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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
سبوتنيك عربي
بدأت المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 24 أيلول/سبتمبر وتستمر حتى 28 منه. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T13:15+0000
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وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يجب على الأسرة الدولية تعزيز جهودها من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وبدء عملية نحو حل الدولتين.وأوضح غوتيريش أن التصعيد في الشرق الأوسط يجب أن يكون مقلقًا للجميع، ولبنان أضحى على حافة الهاوية.وأشار غوتيريش إلى أن وتيرة وحجم القتل والتدمير في قطاع غزة لا يشبهان أي شيء حدث خلال فترة ولايته كأمين عام للأمم المتحدة.ولفت غوتيريش إلى أن الشعبين اللبناني والإسرائيلي وشعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى.وأضاف غوتيريش: "أسأل الذين يواصلون تقويض حل الدولتين من خلال مزيد من المستوطنات ما هو البديل".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79

13:15 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 13:36 GMT 24.09.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© POOL
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بدأت المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 24 أيلول/سبتمبر وتستمر حتى 28 منه.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يجب على الأسرة الدولية تعزيز جهودها من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وبدء عملية نحو حل الدولتين.
وأوضح غوتيريش أن التصعيد في الشرق الأوسط يجب أن يكون مقلقًا للجميع، ولبنان أضحى على حافة الهاوية.
وأشار غوتيريش إلى أن وتيرة وحجم القتل والتدمير في قطاع غزة لا يشبهان أي شيء حدث خلال فترة ولايته كأمين عام للأمم المتحدة.
ولفت غوتيريش إلى أن الشعبين اللبناني والإسرائيلي وشعوب العالم لا يمكن أن تتحمل أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى.
وأضاف غوتيريش: "أسأل الذين يواصلون تقويض حل الدولتين من خلال مزيد من المستوطنات ما هو البديل".
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