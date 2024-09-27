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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240927/قراصنة-ينشرون-بيانات-المقاتلين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-كورسك-بينهم-مرتزقة-من-الشرق-الأوسط-1093163744.html
قراصنة ينشرون بيانات المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك بينهم مرتزقة من الشرق الأوسط
قراصنة ينشرون بيانات المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك بينهم مرتزقة من الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
نشر فريق "НемеZида" بيانات عن أكثر من 800 مسلح من القوات المسلحة الأوكرانية الذين هاجموا أراضي مقاطعة كورسك. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T08:05+0000
2024-09-27T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ووفقا للبيانات المنشورة فمن بين الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم "ممثلون عن اللواء الـ"82" الهجومي الجوي، واللواء الميكانيكي الـ"61" ومشغلي الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نحو 200 مرتزق أجنبي من إسرائيل وأرمينيا وجورجيا والأردن وكازاخستان وتركيا ومولدوفا وسوريا ودول أخرى".في بداية عملية "RaHDit" الخاصة، تم اختراق جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755 موقعًا في وقت واحد. وكما قال أحد أعضاء المجموعة لوكالة "سبوتنيك"، شريطة عدم الكشف عن هويته، فقد أنشأوا قناة لنقل البيانات المتعلقة بتصرفات الجيش الأوكراني التي كانت بحوزتهم إلى الجيش الروسي.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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روسيا, العالم

قراصنة ينشرون بيانات المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك بينهم مرتزقة من الشرق الأوسط

08:05 GMT 27.09.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
نشر فريق "НемеZида" بيانات عن أكثر من 800 مسلح من القوات المسلحة الأوكرانية الذين هاجموا أراضي مقاطعة كورسك.
ووفقا للبيانات المنشورة فمن بين الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم "ممثلون عن اللواء الـ"82" الهجومي الجوي، واللواء الميكانيكي الـ"61" ومشغلي الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نحو 200 مرتزق أجنبي من إسرائيل وأرمينيا وجورجيا والأردن وكازاخستان وتركيا ومولدوفا وسوريا ودول أخرى".

وكانت منظمة "RaHDit" تقوم بانتظام بنشر بيانات مماثلة. في السابق، قاموا بنشر بيانات حول ضباط الناتو الذين يقاتلون ضد روسيا في الفضاء الإلكتروني، ومعلومات حول 1.5 ألف موظف نشط في جهاز المخابرات الخارجية الأوكرانية، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يعملون متخفيين في أكثر من 20 دولة في ذلك الوقت.

في بداية عملية "RaHDit" الخاصة، تم اختراق جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755 موقعًا في وقت واحد. وكما قال أحد أعضاء المجموعة لوكالة "سبوتنيك"، شريطة عدم الكشف عن هويته، فقد أنشأوا قناة لنقل البيانات المتعلقة بتصرفات الجيش الأوكراني التي كانت بحوزتهم إلى الجيش الروسي.
"
وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إنه تم إيقاف تقدمها، مشدداً على أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة قوات كييف ودحرها خارج حدود الدولة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.
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