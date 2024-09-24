العراق يصدر قرارات عاجلة بشأن المواطنين اللبنانيين على خلفية الضربات الإسرائيلية

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اليوم الثاني من الضربات الإسرائيلية على لبنان... دمار وكوارث... صور وفيديو
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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العراق يصدر قرارات عاجلة بشأن المواطنين اللبنانيين على خلفية الضربات الإسرائيلية
العراق يصدر قرارات عاجلة بشأن المواطنين اللبنانيين على خلفية الضربات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات عاجلة بخصوص المواطنين اللبنانيين المقيمين في العراق. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T09:57+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قال إنه "بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامنا وإسنادا من العراق، حكومةً وشعبا، مع الأشقاء في لبنان، وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بما يأتي:ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية، قولها إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".وأوضح البيان: "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".يأتي ذلك في ظل الجهود العراقية لتخفيف وقع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن إنشاء جسرين جوي وبري لإرسال المساعدات إلى لبنان.
https://sarabic.ae/20240924/حزب-الله-يشن-ضربات-ليلية-استهدف-فيها-مطارات-وقواعد-عسكرية-إسرائيلية-1093040245.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

العراق يصدر قرارات عاجلة بشأن المواطنين اللبنانيين على خلفية الضربات الإسرائيلية

09:57 GMT 24.09.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أصدر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات عاجلة بخصوص المواطنين اللبنانيين المقيمين في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، قال إنه "بالنظر للظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني الشقيق، الذي يتعرض منذ أيام إلى عدوان صهيوني مجرم، وتضامنا وإسنادا من العراق، حكومةً وشعبا، مع الأشقاء في لبنان، وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بما يأتي:
تمديد سمة دخول اللبنانيين المقيمين في العراق دون الحاجة إلى السفر لمدة ثلاثين يوما، وتمدد مرة أخرى، استناداً إلى أحكام قانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017)، بسبب ما يمر به لبنان من ظروف حرب قاهرة.
إعفاء اللبنانيين المخالفين بالوقت الحاضر من العقوبات المنصوص عليها بالقانون أعلاه.
استمرار السماح بالدخول مجانا للبنانيين الواصلين إلى المنافذ الحدودية العراقية.
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"حزب الله" يشن ضربات ليلية استهدف فيها مطارات وقواعد عسكرية إسرائيلية... صور وفيديو
07:59 GMT
ونقل موقع "السومرية" عن الخارجية العراقية، قولها إن "وفد جمهورية العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، دعا إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى وقف عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان".
وأوضح البيان: "قدم العراق هذا المقترح خلال اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري المنعقد في نيويورك يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2024، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة".
مصر للطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
مصر للطيران تلغي الرحلات الجوية المتجهة إلى لبنان
أمس, 20:56 GMT
يأتي ذلك في ظل الجهود العراقية لتخفيف وقع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، عن إنشاء جسرين جوي وبري لإرسال المساعدات إلى لبنان.
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