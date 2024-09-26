https://sarabic.ae/20240926/محافظ-دمشق-لـسبوتنيك-افتتاح-مقر-استضافة-لاستقبال-اللبنانيين-والسوريين-الوافدين-1093136018.html
محافظ دمشق لـ"سبوتنيك": افتتاح مقر استضافة لاستقبال اللبنانيين والسوريين الوافدين
محافظ دمشق لـ"سبوتنيك": افتتاح مقر استضافة لاستقبال اللبنانيين والسوريين الوافدين
سبوتنيك عربي
أكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن سوريا كانت وما زالت وستبقى تفتح أبوابها وبيوتها لاستقبال جيرانها وإخوانها... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T12:18+0000
2024-09-26T12:18+0000
2024-09-26T12:18+0000
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وأشار كريشاتي إلى الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للأخوة اللبنانيين الوافدين إلى دمشق وتأمين كافة الاحتياجات اللازمة، وذلك بالتنسيق والتواصل مع كافة المعنيين.وأشاد المحافظ بالكثير من سكان دمشق ممن فتحوا منازلهم لاستضافة أشقائهم اللبنانيين، مشيرا إلى أن أغلب الفنادق تستعد لافتتاح أبوابها أمام السوريين واللبنانيين الوافدين.
https://sarabic.ae/20240926/مراسل-سبوتنيك-إسرائيل-تستهدف-شمال-قضاء-الهرمل-بالقرب-من-معبر-مطربا-الحدودي-بين-سوريا-ولبنان-1093125491.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
محافظ دمشق لـ"سبوتنيك": افتتاح مقر استضافة لاستقبال اللبنانيين والسوريين الوافدين
حصري
أكد محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن سوريا كانت وما زالت وستبقى تفتح أبوابها وبيوتها لاستقبال جيرانها وإخوانها إذا صابتهم أي مصيبة.
وأشار كريشاتي إلى الجهود التي تبذلها المحافظة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للأخوة اللبنانيين الوافدين إلى دمشق وتأمين كافة الاحتياجات اللازمة، وذلك بالتنسيق والتواصل مع كافة المعنيين.
وأوضح محافظ دمشق أنه تم ضع باصات النقل الداخلي لنقل النازحين من المعابر الحدودية إلى دمشق، وفرز عدد من سيارات مديرية الصحة والهلال الأحمر لتقديم الخدمات الصحية والطبية لأي مواطن يدخل عبر الحدود السورية واللبنانية.
وكشف كريشاتي في حديثه إلى أن محافظة دمشق تقوم بتحضير مركز إقامة واستضافة يستوعب نحو 1200 شخص، في منطقة "مشروع دمر"، مجهز بكافة الاحتياجات المطلوبة والخدمات الصحية والطبية، مؤكدا انتهاء عمليات تجهيز هذا المركز خلال اليوم الحالي.
وأشاد المحافظ بالكثير من سكان دمشق ممن فتحوا منازلهم لاستضافة أشقائهم اللبنانيين، مشيرا إلى أن أغلب الفنادق تستعد لافتتاح أبوابها أمام السوريين واللبنانيين الوافدين.