https://sarabic.ae/20240927/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يدعو-السلطات-الأمريكية-إلى-العودة-إلى-رشدها-1093159767.html
السفير الروسي لدى واشنطن يدعو السلطات الأمريكية إلى "العودة إلى رشدها"
السفير الروسي لدى واشنطن يدعو السلطات الأمريكية إلى "العودة إلى رشدها"
سبوتنيك عربي
دعا السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، السياسيين الأمريكيين إلى "العودة إلى رشدهم" على خلفية زيارة فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة،... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T07:49+0000
2024-09-27T07:49+0000
2024-09-27T07:49+0000
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وقال أنتونوف للصحفيين: "ندعو السياسيين الأمريكيين إلى العودة إلى رشدهم وأن يفهموا أن روسيا لن تتخلى أبدًا عن ضرورة مراعاة مصالحها الوطنية، كما أثبت التاريخ، فالصواريخ والقنابل لن تكسرنا".بدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول بزيارة مصنع ذخائر في سكرانتون. وقد دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى إجراء تحقيق في هذه الزيارة، قائلين إن الزيارة قد تكون مرتبطة بانتهاكات للقانون الأمريكي، بما في ذلك قانون يحظر على المسؤولين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية أثناء تأدية مهامهم.كما انتقد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب زيلينسكي، ووصفه في تجمعاته الانتخابية بـ "المتجول" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.لافروف يدعو إلى عدم إشراك هيئات الأمم المتحدة في "مبادرات السلام" الزائفة بشأن أوكرانيانائبة أمريكية: بايدن يمول أوكرانيا بينما يعاني أبناء شعبنا من الضيق المادي
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
السفير الروسي لدى واشنطن يدعو السلطات الأمريكية إلى "العودة إلى رشدها"
دعا السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، السياسيين الأمريكيين إلى "العودة إلى رشدهم" على خلفية زيارة فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة، مؤكدا إن موسكو لن تتراجع عن مطلبها بمراعاة مصالحها الوطنية.
وقال أنتونوف للصحفيين: "ندعو السياسيين الأمريكيين إلى العودة إلى رشدهم وأن يفهموا أن روسيا لن تتخلى أبدًا عن ضرورة مراعاة مصالحها الوطنية، كما أثبت التاريخ، فالصواريخ والقنابل لن تكسرنا".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول "تشويه الحقيقة بتصريحات مفادها أن روسيا لا تريد السلام ولم تحاول تحقيقه".
بدأ زيلينسكي زيارته للولايات المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول بزيارة مصنع ذخائر في سكرانتون. وقد دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى إجراء تحقيق في هذه الزيارة، قائلين إن الزيارة قد تكون مرتبطة بانتهاكات للقانون الأمريكي، بما في ذلك قانون يحظر على المسؤولين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية أثناء تأدية مهامهم.
كما انتقد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب زيلينسكي، ووصفه في تجمعاته الانتخابية بـ "المتجول" الذي تنتهي كل زيارة له بمساعدات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع، وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.