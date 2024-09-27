https://sarabic.ae/20240927/بث-مباشر-لليوم-الرابع-من-المناقشة-العامة-للدورة-79-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1093188139.html
بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
بدأت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتصدر أزمة غزة والحرب الإسرائيلية على لبنان، قائمة... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:38+0000
2024-09-27T14:38+0000
2024-09-27T14:38+0000
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اليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
اليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
2024-09-27T14:38+0000
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العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة
بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
يتبع
بدأت اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتصدر أزمة غزة والحرب الإسرائيلية على لبنان، قائمة الملفات التي سيتم مناقشتها في الجمعية.