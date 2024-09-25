https://sarabic.ae/20240925/بعد-منع-زفافهما-اتحاد-في-دولة-عربية-يتضامن-مع-مثليين-1093085779.html
بعد منع "زفافهما"... اتحاد في دولة عربية يتضامن مع مثليين
بعد منع "زفافهما"... اتحاد في دولة عربية يتضامن مع مثليين
سبوتنيك عربي
أعلن آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة عن تضامنه مع رجلين مثليين أحدهما فرنسي والآخر نيوزيلندي، بعد منعهما من إقامة حفل زفاف في مدينة مراكش المغربية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T09:39+0000
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يأتي ذلك في ظل جدل متصاعد حول وضع المثليين في المغرب، الذي يجرم هذا الأمر بحكم القانون، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي.وقال الرباطي إنه يعتذر للمثليين، زاعما أن ذلك يمثل جزء من الدفاع عن حقوق الإنسان، كما دعا لإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم المثلية الجنسية.ويرفض المجتمع المغربي هذا السلوك على نطاق واسع، ورغم ذلك، فإن رئيس اتحاد المسيحيين، آدم الرباطي، يرى ضرورة مساعدة المثليين في إثبات وجودهم.وطالب بإزالة البنود المتعلقة بالحقوق الجنسية من قانون العقوبات المغربي، لافتًا إلى انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد هذه الفئة.ولفت الموقع إلى أن إثارة مثل هذه الأمور يهدف إلى إلهاء الناس عن المشاكل الحقيقية مثل الفيضانات وارتفاع تكاليف المعيشة، في ذات الوقت الذي تواجه فيه رفضا مجتمعيا ودينيا.
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أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار المغرب اليوم
بعد منع "زفافهما"... اتحاد في دولة عربية يتضامن مع مثليين
أعلن آدم الرباطي، رئيس اتحاد المسيحيين المغاربة عن تضامنه مع رجلين مثليين أحدهما فرنسي والآخر نيوزيلندي، بعد منعهما من إقامة حفل زفاف في مدينة مراكش المغربية.
يأتي ذلك في ظل جدل متصاعد حول وضع المثليين في المغرب، الذي يجرم هذا الأمر بحكم القانون، حسبما ذكر
موقع "هسبريس" المغربي.
وقال الرباطي إنه يعتذر للمثليين، زاعما أن ذلك يمثل جزء من الدفاع عن حقوق الإنسان
، كما دعا لإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرم المثلية الجنسية.
ويرفض المجتمع المغربي
هذا السلوك على نطاق واسع، ورغم ذلك، فإن رئيس اتحاد المسيحيين، آدم الرباطي، يرى ضرورة مساعدة المثليين في إثبات وجودهم.
وطالب بإزالة البنود المتعلقة بالحقوق الجنسية من قانون العقوبات المغربي، لافتًا إلى انتشار خطاب الكراهية والعنف ضد هذه الفئة.
ولفت الموقع إلى أن إثارة مثل هذه الأمور يهدف إلى إلهاء الناس عن المشاكل الحقيقية مثل الفيضانات وارتفاع تكاليف المعيشة، في ذات الوقت الذي تواجه فيه رفضا مجتمعيا ودينيا.