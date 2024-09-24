جدل في دولة عربية بسبب طلاق النساء بعد تخليهن عن عملهن من أجل أسرهن

عربي
طائرات تكتيكية روسية تضرب مصنعا عسكريا لإنتاج توربينات المقاتلات الأوكرانية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240924/جدل-في-دولة-عربية-بسبب-طلاق-النساء-بعد-تخليهن-عن-عملهن-من-أجل-أسرهن-1093042169.html
جدل في دولة عربية بسبب طلاق النساء بعد تخليهن عن عملهن من أجل أسرهن
جدل في دولة عربية بسبب طلاق النساء بعد تخليهن عن عملهن من أجل أسرهن
سبوتنيك عربي
أصبح النقاش حول ترك النساء للعمل بعد الزواج قضية مثيرة للجدل، خاصة بعد رصد حالات طلاق بين النساء اللاتي أقدمن على هذه الخطوة طواعية أو بضغط من الأزواج. 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T09:08+0000
2024-09-24T09:08+0000
مجتمع
منوعات
أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093041972_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_355fc4b16c1788af74eb2bdc0814de84.jpg
ويشهد المغرب جدلا حول هذه القضية، التي تنقسم فيها الآراء إلى قسمين الأول يرى أن هناك حالات ناجحة تبرر قيام النساء بهذه الخطوة من أجل بناء الأسرة، والرأي الثاني يؤكد على ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق المرأة التي تترك عملها إذا وصلت إلى مرحلة الطلاق، بحسب تقرير نشره موقع "هيسبريس" المغربي، يوم الاثنين.ولفت الموقع إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النساء في حالة الطلاق هو أنها تصبح وحيدة بلا مصدر رزق بعدما تكون قد خسرت عملها من أجل زوجها الذي انفصل عنها.وتكمن خطورة هذا الأمر أيضا في أنها لن تكون قادرة على العودة لسوق العمل للحصول على فرصة أخرى مثل العمل الذي تركته في السابق للتفرغ لشؤون أسرتها.وبعد انتشار قصص كثير على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر خرجت دعوات لتنظيم مسألة ترك المرأة للعمل لحماية حقوقها في المستقبل، بحسب الموقع، الذي أشار إلى قول نجية تزروت، رئيسة شبكة "إنجاد ضد عنف النوع"، إنه يجب على النساء الاحتفاظ بوظائفهن لضمان استقلالهن المالي وحماية حقوقهن المستقبلية.وقالت تزروت: "الاعتماد على وعود الأزواج دون ضمانات قد يضع النساء في مواقف اجتماعية صعبة، فالعديد منهن يعانين بعد الطلاق نتيجة فقدان العمل".أما بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فتقول للموقع، إن "الزواج لا يجب أن يكون على حساب عمل المرأة لأنه من حقوقها الأساسية التي يجب عدم التخلي عنها تحت أي ضغوط".وتابعت: "القانون يجب أن يحمي النساء في مثل هذه الحالات من خلال تقسيم عادل للثروة أو التعويضات المناسبة".وفي المقابل، يقول إدريس بورزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء والآباء، إن هناك حالات لنساء تركن العمل وتمكنّ من تأسيس أسر مستقرة.وأضاف: "لكنه يجب أن تكون هناك اتفاقيات بين الزوجين تضمن حقوق المرأة في حالة الطلاق، مثل التعويض أو راتب ثابت إذا كانت قد أجبرت على ترك العمل".
https://sarabic.ae/20240730/أعلى-10-معدلات-طلاق-في-الدول-العربية-لعام-2024-1091255100.html
https://sarabic.ae/20240911/نساء-المغرب-يطلبن-الاعتراف-بـالعمل-المنزلي-1092606914.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093041972_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_bbb2e71a009c8896d0b4db87beb73317.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن

جدل في دولة عربية بسبب طلاق النساء بعد تخليهن عن عملهن من أجل أسرهن

09:08 GMT 24.09.2024
© Photo / Unsplashالانفصال
الانفصال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Photo / Unsplash
تابعنا عبر
أصبح النقاش حول ترك النساء للعمل بعد الزواج قضية مثيرة للجدل، خاصة بعد رصد حالات طلاق بين النساء اللاتي أقدمن على هذه الخطوة طواعية أو بضغط من الأزواج.
ويشهد المغرب جدلا حول هذه القضية، التي تنقسم فيها الآراء إلى قسمين الأول يرى أن هناك حالات ناجحة تبرر قيام النساء بهذه الخطوة من أجل بناء الأسرة، والرأي الثاني يؤكد على ضرورة وجود ضمانات لحماية حقوق المرأة التي تترك عملها إذا وصلت إلى مرحلة الطلاق، بحسب تقرير نشره موقع "هيسبريس" المغربي، يوم الاثنين.
صورة تجسد حالات الطلاق والانفصال في الأسرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
مجتمع
أعلى 10 معدلات طلاق في الدول العربية لعام 2024
30 يوليو, 15:08 GMT
ولفت الموقع إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه النساء في حالة الطلاق هو أنها تصبح وحيدة بلا مصدر رزق بعدما تكون قد خسرت عملها من أجل زوجها الذي انفصل عنها.
وتكمن خطورة هذا الأمر أيضا في أنها لن تكون قادرة على العودة لسوق العمل للحصول على فرصة أخرى مثل العمل الذي تركته في السابق للتفرغ لشؤون أسرتها.
وبعد انتشار قصص كثير على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر خرجت دعوات لتنظيم مسألة ترك المرأة للعمل لحماية حقوقها في المستقبل، بحسب الموقع، الذي أشار إلى قول نجية تزروت، رئيسة شبكة "إنجاد ضد عنف النوع"، إنه يجب على النساء الاحتفاظ بوظائفهن لضمان استقلالهن المالي وحماية حقوقهن المستقبلية.
وقالت تزروت: "الاعتماد على وعود الأزواج دون ضمانات قد يضع النساء في مواقف اجتماعية صعبة، فالعديد منهن يعانين بعد الطلاق نتيجة فقدان العمل".
نساء المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
مجتمع
نساء المغرب يطلبن الاعتراف بـ"العمل المنزلي"
11 سبتمبر, 10:20 GMT
أما بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، فتقول للموقع، إن "الزواج لا يجب أن يكون على حساب عمل المرأة لأنه من حقوقها الأساسية التي يجب عدم التخلي عنها تحت أي ضغوط".
وتابعت: "القانون يجب أن يحمي النساء في مثل هذه الحالات من خلال تقسيم عادل للثروة أو التعويضات المناسبة".
وفي المقابل، يقول إدريس بورزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء والآباء، إن هناك حالات لنساء تركن العمل وتمكنّ من تأسيس أسر مستقرة.
وأضاف: "لكنه يجب أن تكون هناك اتفاقيات بين الزوجين تضمن حقوق المرأة في حالة الطلاق، مثل التعويض أو راتب ثابت إذا كانت قد أجبرت على ترك العمل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала