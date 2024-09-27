مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان: سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا في مجال التوليد المائي

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بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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عرب بوينت بودكاست
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29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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17:03 GMT
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مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان: سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا في مجال التوليد المائي
مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان: سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا في مجال التوليد المائي
سبوتنيك عربي
كشف مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان، المهندس إسحق سليمان حقار، اليوم الجمعة، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا، للمساعدة في إعادة تأهيل الشبكة... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:43+0000
2024-09-27T14:58+0000
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وقال حقار، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، إن "مشاريع كاملة في السودان، توقفت عن العمل بسبب الحرب".وأشار إلى أنه "في السودان، توجد 6 محطات توليد مائي تلبي نحو 75 إلى 80 بالمئة من الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع تأهيل محطة توليد "سنار"، الذي توقف بسبب الحرب".وفي وقت سابق، كشف المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، أن مشاركتهم في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي المنعقد في موسكو، مهمة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في السودان.وقال محمد عل،ي في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، إن "قطاع الكهرباء تأثر كما بقية القطاعات بسبب الحرب الدائرة في السودان، حيث تضرر 800 كم من خطوط النقل والتوزيع"، وأضاف: "كان هذا المنتدى تجربة جيدة للسودان من أجل التعرف على شركات الطاقة الروسية والاستفادة منها".وشهد اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، حضورا واسعا وعددا من الفعاليات تخللها توقيع مذكرات تفاهم.وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنواترئيس سلطة ضبط المحروقات الجزائرية: توقيع اتفاق مع "غازبروم" الروسية لتطوير حقل غاز في بلادنا
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أسبوع الطاقة الروسي, منتدى أسبوع الطاقة الروسي, أسبوع الطاقة الروسي, اقتصاد

مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان: سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا في مجال التوليد المائي

14:43 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 14:58 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Nagham Kabbasمدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان
مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
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حصري
كشف مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان، المهندس إسحق سليمان حقار، اليوم الجمعة، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا، للمساعدة في إعادة تأهيل الشبكة المائية في السودان.
وقال حقار، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، إن "مشاريع كاملة في السودان، توقفت عن العمل بسبب الحرب".
وأشار إلى أنه "في السودان، توجد 6 محطات توليد مائي تلبي نحو 75 إلى 80 بالمئة من الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع تأهيل محطة توليد "سنار"، الذي توقف بسبب الحرب".

وأكد حقار أن وجوده في المؤتمر هو للتعاون مع الشركات الروسية، في مجال بناء محطات جديدة، وأشار إلى أنه يتم العمل على مذكرات تفاهم لتطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركية بلاده في منتدى أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركة بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... فيديو
12:53 GMT

وأشار حقار إلى أن روسيا تساعد السودان في قطاعات عدة، كقطاع البناء وتمويل مشاريع قطاع الكهرباء، وكذلك في مجال التوليد المائي.

وفي وقت سابق، كشف المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، أن مشاركتهم في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي المنعقد في موسكو، مهمة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في السودان.
وقال محمد عل،ي في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، إن "قطاع الكهرباء تأثر كما بقية القطاعات بسبب الحرب الدائرة في السودان، حيث تضرر 800 كم من خطوط النقل والتوزيع"، وأضاف: "كان هذا المنتدى تجربة جيدة للسودان من أجل التعرف على شركات الطاقة الروسية والاستفادة منها".
منتدى أسبوع الطاقة الروسي في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
توقيع مذكرات تفاهم وحضور كبير في اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... صور وفيديو
09:55 GMT
وشهد اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، حضورا واسعا وعددا من الفعاليات تخللها توقيع مذكرات تفاهم.
وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".
روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنوات
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