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بايدن متجاهلا مقتل 41 ألفا في غزة وكارثة لبنان: لن نتوقف عن دعم أوكرانيا
بايدن متجاهلا مقتل 41 ألفا في غزة وكارثة لبنان: لن نتوقف عن دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة في الشرق الأوسط حتى لو تفاقم التصعيد، فيما تدعم بلاده إسرائيل بشكل كامل... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T15:26+0000
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لكن بايدن أكد عدم توقفه عن دعم نظام كييف المسؤول عن جرائم الإبادة في دونباس.وقال في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا مصلحة لأحد في نشوب حرب شاملة، وحتى لو تفاقم تصعيد الوضع يظل الحل الدبلوماسي ممكنًا".وقال بايدن "لا يمكن أن نملّ ولا أن نشيح بوجهنا بعيدًا، ولن نتوقف عن دعم أوكرانيا حتى تفوز بسلام عادل ودائم".وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الضربات الإسرائيلية على لبنان قد تؤدي إلى توسعة الصراع وتهدد بزعزعة الاستقرار بشكل كامل في الشرق الأوسط.وأكد بيسكوف أنه من الصعب الحديث عن تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، وذلك لأن المسار السلمي تحتكره دولة واحدة.وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 500، وإصابة نحو 1650 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.
https://sarabic.ae/20240924/الكرملين-الضربات-الإسرائيلية-على-لبنان-حدث-خطير-يتسبب-بزعزعة-شاملة-لاستقرار-المنطقة-1093042992.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
بايدن متجاهلا مقتل 41 ألفا في غزة وكارثة لبنان: لن نتوقف عن دعم أوكرانيا
زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة في الشرق الأوسط حتى لو تفاقم التصعيد، فيما تدعم بلاده إسرائيل بشكل كامل سياسيا وعسكرية في الحرب المستمرة على غزة والضربات على لبنان، وتعرقل حل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة كحل القضية الفلسطينية.
لكن بايدن أكد عدم توقفه عن دعم نظام كييف المسؤول عن جرائم الإبادة في دونباس.
وقال في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا مصلحة لأحد في نشوب حرب شاملة، وحتى لو تفاقم تصعيد الوضع يظل الحل الدبلوماسي ممكنًا".
وأكد أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن دعم أوكرانيا، في خضم صراعها المستمر مع روسيا، متجاهلا مقتل 41 ألفا في غزة وكارثة لبنان.
وقال بايدن "لا يمكن أن نملّ ولا أن نشيح بوجهنا بعيدًا، ولن نتوقف عن دعم أوكرانيا حتى تفوز بسلام عادل ودائم".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الضربات الإسرائيلية على لبنان
قد تؤدي إلى توسعة الصراع وتهدد بزعزعة الاستقرار بشكل كامل في الشرق الأوسط.
وأكد بيسكوف أنه من الصعب الحديث عن تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، وذلك لأن المسار السلمي تحتكره دولة واحدة.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة ثانية من الهجمات الواسعة والقوية، على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، وأفادت أن هجمات الجيش الإسرائيلي تركز على المناطق المأهولة بالسكان حيث يخزن "حزب الله" أسلحته".
وتشير التقارير إلى أن الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي بدأت يوم أمس الاثنين، على مناطق مختلفة في لبنان، تسببت في مقتل أكثر من 500، وإصابة نحو 1650 شخصا، ونزوح عشرات الآلاف.