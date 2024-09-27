https://sarabic.ae/20240927/قراصنة-ينشرون-بيانات-المقاتلين-الأوكرانيين-في-مقاطعة-كورسك-بينهم-مرتزقة-من-الشرق-الأوسط-1093163744.html

قراصنة ينشرون بيانات المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك بينهم مرتزقة من الشرق الأوسط

قراصنة ينشرون بيانات المقاتلين الأوكرانيين في مقاطعة كورسك بينهم مرتزقة من الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

نشر فريق "НемеZида" بيانات عن أكثر من 800 مسلح من القوات المسلحة الأوكرانية الذين هاجموا أراضي مقاطعة كورسك. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T08:05+0000

2024-09-27T08:05+0000

2024-09-27T08:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091885681_76:0:1834:989_1920x0_80_0_0_edf8750696c7889f9ad2aba298b0de08.jpg

ووفقا للبيانات المنشورة فمن بين الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم "ممثلون عن اللواء الـ"82" الهجومي الجوي، واللواء الميكانيكي الـ"61" ومشغلي الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نحو 200 مرتزق أجنبي من إسرائيل وأرمينيا وجورجيا والأردن وكازاخستان وتركيا ومولدوفا وسوريا ودول أخرى".في بداية عملية "RaHDit" الخاصة، تم اختراق جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755 موقعًا في وقت واحد. وكما قال أحد أعضاء المجموعة لوكالة "سبوتنيك"، شريطة عدم الكشف عن هويته، فقد أنشأوا قناة لنقل البيانات المتعلقة بتصرفات الجيش الأوكراني التي كانت بحوزتهم إلى الجيش الروسي.وفي السادس من أغسطس/ آب، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن نظام كييف قام باستفزازٍ وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، مؤكدًا أن نظام كييف سيلقى من روسيا ردًا مناسبًا على أفعاله، وأن موسكو ستحقق جميع الأهداف التي وضعتها في أوكرانيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم