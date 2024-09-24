https://sarabic.ae/20240924/العراق-يصدر-قرارات-عاجلة-بشأن-المواطنين-اللبنانيين-على-خلفية-الضربات-الإسرائيلية-1093043277.html
العراق يصدر قرارات عاجلة بشأن المواطنين اللبنانيين على خلفية الضربات الإسرائيلية
العراق يصدر قرارات عاجلة بشأن المواطنين اللبنانيين على خلفية الضربات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات عاجلة بخصوص المواطنين اللبنانيين المقيمين في العراق. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قال إنه "بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامنا وإسنادا من العراق، حكومةً وشعبا، مع الأشقاء في لبنان، وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بما يأتي:ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية، قولها إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".وأوضح البيان: "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".يأتي ذلك في ظل الجهود العراقية لتخفيف وقع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن إنشاء جسرين جوي وبري لإرسال المساعدات إلى لبنان.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العراق يصدر قرارات عاجلة بشأن المواطنين اللبنانيين على خلفية الضربات الإسرائيلية
أصدر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات عاجلة بخصوص المواطنين اللبنانيين المقيمين في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" بيانا صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قال إنه "بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامنا وإسنادا من العراق، حكومةً وشعبا، مع الأشقاء في لبنان، وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بما يأتي:
تمديد سمة دخول اللبنانيين المقيمين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمدد مرة أخرى، استناداً إلى أحكام قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة.
إعفاء اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه.
استمرار السماح بالدخول مجانا للبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية العراقية.
ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية، قولها إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".
وأوضح البيان: "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
يأتي ذلك في ظل الجهود العراقية لتخفيف وقع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن إنشاء جسرين جوي وبري لإرسال المساعدات إلى لبنان.