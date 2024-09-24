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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان: مخزون المواد الغذائية يكفي البلاد لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر
نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان: مخزون المواد الغذائية يكفي البلاد لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر
سبوتنيك عربي
أكّد نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان، الدكتور نبيل فهد، أنّ "الأمن الغذائي في البلاد متوفر بشكل كبير رغم التحديات الحالية"، موضحاً أنّ "المواد الغذائية تصل... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T16:36+0000
2024-09-24T16:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأشار فهد عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "مخزون المواد الغذائية يمكن أن يكفي البلاد لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، في حين أنّ الطحين متوفر بما يكفي لمدة شهر ونصف".و لفت إلى أنّ "هذه الكميات، تعكس الإستقرار النسبي في إمدادات الغذاء على الرغم من الظروف الصعبة".وعن حركة الشراء، قال فهد: وأكد أنّ "الرفوف في السوبرماركت ممتلئة بالمواد الغذائية ولا يوجد أي نقص يذكر، مما يشير إلى قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين".وفيما يتعلق بسلوك المستهلكين، أفاد فهد بأنّه "لا يوجد تقنين على شراء المواد الغذائية من قبل المواطنين، مما يعكس توفر المواد بشكل كافٍ ويتيح للناس شراء ما يحتاجونه دون قيود".وأبدى فهد في ختام حديثه تفاؤله بشأن الوضع الغذائي في لبنان، لافتًا إلى أنّ "جميع الجهود المبذولة تهدف إلى ضمان استمرارية الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة".
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل

نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان: مخزون المواد الغذائية يكفي البلاد لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر

16:36 GMT 24.09.2024
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
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أكّد نقيب أصحاب السوبر ماركت في لبنان، الدكتور نبيل فهد، أنّ "الأمن الغذائي في البلاد متوفر بشكل كبير رغم التحديات الحالية"، موضحاً أنّ "المواد الغذائية تصل إلى كافة مناطق النزوح لا سيّما مادة الخبز الأساسية".
وأشار فهد عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "مخزون المواد الغذائية يمكن أن يكفي البلاد لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، في حين أنّ الطحين متوفر بما يكفي لمدة شهر ونصف".
و لفت إلى أنّ "هذه الكميات، تعكس الإستقرار النسبي في إمدادات الغذاء على الرغم من الظروف الصعبة".
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وعن حركة الشراء، قال فهد:

الإقبال على السوبرماركت يتفاوت بين منطقة وأخرى، ويختلف بحسب التوقيت، وأن الطلب يتركز بشكل أساسي على الحبوب والمياه.

وأكد أنّ "الرفوف في السوبرماركت ممتلئة بالمواد الغذائية ولا يوجد أي نقص يذكر، مما يشير إلى قدرة السوق على تلبية احتياجات المواطنين".
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وفيما يتعلق بسلوك المستهلكين، أفاد فهد بأنّه "لا يوجد تقنين على شراء المواد الغذائية من قبل المواطنين، مما يعكس توفر المواد بشكل كافٍ ويتيح للناس شراء ما يحتاجونه دون قيود".
وأبدى فهد في ختام حديثه تفاؤله بشأن الوضع الغذائي في لبنان، لافتًا إلى أنّ "جميع الجهود المبذولة تهدف إلى ضمان استمرارية الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الراهنة".
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