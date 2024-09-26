https://sarabic.ae/20240926/نائب-لبناني-الاعتماد-على-الغرب-وهم-والمعركة-المفتوحة-مع-إسرائيل-بدأت-1093153132.html

نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت

نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان اللبناني الدكتور إلياس جرادي، أن "القطاع الطبي في لبنان، أثبت أنه في حالة جيدة"، مشيراً إلى أن "الدعم الصحي جاء بفضل جهود فردية من... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T18:31+0000

2024-09-26T18:31+0000

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وأشار جرادي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "التصعيد الإسرائيلي كان مُعداً مسبقاً وغير مرتبط بأي أحداث مباشرة"، معبراً عن "مخاوفه من أن السيناريوهات المستقبلية قد تتأثر بالميدان".وذكر النائب جرادي أن "المفاوضات الجارية يجب أن تصل إلى نتائج إيجابية، رغم أن هناك نوعاً من التلاعب من قبل الولايات المتحدة".وأكد جرادي على أن "هناك تشابهاً بين الأوضاع في غزة ولبنان"، لكنه حذر من أن "النتائج قد تكون مختلفة".ودعا جرادي "المفاوض اللبناني إلى التحلي بالحذر في هذه الظروف الحرجة"، مضيفاً أن "الإسرائيليين يقرون علناً أن ما حدث في غزة كان مخططاً له مسبقاً، وأن الوضع في لبنان قد يكون مشابهاً".وعبّر عن قلقه من "الاعتماد على المنظومة الدولية والغربية، حيث اعتبر ذلك مجرد وهم"، محذراً من أن "كسر المقاومة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تفكيك المجتمع اللبناني".واختتم جرادي حديثه بالتأكيد على أن "أي خطاب خارج هذه السردية قد يساهم في تأجيج النزاعات ويؤسس لنوع من الحروب".

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