https://sarabic.ae/20240926/نائب-لبناني-الاعتماد-على-الغرب-وهم-والمعركة-المفتوحة-مع-إسرائيل-بدأت-1093153132.html
نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت
نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني الدكتور إلياس جرادي، أن "القطاع الطبي في لبنان، أثبت أنه في حالة جيدة"، مشيراً إلى أن "الدعم الصحي جاء بفضل جهود فردية من... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T18:31+0000
2024-09-26T18:31+0000
2024-09-26T18:31+0000
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وأشار جرادي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "التصعيد الإسرائيلي كان مُعداً مسبقاً وغير مرتبط بأي أحداث مباشرة"، معبراً عن "مخاوفه من أن السيناريوهات المستقبلية قد تتأثر بالميدان".وذكر النائب جرادي أن "المفاوضات الجارية يجب أن تصل إلى نتائج إيجابية، رغم أن هناك نوعاً من التلاعب من قبل الولايات المتحدة".وأكد جرادي على أن "هناك تشابهاً بين الأوضاع في غزة ولبنان"، لكنه حذر من أن "النتائج قد تكون مختلفة".ودعا جرادي "المفاوض اللبناني إلى التحلي بالحذر في هذه الظروف الحرجة"، مضيفاً أن "الإسرائيليين يقرون علناً أن ما حدث في غزة كان مخططاً له مسبقاً، وأن الوضع في لبنان قد يكون مشابهاً".وعبّر عن قلقه من "الاعتماد على المنظومة الدولية والغربية، حيث اعتبر ذلك مجرد وهم"، محذراً من أن "كسر المقاومة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تفكيك المجتمع اللبناني".واختتم جرادي حديثه بالتأكيد على أن "أي خطاب خارج هذه السردية قد يساهم في تأجيج النزاعات ويؤسس لنوع من الحروب".
https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت
حصري
أكد النائب في البرلمان اللبناني الدكتور إلياس جرادي، أن "القطاع الطبي في لبنان، أثبت أنه في حالة جيدة"، مشيراً إلى أن "الدعم الصحي جاء بفضل جهود فردية من اللبنانيين".
وأشار جرادي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك
"، إلى أن "التصعيد الإسرائيلي كان مُعداً مسبقاً وغير مرتبط بأي أحداث مباشرة"، معبراً عن "مخاوفه من أن السيناريوهات المستقبلية قد تتأثر بالميدان".
وذكر النائب جرادي أن "المفاوضات الجارية يجب أن تصل إلى نتائج إيجابية، رغم أن هناك نوعاً من التلاعب من قبل الولايات المتحدة".
وأكد جرادي على أن "هناك تشابهاً بين الأوضاع في غزة ولبنان"، لكنه حذر من أن "النتائج قد تكون مختلفة".
ودعا جرادي "المفاوض اللبناني إلى التحلي بالحذر في هذه الظروف الحرجة"، مضيفاً أن "الإسرائيليين يقرون علناً أن ما حدث في غزة كان مخططاً له مسبقاً، وأن الوضع في لبنان قد يكون مشابهاً".
كما أشار إلى أن "المعركة المفتوحة بين لبنان وإسرائيل، بدأت منذ فترة"، معتبراً أن "العبرة في هذه المرحلة تكمن في الصمود".
وعبّر عن قلقه من "الاعتماد على المنظومة الدولية والغربية، حيث اعتبر ذلك مجرد وهم"، محذراً من أن "كسر المقاومة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تفكيك المجتمع اللبناني".
واختتم جرادي حديثه بالتأكيد على أن "أي خطاب خارج هذه السردية قد يساهم في تأجيج النزاعات ويؤسس لنوع من الحروب".