رجل انتظر تنفيذ حكم إعدامه 60 عاما ينجو بأعجوبة

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بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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36 د
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https://sarabic.ae/20240926/رجل-انتظر-تنفيذ-حكم-إعدامه-60-عاما-ينجو-بأعجوبة-1093135223.html
رجل انتظر تنفيذ حكم إعدامه 60 عاما ينجو بأعجوبة
رجل انتظر تنفيذ حكم إعدامه 60 عاما ينجو بأعجوبة
سبوتنيك عربي
أصدرت محكمة مقاطعة شيزوكا اليابانية، اليوم الخميس، حكما ببراءة مواطن ياباني يدعى إيواو هاكامادا، يبلغ من العمر 88 عاما، حيث انتظر لأطول فترة في العالم، تنفيذ... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T11:47+0000
2024-09-26T11:47+0000
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وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن البراءة جاءت بعد إدانته بالخطأ بارتكاب جريمة قتل منذ قرابة 60 عاما، مما يمثل انتصارا تاريخيا لعائلته التي كافحت على مدار عقود لإثبات براءته.وكانت السلطات قد أدانت هاكامادا في عام 1966 بقتل مدربه السابق و3 من أفراد أسرته في منطقة وسط اليابان، وذلك بعد اتهامه بقتلهم طعنًا وإحراق منزلهم.ورغم أنه اعترف بالجريمة لفترة وجيزة خلال التحقيقات، فقد تراجع عن اعترافه فيما بعد وأصر على براءته.إلا أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام عليه في عام 1968، وهو ما أيدته المحكمة العليا اليابانية في 1980.ظل هاكامادا يقبع في السجن لما يقرب من 45 عاما، منتظرا تنفيذ حكم الإعدام، حتى أُفرج عنه في عام 2014 بعد أن أثارت شكوك حول الأدلة التي تم بناء الحكم عليها، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته.هاكامادا، الذي كان ملاكما سابقا، عاش بعد الإفراج عنه مع شقيقته الكبرى هيديكو، التي كانت المحرك الرئيسي في حملته لإثبات براءته.وبعد كفاح دام لعقود، اعتبرت منظمة العفو الدولية هذا الحكم لحظة حاسمة في تحقيق العدالة، داعية اليابان إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن الحكم يعترف بالظلم الذي تعرض له هاكامادا، ويمثل نهاية كفاح ملهم لتبرئة اسمه.
https://sarabic.ae/20240816/أمريكي-يستعيد-حريته-بالبراءة-وتعويض-7-مليون-دولار-بعد-نصف-قرن-من-سجنه--1091833760.html
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منوعات, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن, الأخبار

رجل انتظر تنفيذ حكم إعدامه 60 عاما ينجو بأعجوبة

11:47 GMT 26.09.2024
© flickr.com / Patrick Fellerحبل إعدام
حبل إعدام - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© flickr.com / Patrick Feller
تابعنا عبر
أصدرت محكمة مقاطعة شيزوكا اليابانية، اليوم الخميس، حكما ببراءة مواطن ياباني يدعى إيواو هاكامادا، يبلغ من العمر 88 عاما، حيث انتظر لأطول فترة في العالم، تنفيذ حكم الإعدام فيه.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن البراءة جاءت بعد إدانته بالخطأ بارتكاب جريمة قتل منذ قرابة 60 عاما، مما يمثل انتصارا تاريخيا لعائلته التي كافحت على مدار عقود لإثبات براءته.
وكانت السلطات قد أدانت هاكامادا في عام 1966 بقتل مدربه السابق و3 من أفراد أسرته في منطقة وسط اليابان، وذلك بعد اتهامه بقتلهم طعنًا وإحراق منزلهم.
ورغم أنه اعترف بالجريمة لفترة وجيزة خلال التحقيقات، فقد تراجع عن اعترافه فيما بعد وأصر على براءته.
US court - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
أمريكي يستعيد حريته بالبراءة وتعويض 7 مليون دولار بعد نصف قرن من سجنه
16 أغسطس, 20:56 GMT
إلا أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام عليه في عام 1968، وهو ما أيدته المحكمة العليا اليابانية في 1980.
ظل هاكامادا يقبع في السجن لما يقرب من 45 عاما، منتظرا تنفيذ حكم الإعدام، حتى أُفرج عنه في عام 2014 بعد أن أثارت شكوك حول الأدلة التي تم بناء الحكم عليها، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته.
هاكامادا، الذي كان ملاكما سابقا، عاش بعد الإفراج عنه مع شقيقته الكبرى هيديكو، التي كانت المحرك الرئيسي في حملته لإثبات براءته.
وبعد كفاح دام لعقود، اعتبرت منظمة العفو الدولية هذا الحكم لحظة حاسمة في تحقيق العدالة، داعية اليابان إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أن الحكم يعترف بالظلم الذي تعرض له هاكامادا، ويمثل نهاية كفاح ملهم لتبرئة اسمه.
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