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https://sarabic.ae/20240927/روسيا-تطلب-توضيحا-من-الدنمارك-بشأن-التحقيق-في-التخريب-الذي-تعرض-له-التيار-الشمالي-1093155727.html
روسيا تطلب توضيحا من الدنمارك بشأن التحقيق في التخريب الذي تعرض له "التيار الشمالي"
روسيا تطلب توضيحا من الدنمارك بشأن التحقيق في التخريب الذي تعرض له "التيار الشمالي"
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، أن روسيا ستطلب من الدنمارك توضيحًا لأسباب عدم وفائها بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية،... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T02:09+0000
2024-09-27T02:09+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
التيار الشمالي
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موسكو - سبوتنيك. وكتب السفير في مقال لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، والذي نُشر النص على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية: "ستطلب روسيا من الجانب الدنماركي توضيحًا لأسباب عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة التفجيرات الإرهابية لعام 1997، ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999".وفي وقت سابق، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أن خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" تم تفجيرهما من قِبل الأنغلوسكسونيين.وأعلنت الناطقة باسم مكتب المدعي العام الألماني، إينيس بيترسون، في 27 فبراير الماضي، أن التحقيقات في تفجيرات خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" لا تزال مستمرة.وفي الآونة الأخيرة، أوقفت الدنمارك تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في خطي الأنابيب "التيار الشمالي 1 و2"، كما أعلنت السويد إنهاء التحقيق. وصرح المدعي العام السويدي، ماتس يونغكفيست، في أوائل فبراير الماضي، بأن التحقيق في قضية التفجيرات بخطي أنابيب "التيار الشمالي 1 و2" قد انتهى لأنه لا يقع ضمن الولاية القضائية لبلاده، في حين أن ألمانيا ستواصل التحقيق.من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا طلبت معلومات من الدنمارك بشأن التحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي" وتلقت رفضًا، مشيرًا إلى أن موسكو لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي معلومات حول هذا الموضوع.في 26 سبتمبر 2022، تعرض خطا أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون العمل تخريبيًا متعمدًا. كما فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.وفي سياق متصل، نشر الصحفي الأميركي سيمور هيرش، الحائز على جائزة نوبل، في 8 فبراير الماضي، نتائج تحقيقه الخاص بشأن ملابسات التفجيرات التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". وخلص هيرش إلى أن الولايات المتحدة هي من دبرت هذا التخريب.وذكر هيرش أن الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ابتزاز روسيا من خلال تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي" لمنع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240909/الكرملين-يتفق-مع-شولتس-على-ضرورة-التحقيق-في-الأعمال-التخريبية-للتيار-الشمالي-1092537876.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, التيار الشمالي

روسيا تطلب توضيحا من الدنمارك بشأن التحقيق في التخريب الذي تعرض له "التيار الشمالي"

02:09 GMT 27.09.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
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أعلن السفير الروسي لدى الدنمارك، فلاديمير باربين، أن روسيا ستطلب من الدنمارك توضيحًا لأسباب عدم وفائها بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية، وذلك في ضوء التخريب الذي تعرض له خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2".
موسكو - سبوتنيك. وكتب السفير في مقال لصحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، والذي نُشر النص على الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية: "ستطلب روسيا من الجانب الدنماركي توضيحًا لأسباب عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة التفجيرات الإرهابية لعام 1997، ومكافحة تمويل الإرهاب لعام 1999".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
الكرملين يتفق مع شولتس على ضرورة التحقيق في الأعمال التخريبية "للتيار الشمالي"
9 سبتمبر, 11:11 GMT
وفي وقت سابق، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أن خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" تم تفجيرهما من قِبل الأنغلوسكسونيين.وأعلنت الناطقة باسم مكتب المدعي العام الألماني، إينيس بيترسون، في 27 فبراير الماضي، أن التحقيقات في تفجيرات خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1 و2" لا تزال مستمرة.
وفي الآونة الأخيرة، أوقفت الدنمارك تحقيقاتها في الحادث الذي وقع في خطي الأنابيب "التيار الشمالي 1 و2"، كما أعلنت السويد إنهاء التحقيق.
وصرح المدعي العام السويدي، ماتس يونغكفيست، في أوائل فبراير الماضي، بأن التحقيق في قضية التفجيرات بخطي أنابيب "التيار الشمالي 1 و2" قد انتهى لأنه لا يقع ضمن الولاية القضائية لبلاده، في حين أن ألمانيا ستواصل التحقيق.من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا طلبت معلومات من الدنمارك بشأن التحقيق في تفجيرات "التيار الشمالي" وتلقت رفضًا، مشيرًا إلى أن موسكو لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي معلومات حول هذا الموضوع.في 26 سبتمبر 2022، تعرض خطا أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي 1 و2" للتفجير. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون العمل تخريبيًا متعمدًا.
كما فتح مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.وفي سياق متصل، نشر الصحفي الأميركي سيمور هيرش، الحائز على جائزة نوبل، في 8 فبراير الماضي، نتائج تحقيقه الخاص بشأن ملابسات التفجيرات التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي". وخلص هيرش إلى أن الولايات المتحدة هي من دبرت هذا التخريب.وذكر هيرش أن الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ابتزاز روسيا من خلال تفجير خط أنابيب "التيار الشمالي" لمنع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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