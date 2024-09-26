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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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محافظ دمشق لـ"سبوتنيك": افتتاح مقر استضافة لاستقبال اللبنانيين والسوريين الوافدين
محافظ دمشق لـ"سبوتنيك": افتتاح مقر استضافة لاستقبال اللبنانيين والسوريين الوافدين
سبوتنيك عربي
أكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن سوريا كانت وما زالت وستبقى تفتح أبوابها وبيوتها لاستقبال جيرانها وإخوانها... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأشار كريشاتي إلى الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للأخوة اللبنانيين الوافدين إلى دمشق وتأمين كافة الاحتياجات اللازمة، وذلك بالتنسيق والتواصل مع كافة المعنيين.وأشاد المحافظ بالكثير من سكان دمشق ممن فتحوا منازلهم لاستضافة أشقائهم اللبنانيين، مشيرا إلى أن أغلب الفنادق تستعد لافتتاح أبوابها أمام السوريين واللبنانيين الوافدين.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

محافظ دمشق لـ"سبوتنيك": افتتاح مقر استضافة لاستقبال اللبنانيين والسوريين الوافدين

12:18 GMT 26.09.2024
© Sputnik . Sahib Omraia حلب.. تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة "المعمداني"
حلب.. تنكيس العلم الوطني السوري حدادا على ضحايا مجزرة المعمداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
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أكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن سوريا كانت وما زالت وستبقى تفتح أبوابها وبيوتها لاستقبال جيرانها وإخوانها إذا صابتهم أي مصيبة.
وأشار كريشاتي إلى الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للأخوة اللبنانيين الوافدين إلى دمشق وتأمين كافة الاحتياجات اللازمة، وذلك بالتنسيق والتواصل مع كافة المعنيين.
وأوضح محافظ دمشق أنه تم ضع باصات النقل الداخلي لنقل النازحين من المعابر الحدودية إلى دمشق، وفرز عدد من سيارات مديرية الصحة والهلال الأحمر لتقديم الخدمات الصحية والطبية لأي مواطن يدخل عبر الحدود السورية واللبنانية.
الطيران الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
مراسل "سبوتنيك": إسرائيل تستهدف شمال قضاء الهرمل بالقرب من معبر مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان
10:22 GMT

وكشف كريشاتي في حديثه إلى أن محافظة دمشق تقوم بتحضير مركز إقامة واستضافة يستوعب نحو 1200 شخص، في منطقة "مشروع دمر"، مجهز بكافة الاحتياجات المطلوبة والخدمات الصحية والطبية، مؤكدا انتهاء عمليات تجهيز هذا المركز خلال اليوم الحالي.

وأشاد المحافظ بالكثير من سكان دمشق ممن فتحوا منازلهم لاستضافة أشقائهم اللبنانيين، مشيرا إلى أن أغلب الفنادق تستعد لافتتاح أبوابها أمام السوريين واللبنانيين الوافدين.
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