https://sarabic.ae/20240925/دولة-عربية-تنفذ-عددا-كبيرا-من-الإعدامات-في-يوم-واحد-1093102787.html

دولة عربية تنفذ عددا كبيرا من الإعدامات في يوم واحد

دولة عربية تنفذ عددا كبيرا من الإعدامات في يوم واحد

سبوتنيك عربي

لا يزال تنفيذ الحكم بالإعدام آخذًا في الازدياد، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي سجلت رقما قياسيا هو الأكبر منذ ما يقرب من عقد، وفقا لمنظمة العفو الدولية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T17:38+0000

2024-09-25T17:38+0000

2024-09-25T17:38+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104417/07/1044170763_0:227:2837:1823_1920x0_80_0_0_7cbd6492b37b8e4e2674536f10b9cd34.jpg

فبحسب المنظمة، نُفّذت 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022.وفي العراق، نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء، قوله إن وزارة العدل العراقية، نفذت حكم الإعدام بحق 21 إرهابيا بينهم امرأة في سجن الناصرية المركزي (الحوت) ضمن محافظة ذي قار، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد، خلال الأشهر الأخيرة.ونقلت الوكالة عن مصدر آخر لم تسمه أن المرأة التي نفذ بحقها حكم الإعدام، هي المدعوة (هند بشار) التي ساهمت بقتل أحد المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، لافتا إلى أنها من بين مجموعة تتكون من 8 أشخاص اعتدوا على متظاهري تشرين.في نهاية العام 2019، خرجت تظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية، وحينها قتل الثمانية المحكومون بالإعدام شابّا اتهموه بإطلاق النار قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع.وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة "نجحت خلال المدة الماضية بالقبض على عدد كبير من المتورطين بالمتاجرة بينهم شبكات، وتم محاكمتهم وإصدار قرارات بحق 400 منهم، 100 إعدام و300 بالسجن المؤبد".وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.

https://sarabic.ae/20240906/كويتية-تنجو-من-الإعدام-قبل-تنفيذ-الحكم-بساعة-1092461663.html

https://sarabic.ae/20240622/إيران-تلغي-حكم-الإعدام-بحق-مغني-الـراب-توماج-صالحي-1090067805.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن