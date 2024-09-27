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مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان: سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا في مجال التوليد المائي
مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان: سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا في مجال التوليد المائي
سبوتنيك عربي
كشف مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان، المهندس إسحق سليمان حقار، اليوم الجمعة، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا، للمساعدة في إعادة تأهيل الشبكة... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:43+0000
2024-09-27T14:43+0000
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وقال حقار، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، إن "مشاريع كاملة في السودان، توقفت عن العمل بسبب الحرب".وأشار إلى أنه "في السودان، توجد 6 محطات توليد مائي تلبي نحو 75 إلى 80 بالمئة من الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع تأهيل محطة توليد "سنار"، الذي توقف بسبب الحرب".وفي وقت سابق، كشف المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، أن مشاركتهم في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي المنعقد في موسكو، مهمة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في السودان.وقال محمد عل،ي في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، إن "قطاع الكهرباء تأثر كما بقية القطاعات بسبب الحرب الدائرة في السودان، حيث تضرر 800 كم من خطوط النقل والتوزيع"، وأضاف: "كان هذا المنتدى تجربة جيدة للسودان من أجل التعرف على شركات الطاقة الروسية والاستفادة منها".وشهد اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، حضورا واسعا وعددا من الفعاليات تخللها توقيع مذكرات تفاهم.وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنواترئيس سلطة ضبط المحروقات الجزائرية: توقيع اتفاق مع "غازبروم" الروسية لتطوير حقل غاز في بلادنا
https://sarabic.ae/20240927/مدير-شركة-كهرباء-السودان-القابضة-يتحدث-عن-أهمية-مشاركة-بلاده-في-منتدى-أسبوع-الطاقة-الروسي-1093180147.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أسبوع الطاقة الروسي, منتدى أسبوع الطاقة الروسي, أسبوع الطاقة الروسي, اقتصاد
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أسبوع الطاقة الروسي, منتدى أسبوع الطاقة الروسي, أسبوع الطاقة الروسي, اقتصاد
مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان: سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا في مجال التوليد المائي
14:43 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 14:58 GMT 27.09.2024)
حصري
كشف مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان، المهندس إسحق سليمان حقار، اليوم الجمعة، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا، للمساعدة في إعادة تأهيل الشبكة المائية في السودان.
وقال حقار، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، إن "مشاريع كاملة في السودان، توقفت عن العمل بسبب الحرب".
وأشار إلى أنه "في السودان، توجد 6 محطات توليد مائي تلبي نحو 75 إلى 80 بالمئة من الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع تأهيل محطة توليد "سنار"، الذي توقف بسبب الحرب".
وأكد حقار أن وجوده في المؤتمر هو للتعاون مع الشركات الروسية، في مجال بناء محطات جديدة، وأشار إلى أنه يتم العمل على مذكرات تفاهم لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.
وأشار حقار إلى أن روسيا تساعد السودان في قطاعات عدة، كقطاع البناء وتمويل مشاريع قطاع الكهرباء، وكذلك في مجال التوليد المائي.
وفي وقت سابق، كشف المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، أن مشاركتهم في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي المنعقد في موسكو، مهمة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في السودان.
وقال محمد عل،ي في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، إن "قطاع الكهرباء تأثر كما بقية القطاعات بسبب الحرب الدائرة في السودان، حيث تضرر 800 كم من خطوط النقل والتوزيع"، وأضاف: "كان هذا المنتدى تجربة جيدة للسودان من أجل التعرف على شركات الطاقة الروسية والاستفادة منها".
وشهد اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"
الدولي، حضورا واسعا وعددا من الفعاليات تخللها توقيع مذكرات تفاهم.
وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي،
بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".