https://sarabic.ae/20240924/اكتشاف-صور-غريبة-من-الفضاء-لرموز-نازكا-الغامضة-صور-1093057205.html

اكتشاف صور غريبة من الفضاء لرموز "نازكا" الغامضة... صور

اكتشاف صور غريبة من الفضاء لرموز "نازكا" الغامضة... صور

سبوتنيك عربي

منذ مئات السنين، نحت الناس الذين عاشوا بالقرب من صحراء "نازكا" في جنوبي البيرو، سلسلة من النقوش الصخرية القديمة، الممتدة لأكثر من مئات الكيلومترات، حيث تم... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T14:43+0000

2024-09-24T14:43+0000

2024-09-24T14:43+0000

مجتمع

علوم

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اكتشف فريق بقيادة عالم الآثار والأنثروبولوجيا "ماساتو ساكاي"، من جامعة "ياماغاتا" في اليابان، 303 نقشا جديدا على الهضبة القاحلة المعروفة باسم "نازكا بامبا" في البيرو، بغضون ستة أشهر فقط، باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي.وتعاون ساكاي وزملاؤه مع مركز أبحاث "توماس جيه واتسون" التابع لشركة "آي بي إم" لتطوير خوارزمية، لتحديد النقوش الباهتة وسط الأنقاض في "نازكا بامبا" من صور الطائرات بدون طيار، فمن بين 303 نقشا جديدا، تم تصميم 178 نقشا بواسطة الذكاء الاصطناعي.وقال ساكاي، إن هذه النقوش الجديدة تنتمي إلى الفئة المعروفة باسم النقوش الجغرافية البارزة، وهي أصغر حجما من النقوش الجغرافية ذات الخطوط الأكبر حجما، حيث تتألف النقوش الجغرافية الـ 430 المكتشفة سابقًا من 380 نقشا بارزا و50 نقشا خطيا.وأوضح الباحث أن كلا النوعين من النقوش يصور أشياء مختلفة، فالنقوش البارزة تصور في الغالب البشر والحيوانات الأليفة، في حين تصور النقوش الخطية في الغالب الحيوانات البرية.وتابع ساكاي: "في حالة النقوش البارزة، يمكن رؤيتها على طول الممرات، أما في حالة النقوش الخطية، تتركز حول نقاط البداية والنهاية لشبكة النقوش الخطية، التي ترتبط بها المراكز الاحتفالية في "كاهواتشي" والأماكن المقدسة".من المعروف، أن "كاهواتشي"، موقع كان البشر يحجون إليه، ويسافرون إلى المجمع المعماري المصنوع من الطوب اللبن، ربما للتجمعات والاحتفالات، على الرغم من أن الطرق الدقيقة التي تم بها استخدام الموقع، ولماذا كان خاصًا، غير مفهومة جيدا

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