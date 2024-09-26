نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت

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مراسل "سبوتنيك": عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة لبنانية على الحدود المشتركة مع سوريا
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
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بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
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05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت
نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني الدكتور إلياس جرادي، أن "القطاع الطبي في لبنان، أثبت أنه في حالة جيدة"، مشيراً إلى أن "الدعم الصحي جاء بفضل جهود فردية من... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T18:31+0000
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وأشار جرادي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "التصعيد الإسرائيلي كان مُعداً مسبقاً وغير مرتبط بأي أحداث مباشرة"، معبراً عن "مخاوفه من أن السيناريوهات المستقبلية قد تتأثر بالميدان".وذكر النائب جرادي أن "المفاوضات الجارية يجب أن تصل إلى نتائج إيجابية، رغم أن هناك نوعاً من التلاعب من قبل الولايات المتحدة".وأكد جرادي على أن "هناك تشابهاً بين الأوضاع في غزة ولبنان"، لكنه حذر من أن "النتائج قد تكون مختلفة".ودعا جرادي "المفاوض اللبناني إلى التحلي بالحذر في هذه الظروف الحرجة"، مضيفاً أن "الإسرائيليين يقرون علناً أن ما حدث في غزة كان مخططاً له مسبقاً، وأن الوضع في لبنان قد يكون مشابهاً".وعبّر عن قلقه من "الاعتماد على المنظومة الدولية والغربية، حيث اعتبر ذلك مجرد وهم"، محذراً من أن "كسر المقاومة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تفكيك المجتمع اللبناني".واختتم جرادي حديثه بالتأكيد على أن "أي خطاب خارج هذه السردية قد يساهم في تأجيج النزاعات ويؤسس لنوع من الحروب".
https://sarabic.ae/20240926/نتنياهو-يرفض-التهدئة-في-لبنان-ويأمر-الجيش-بمواصلة-القتال-بكامل-قوته-1093134665.html
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حصري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

نائب لبناني: الاعتماد على الغرب "وهم" والمعركة المفتوحة مع إسرائيل بدأت

18:31 GMT 26.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
أكد النائب في البرلمان اللبناني الدكتور إلياس جرادي، أن "القطاع الطبي في لبنان، أثبت أنه في حالة جيدة"، مشيراً إلى أن "الدعم الصحي جاء بفضل جهود فردية من اللبنانيين".
وأشار جرادي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "التصعيد الإسرائيلي كان مُعداً مسبقاً وغير مرتبط بأي أحداث مباشرة"، معبراً عن "مخاوفه من أن السيناريوهات المستقبلية قد تتأثر بالميدان".
وذكر النائب جرادي أن "المفاوضات الجارية يجب أن تصل إلى نتائج إيجابية، رغم أن هناك نوعاً من التلاعب من قبل الولايات المتحدة".
وأكد جرادي على أن "هناك تشابهاً بين الأوضاع في غزة ولبنان"، لكنه حذر من أن "النتائج قد تكون مختلفة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
نتنياهو يرفض التهدئة في لبنان ويأمر الجيش بمواصلة القتال بكامل قوته
11:39 GMT
ودعا جرادي "المفاوض اللبناني إلى التحلي بالحذر في هذه الظروف الحرجة"، مضيفاً أن "الإسرائيليين يقرون علناً أن ما حدث في غزة كان مخططاً له مسبقاً، وأن الوضع في لبنان قد يكون مشابهاً".

كما أشار إلى أن "المعركة المفتوحة بين لبنان وإسرائيل، بدأت منذ فترة"، معتبراً أن "العبرة في هذه المرحلة تكمن في الصمود".

وعبّر عن قلقه من "الاعتماد على المنظومة الدولية والغربية، حيث اعتبر ذلك مجرد وهم"، محذراً من أن "كسر المقاومة في هذه المرحلة قد يؤدي إلى تفكيك المجتمع اللبناني".
واختتم جرادي حديثه بالتأكيد على أن "أي خطاب خارج هذه السردية قد يساهم في تأجيج النزاعات ويؤسس لنوع من الحروب".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:26 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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