دولة عربية تنفذ عددا كبيرا من الإعدامات في يوم واحد

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
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https://sarabic.ae/20240925/دولة-عربية-تنفذ-عددا-كبيرا-من-الإعدامات-في-يوم-واحد-1093102787.html
دولة عربية تنفذ عددا كبيرا من الإعدامات في يوم واحد
دولة عربية تنفذ عددا كبيرا من الإعدامات في يوم واحد
سبوتنيك عربي
لا يزال تنفيذ الحكم بالإعدام آخذًا في الازدياد، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي سجلت رقما قياسيا هو الأكبر منذ ما يقرب من عقد، وفقا لمنظمة العفو الدولية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T17:38+0000
2024-09-25T17:38+0000
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فبحسب المنظمة، نُفّذت 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022.وفي العراق، نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء، قوله إن وزارة العدل العراقية، نفذت حكم الإعدام بحق 21 إرهابيا بينهم امرأة في سجن الناصرية المركزي (الحوت) ضمن محافظة ذي قار، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد، خلال الأشهر الأخيرة.ونقلت الوكالة عن مصدر آخر لم تسمه أن المرأة التي نفذ بحقها حكم الإعدام، هي المدعوة (هند بشار) التي ساهمت بقتل أحد المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، لافتا إلى أنها من بين مجموعة تتكون من 8 أشخاص اعتدوا على متظاهري تشرين.في نهاية العام 2019، خرجت تظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية، وحينها قتل الثمانية المحكومون بالإعدام شابّا اتهموه بإطلاق النار قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع.وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة "نجحت خلال المدة الماضية بالقبض على عدد كبير من المتورطين بالمتاجرة بينهم شبكات، وتم محاكمتهم وإصدار قرارات بحق 400 منهم، 100 إعدام و300 بالسجن المؤبد".وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
https://sarabic.ae/20240906/كويتية-تنجو-من-الإعدام-قبل-تنفيذ-الحكم-بساعة-1092461663.html
https://sarabic.ae/20240622/إيران-تلغي-حكم-الإعدام-بحق-مغني-الـراب-توماج-صالحي-1090067805.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

دولة عربية تنفذ عددا كبيرا من الإعدامات في يوم واحد

17:38 GMT 25.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقعد لتنفيذ الإعدام في معسكر اعتقال أوشفيتز. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود.
مقعد لتنفيذ الإعدام في معسكر اعتقال أوشفيتز. يعد معسكر أوشفيتز أكبر معسكرات الإبادة النازية وأكثرها بقاء لفترة زمنية طويلة. لذا، فقد أصبح أحد الرموز الرئيسية للمحرقة (الهولوكوست). وفقًا لوثائق محكمة نورمبرغ، قُتل 2.8 مليون شخص في المعسكر خلال فترة 1941-1945، 90٪ منهم كانوا من اليهود. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
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لا يزال تنفيذ الحكم بالإعدام آخذًا في الازدياد، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، التي سجلت رقما قياسيا هو الأكبر منذ ما يقرب من عقد، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
فبحسب المنظمة، نُفّذت 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022.
وفي العراق، نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء، قوله إن وزارة العدل العراقية، نفذت حكم الإعدام بحق 21 إرهابيا بينهم امرأة في سجن الناصرية المركزي (الحوت) ضمن محافظة ذي قار، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد، خلال الأشهر الأخيرة.
الإعدام شنقا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
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6 سبتمبر, 16:09 GMT

وقال المصدر للوكالة: إن "من بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم امرأة ساهمت بجريمة قتل حصلت في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد"، مبيناً أن "قرار تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد اكتساب جميع القرارات والأحكام بحق المدانين الدرجة القطعية، ومصادقة رئيس الجمهورية عليها".

ونقلت الوكالة عن مصدر آخر لم تسمه أن المرأة التي نفذ بحقها حكم الإعدام، هي المدعوة (هند بشار) التي ساهمت بقتل أحد المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، لافتا إلى أنها من بين مجموعة تتكون من 8 أشخاص اعتدوا على متظاهري تشرين.
في نهاية العام 2019، خرجت تظاهرات مناهضة للحكومة في ساحة الوثبة في العاصمة العراقية، وحينها قتل الثمانية المحكومون بالإعدام شابّا اتهموه بإطلاق النار قبل أن يعلّقوه على عمود في الشارع.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
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22 يونيو, 12:07 GMT
في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، أن المحاكم أصدرت أكثر من 100 حكم بالإعدام و300 مؤبد بتهمة المتاجرة بالمخدرات، لافتةً إلى أن الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق أسهمت بالقبض على شبكات محلية دولية للمتاجرة والتهريب.
وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة "نجحت خلال المدة الماضية بالقبض على عدد كبير من المتورطين بالمتاجرة بينهم شبكات، وتم محاكمتهم وإصدار قرارات بحق 400 منهم، 100 إعدام و300 بالسجن المؤبد".
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
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