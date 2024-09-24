https://sarabic.ae/20240924/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تبدأ-المناقشة-العامة-للدورة-79--1093053066.html
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
سبوتنيك عربي
بدأت المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 24 أيلول/سبتمبر وتستمر حتى 28 منه. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T13:15+0000
2024-09-24T13:15+0000
2024-09-24T13:36+0000
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وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يجب على الأسرة الدولية تعزيز جهودها من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وبدء عملية نحو حل الدولتين.وأوضح غوتيريش أن التصعيد في الشرق الأوسط يجب أن يكون مقلقًا للجميع، ولبنان أضحى على حافة الهاوية.وأشار غوتيريش إلى أن وتيرة وحجم القتل والتدمير في قطاع غزة لا يشبهان أي شيء حدث خلال فترة ولايته كأمين عام للأمم المتحدة.ولفت غوتيريش إلى أن الشعبين اللبناني والإسرائيلي وشعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى.وأضاف غوتيريش: "أسأل الذين يواصلون تقويض حل الدولتين من خلال مزيد من المستوطنات ما هو البديل".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
13:15 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 13:36 GMT 24.09.2024)
يتبع
بدأت المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 24 أيلول/سبتمبر وتستمر حتى 28 منه.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يجب على الأسرة الدولية تعزيز جهودها من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وبدء عملية نحو حل الدولتين.
وأوضح غوتيريش أن التصعيد في الشرق الأوسط يجب أن يكون مقلقًا للجميع، ولبنان أضحى على حافة الهاوية.
وأشار غوتيريش إلى أن وتيرة وحجم القتل والتدمير في قطاع غزة لا يشبهان أي شيء حدث خلال فترة ولايته كأمين عام للأمم المتحدة.
ولفت غوتيريش إلى أن الشعبين اللبناني والإسرائيلي وشعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى.
وأضاف غوتيريش: "أسأل الذين يواصلون تقويض حل الدولتين من خلال مزيد من المستوطنات ما هو البديل".