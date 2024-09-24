وزير الثقافة اللبناني: لبنان يخوص مواجهة دفاعا عن الإنسانية والمؤسسات الدولية سقطت

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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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المقهى الثقافي
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الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
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29 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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وزير الثقافة اللبناني: لبنان يخوص مواجهة دفاعا عن الإنسانية والمؤسسات الدولية سقطت
وزير الثقافة اللبناني: لبنان يخوص مواجهة دفاعا عن الإنسانية والمؤسسات الدولية سقطت
سبوتنيك عربي
أكّد وزير الثقافة اللبناني، القاضي محمد وسام المرتضى، أنّ "لبنان يخوص مواجهةً دفاعاً عن كل ما هو إنساني في هذه الدنيا ضد أعداء الإنسانية"، مشيرًا إلى أنّ... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T16:42+0000
2024-09-24T16:42+0000
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وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التجارب علمتنا، إضافة إلى ما تعرض له أهالي غزة من مآسٍ، دروساً قيّمة تؤكد ضرورة عدم الاعتماد على الآخرين في هذه الدنيا، فعلى سبيل المثال، مجلس الأمن، وبعد مجزرة "بيجر"، رفض تضمين بيانه عبارة تعبر عن "عدم قبول" هذا الفعل، مما يعكس عجزه عن القيام بالحد الأدنى من الواجب الأخلاقي والإنساني، ويجعل من بيانه الإعلامي غير ذي جدوى".وأشار المرتضى إلى أنّ "صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للعمليات العسكرية الإسرائيلية العدوانية ضد لبنان والمدنيين فيه".ولفت المرتضى إلى أنّه "لم نشهد حتى الآن موقفاً واضحاً ومباشراً من الجهات المختصة ينفي هذا الخبر"، وتابع قائلًا:وشدّد المرتضى أنّ "إسرائيل تتجاوز جميع القيود، مما يجعلنا نتوقع منها كل ما هو سيء، بما في ذلك استهداف المدارس وحافلات نقل الطلاب وهناك نازحون من المناطق الجنوبية، وبعض المدارس، خاصة الرسمية، تعمل كمراكز إيواء ما يستدعي من وزير التربية اتخاذ قرار بتعليق التعليم".ونوّه المرتضى بعمل وزارة الصحة معتبرًا أنّ "ما حققته وزارة الصحة في الآونة الأخيرة من نجاح في متابعة المصابين هو نتيجة للإرادة اللبنانية القوية على الاستمرار في الحياة، إنهم يعملون في ظروف صعبة، وعلى كل المعنيين بهذه المواجهة أن يصمدوا ويعملوا على تغيير هذا الواقع المؤلم".
https://sarabic.ae/20240924/رئيس-الصليب-الأحمر-اللبناني-يطالب-عبر-سبوتنيك-بتقديم-المساعدات-إلى-لبنان---1093058732.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, العالم العربي

وزير الثقافة اللبناني: لبنان يخوص مواجهة دفاعا عن الإنسانية والمؤسسات الدولية سقطت

16:42 GMT 24.09.2024
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo
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أكّد وزير الثقافة اللبناني، القاضي محمد وسام المرتضى، أنّ "لبنان يخوص مواجهةً دفاعاً عن كل ما هو إنساني في هذه الدنيا ضد أعداء الإنسانية"، مشيرًا إلى أنّ "المشهد يتطابق تماماً مع طبيعة ومضمون السياسات الإسرائيلية، مما يستدعي منا، انطلاقاً من مبادئنا الوطنية، مواجهة هذا التحدي".
وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "التجارب علمتنا، إضافة إلى ما تعرض له أهالي غزة من مآسٍ، دروساً قيّمة تؤكد ضرورة عدم الاعتماد على الآخرين في هذه الدنيا، فعلى سبيل المثال، مجلس الأمن، وبعد مجزرة "بيجر"، رفض تضمين بيانه عبارة تعبر عن "عدم قبول" هذا الفعل، مما يعكس عجزه عن القيام بالحد الأدنى من الواجب الأخلاقي والإنساني، ويجعل من بيانه الإعلامي غير ذي جدوى".

ولفت إلى أنّ "ما حدث أسقط جميع المنظومات الدولية والشرائع الإنسانية، مما أثّر على مصداقيتها وفعاليتها، وطرح تحدياً كبيراً أمام الإنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

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15:07 GMT
وأشار المرتضى إلى أنّ "صحيفة "يديعوت أحرونوت" أفادت بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للعمليات العسكرية الإسرائيلية العدوانية ضد لبنان والمدنيين فيه".
ولفت المرتضى إلى أنّه "لم نشهد حتى الآن موقفاً واضحاً ومباشراً من الجهات المختصة ينفي هذا الخبر"، وتابع قائلًا:

نحن نعتقد أن الولايات المتحدة، إذا أرادت، يمكنها أن توقف هذه الجرائم.

وشدّد المرتضى أنّ "إسرائيل تتجاوز جميع القيود، مما يجعلنا نتوقع منها كل ما هو سيء، بما في ذلك استهداف المدارس وحافلات نقل الطلاب وهناك نازحون من المناطق الجنوبية، وبعض المدارس، خاصة الرسمية، تعمل كمراكز إيواء ما يستدعي من وزير التربية اتخاذ قرار بتعليق التعليم".
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وأوضح المرتضى أنّ "مشكلة إسرائيل مع لبنان، وفقاً للفكر السياسي الإسرائيلي، تكمن في أنّ لبنان هو النموذج النقيض لهذا الكيان المزروع في منطقتنا، وبالتالي، تستهدف لبنان بكل ما يمتلكه من مقدرات، ولا نستبعد أن يقوم الإسرائيليون بأي عمل يعبر عن حقدهم".

ونوّه المرتضى بعمل وزارة الصحة معتبرًا أنّ "ما حققته وزارة الصحة في الآونة الأخيرة من نجاح في متابعة المصابين هو نتيجة للإرادة اللبنانية القوية على الاستمرار في الحياة، إنهم يعملون في ظروف صعبة، وعلى كل المعنيين بهذه المواجهة أن يصمدوا ويعملوا على تغيير هذا الواقع المؤلم".
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