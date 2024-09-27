https://sarabic.ae/20240927/طائرة-تابعة-لدولة-عربية-تتعرض-لخلل-فني-1093198340.html
طائرة تابعة لدولة عربية تتعرض لخلل فني
طائرة تابعة لدولة عربية تتعرض لخلل فني
سبوتنيك عربي
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعرض طائرة مدنية في دولة عربية لخلل فني. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T17:44+0000
2024-09-27T17:44+0000
2024-09-27T17:44+0000
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وأصدرت شركة خطوط الطيران الليبية، بفرعها في بنغازي، بيانا توضيحيا نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحادث.وقالت الشركة: "بشأن ما تعرضت له طائرة "ألفا هوتيل"، أمس الخميس، وهي أحدث الطائرات في العاملة لدى الشركة، فقد تعرضت لخلل فني بسيط، والتي كانت متجهة من مطار معيتيقية الدولي في العاصمة طرابلس إلى مطار بنينا الدولي".وتابعت الشركة الليبية أن "الطائرة "320" عادت بسلام، وتم إصلاح الخلل الفني من قبل المهندسين بشركة الخطوط الجوية الليبية".وأكدت شركة خطوط الطيران الليبية، في بيانها، أن "هناك بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كبّرت هذا الموضوع، ونرجو ألا تثير هذه الحوادث العارضة الجلبة على السوشيال ميديا، وأن تمر مرور الكرام".
https://sarabic.ae/20240922/شركة-طيران-عربية-تعتذر-بعد-تعطل-مكيف-طائرتها-تسبب-في-اختناقات-للركاب-1092983008.html
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أخبار ليبيا اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, منوعات, الأخبار
طائرة تابعة لدولة عربية تتعرض لخلل فني
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعرض طائرة مدنية في دولة عربية لخلل فني.
وأصدرت شركة خطوط الطيران الليبية
، بفرعها في بنغازي، بيانا توضيحيا نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الحادث.
وقالت الشركة: "بشأن ما تعرضت له طائرة "ألفا هوتيل"، أمس الخميس، وهي أحدث الطائرات في العاملة لدى الشركة، فقد تعرضت لخلل فني بسيط، والتي كانت متجهة من مطار معيتيقية الدولي في العاصمة طرابلس إلى مطار بنينا الدولي".
وتابعت الشركة الليبية أن "الطائرة "320" عادت بسلام، وتم إصلاح الخلل الفني من قبل المهندسين بشركة الخطوط الجوية الليبية".
وأكدت شركة خطوط الطيران الليبية، في بيانها، أن "هناك بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كبّرت هذا الموضوع، ونرجو ألا تثير هذه الحوادث العارضة الجلبة على السوشيال ميديا، وأن تمر مرور الكرام".