اكتشاف صور غريبة من الفضاء لرموز "نازكا" الغامضة... صور

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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عرب بوينت بودكاست
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
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29 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240924/اكتشاف-صور-غريبة-من-الفضاء-لرموز-نازكا-الغامضة-صور-1093057205.html
اكتشاف صور غريبة من الفضاء لرموز "نازكا" الغامضة... صور
اكتشاف صور غريبة من الفضاء لرموز "نازكا" الغامضة... صور
سبوتنيك عربي
منذ مئات السنين، نحت الناس الذين عاشوا بالقرب من صحراء "نازكا" في جنوبي البيرو، سلسلة من النقوش الصخرية القديمة، الممتدة لأكثر من مئات الكيلومترات، حيث تم... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T14:43+0000
2024-09-24T14:43+0000
مجتمع
علوم
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اكتشف فريق بقيادة عالم الآثار والأنثروبولوجيا "ماساتو ساكاي"، من جامعة "ياماغاتا" في اليابان، 303 نقشا جديدا على الهضبة القاحلة المعروفة باسم "نازكا بامبا" في البيرو، بغضون ستة أشهر فقط، باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي.وتعاون ساكاي وزملاؤه مع مركز أبحاث "توماس جيه واتسون" التابع لشركة "آي بي إم" لتطوير خوارزمية، لتحديد النقوش الباهتة وسط الأنقاض في "نازكا بامبا" من صور الطائرات بدون طيار، فمن بين 303 نقشا جديدا، تم تصميم 178 نقشا بواسطة الذكاء الاصطناعي.وقال ساكاي، إن هذه النقوش الجديدة تنتمي إلى الفئة المعروفة باسم النقوش الجغرافية البارزة، وهي أصغر حجما من النقوش الجغرافية ذات الخطوط الأكبر حجما، حيث تتألف النقوش الجغرافية الـ 430 المكتشفة سابقًا من 380 نقشا بارزا و50 نقشا خطيا.وأوضح الباحث أن كلا النوعين من النقوش يصور أشياء مختلفة، فالنقوش البارزة تصور في الغالب البشر والحيوانات الأليفة، في حين تصور النقوش الخطية في الغالب الحيوانات البرية.وتابع ساكاي: "في حالة النقوش البارزة، يمكن رؤيتها على طول الممرات، أما في حالة النقوش الخطية، تتركز حول نقاط البداية والنهاية لشبكة النقوش الخطية، التي ترتبط بها المراكز الاحتفالية في "كاهواتشي" والأماكن المقدسة".من المعروف، أن "كاهواتشي"، موقع كان البشر يحجون إليه، ويسافرون إلى المجمع المعماري المصنوع من الطوب اللبن، ربما للتجمعات والاحتفالات، على الرغم من أن الطرق الدقيقة التي تم بها استخدام الموقع، ولماذا كان خاصًا، غير مفهومة جيدا
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علوم
علوم

اكتشاف صور غريبة من الفضاء لرموز "نازكا" الغامضة... صور

14:43 GMT 24.09.2024
© x/jose saezنقوش صخرية قديمة
نقوش صخرية قديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© x/jose saez
تابعنا عبر
منذ مئات السنين، نحت الناس الذين عاشوا بالقرب من صحراء "نازكا" في جنوبي البيرو، سلسلة من النقوش الصخرية القديمة، الممتدة لأكثر من مئات الكيلومترات، حيث تم العثورفي أربعينيات القرن العشرين لأول مرة على 430 نقشا منها، على شكل حيوانات، واعتبرت هذه النقوش لغزا غامضا، حيرت علماء الآثار، فمع كل اكتشاف جديد تأتي رؤية جديدة تتعلق بوظيفة الرموز الغامضة.
اكتشف فريق بقيادة عالم الآثار والأنثروبولوجيا "ماساتو ساكاي"، من جامعة "ياماغاتا" في اليابان، 303 نقشا جديدا على الهضبة القاحلة المعروفة باسم "نازكا بامبا" في البيرو، بغضون ستة أشهر فقط، باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي.

وفسر الباحثون النقوش المكتشفة حديثا، أنها بشرية أو بشر يرتدون أغطية رأس، مؤكدين أن هذه الرموز تم تصميمها لغرض مقدس خاص بطقوس الحج إلى "كاهواتشي"، المركز الاحتفالي لثقافة نازكا، والذي يطل على بعض الرسوم الجيوجليفية من مرتفعات عالية فوق التلال، بحسب بحث منشور على موقع " ScienceAlert ".

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وتعاون ساكاي وزملاؤه مع مركز أبحاث "توماس جيه واتسون" التابع لشركة "آي بي إم" لتطوير خوارزمية، لتحديد النقوش الباهتة وسط الأنقاض في "نازكا بامبا" من صور الطائرات بدون طيار، فمن بين 303 نقشا جديدا، تم تصميم 178 نقشا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقال ساكاي، إن هذه النقوش الجديدة تنتمي إلى الفئة المعروفة باسم النقوش الجغرافية البارزة، وهي أصغر حجما من النقوش الجغرافية ذات الخطوط الأكبر حجما، حيث تتألف النقوش الجغرافية الـ 430 المكتشفة سابقًا من 380 نقشا بارزا و50 نقشا خطيا.
وأوضح الباحث أن كلا النوعين من النقوش يصور أشياء مختلفة، فالنقوش البارزة تصور في الغالب البشر والحيوانات الأليفة، في حين تصور النقوش الخطية في الغالب الحيوانات البرية.
وتابع ساكاي: "في حالة النقوش البارزة، يمكن رؤيتها على طول الممرات، أما في حالة النقوش الخطية، تتركز حول نقاط البداية والنهاية لشبكة النقوش الخطية، التي ترتبط بها المراكز الاحتفالية في "كاهواتشي" والأماكن المقدسة".
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