https://sarabic.ae/20240927/رئيس-غينيا-الاستوائية-لـسبوتنيك-لا-نشارك-الغرب-بالعقوبات-المفروضة-على-روسيا--1093191691.html

رئيس غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": لا نشارك الغرب بالعقوبات المفروضة على روسيا

رئيس غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": لا نشارك الغرب بالعقوبات المفروضة على روسيا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، لـ"سبوتنيك"، أنه "ليس لدى غينيا أي سبب للخضوع لضرورات إيلاء أهمية لآراء الدول الغربية، لإن هذا من... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T16:00+0000

2024-09-27T16:00+0000

2024-09-27T16:00+0000

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تقارير سبوتنيك

روسيا

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وأضاف مباسوغو، في حديث لـ"سبوتنيك"، بالقول: "ليس لدينا أي سبب للخضوع لضرورات الآخرين (الغرب)، وهذا من شأنه أن يقلل من أهمية السيادة الوطنية".وحول العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، قال رئيس غينيا الاستوائية: "هناك الآن قيود كثيرة فيما يتعلق بروسيا، لكن غينيا الاستوائية لا تشارك في هذه القيود لأننا نعتبر أنفسنا دولة ذات سيادة".وأشار أيضا إلى أنه "عندما عقدت روسيا المنتدى الروسي الأفريقي في سانت بطرسبورغ، شاركت فيه معظم الدول الأفريقية، لأننا لا نولي أهمية لاعتبارات الدول الغربية ولا نريد الدخول في هذه المواجهة".وجاءت زيارة رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى روسيا، من أجل المشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، الذي شهد مشاركة عالمية واسعة النطاق."أسبوع الطاقة الروسي"، هو منتدى دولي يعقد لإظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وتحقيق إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة، تم تأسيس تنظيمه بأمر من حكومة روسيا الاتحادية، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2016.ويتم تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "روس كونغرس" ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية، ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" إلى أن أكثر من 4 آلاف مشارك وممثل لوسائل إعلام سيشاركون في "أسبوع الطاقة الروسي".

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