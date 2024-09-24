https://sarabic.ae/20240924/العاهل-الأردني-يؤكد-أن-الأردن-لن-يكون-وطنا-بديلا-للفلسطينيين-ولن-يقبل-تهجيرهم-1093065819.html

العاهل الأردني يؤكد أن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ولن يقبل تهجيرهم

العاهل الأردني يؤكد أن الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين ولن يقبل تهجيرهم

سبوتنيك عربي

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن الأردن لن يكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين ولن يقبل بتهجيرهم قسريًا، تعليقًا على دعوات "متطرفين" في إسرائيل إلى... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T17:27+0000

2024-09-24T17:27+0000

2024-09-24T17:27+0000

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وقال الملك عبد الله في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "حان الوقت لضمان حماية الشعب الفلسطيني، والواجب الأخلاقي يحتم على المجتمع الدولي تبني آلية لحمايتهم في جميع الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الأردن جاهز للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادته.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وتستمر الحرب على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

https://sarabic.ae/20240924/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تبدأ-المناقشة-العامة-للدورة-79--1093053066.html

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