https://sarabic.ae/20240924/بايدن-متجاهلا-مقتل-41-ألفا-في-غزة-وكارثة-لبنان-لن-نتوقف-عن-دعم-أوكرانيا------1093059097.html

بايدن متجاهلا مقتل 41 ألفا في غزة وكارثة لبنان: لن نتوقف عن دعم أوكرانيا

بايدن متجاهلا مقتل 41 ألفا في غزة وكارثة لبنان: لن نتوقف عن دعم أوكرانيا

سبوتنيك عربي

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة في الشرق الأوسط حتى لو تفاقم التصعيد، فيما تدعم بلاده إسرائيل بشكل كامل... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T15:26+0000

2024-09-24T15:26+0000

2024-09-24T15:26+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg

لكن بايدن أكد عدم توقفه عن دعم نظام كييف المسؤول عن جرائم الإبادة في دونباس.وقال في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا مصلحة لأحد في نشوب حرب شاملة، وحتى لو تفاقم تصعيد الوضع يظل الحل الدبلوماسي ممكنًا".وقال بايدن "لا يمكن أن نملّ ولا أن نشيح بوجهنا بعيدًا، ولن نتوقف عن دعم أوكرانيا حتى تفوز بسلام عادل ودائم".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الضربات الإسرائيلية على لبنان قد تؤدي إلى توسعة الصراع وتهدد بزعزعة الاستقرار بشكل كامل في الشرق الأوسط.وأكد بيسكوف أنه من الصعب الحديث عن تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، وذلك لأن المسار السلمي تحتكره دولة واحدة.وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 500، وإصابة نحو 1650 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.

https://sarabic.ae/20240924/الكرملين-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-حدث-خطير-يتسبب-بزعزعة-شاملة-لاستقرار-المنطقة-1093042992.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم