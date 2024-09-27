"كاد يرتبط بمحمد صلاح".... مهمة علمية في دولة عربية تنتهي "بصيد ثمين" واكتشاف كائن مثير
© Photo / unsplash/Chetra Khieuمجموعة من النمل تلتقط حشرة
© Photo / unsplash/Chetra Khieu
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عثر فريق بحثي على صيد علمي ثمين في زراعات قديمة مهملة مرتبطة بزراعات النخيل في منطقة حضرية، في الثلث الشمالي من البحرين، وهذا الصيد هو نوع جديد من ممالك النمل لم يسبق اكتشافه في أي مكان في العالم، وتمت تسمية النملة الجديدة المكتشفة في المملكة "ليبيسيوتا بحرينينسيس" نسبة إلى دولة البحرين، التي اكتشفت فيها.
واعتاد مجتمع العلماء على منح الاكتشافات المهمة أسماءً رنانة تحقق لها الانتشار والتميز، ففي البداية اختار د.مصطفى شرف، قائد الفريق البحثي لهذ الاكتشاف، الباحث المشارك بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك، اسم النملة على اسم نجم ليفربول اللاعب المصري، محمد صلاح، ليصبح اسمها "ميرانوبلوس مو صلاحي"، لكن شرف ورفاقه، قرروا وبعد مداولات ومشاورات أن يكون اكتشافهم الجديد، الذي تم الإعلان عنه في دراسة، نشرت بدورية "جورنال أوف نيتشر هيستوري"، مرتبطا باسم الدولة التي اكتشفت فيها.
وقال شرف، في تصريحات لـ"الجزيرة نت": "عندما قررت في المرة الأولى إعطاء اسم "مو صلاحي" للنملة الجديدة، كان ذلك سببه أن سلطنة عمان، التي اكتشفت بها النملة، تمت دراسة بيئتها كثيرا، وخرجت منها اكتشافات جديدة، لكن عالم النمل في البحرين كان مجهولا، لذلك رأينا أن يكون أول اكتشاف مهم حاملا لاسم الدولة".
وبحسب شرف، تنتمي النملة المكتشفة إلى جنس "ليبيسيوتا"، والذي يتميز شكله العام بجسم ممدود ونحيف، يساعده على التنقل بسرعة وخفة عبر الموائل المختلفة، وينقسم إلى 4 أجزاء رئيسية، وهي الرأس والصدر (الجزء الأوسط) والخصر ثم أخيرا البطن (الجزء المِعدي)، وغالبا ما يكون شكل الرأس في هذا الجنس مستديرا إلى حد ما أو بيضاويا، وتكون لديه قرون استشعار مقسمة وعادة ما تكون طويلة، ما يسمح بمدى حسّي واسع.
أما بالنسبة للجزء العلوي من الصدر يكون عريضا ومسطّحا، والبطن منتفخ عادة، وتكون الأرجل طويلة ونحيلة بشكل استثنائي، ومكيفة للحركات السريعة، وتكون قصبة الساق (أجزاء الساق) مسطحة للمساعدة في البحث عن الطعام والتسلق،وبين الصدر والبطن تكون هناك عقلة واحدة، اسمها العنق، تكون مزوّده بشوكة أو شوكتين في أغلب الأنواع التي تتبع الجنس، ولكن ما يميز "ليبيسيوتا بحرينينسيس"، هو غياب الأشواك، حيث توجد بديلا عنها زاوية تكاد تكون مستديرة، وهذه هي الميزة التي جعلت الفريق البحثي يصنفها نوعا جديدا.
وأوضح شرف أنه "لم يكن معروفا من أنواع النمل الموجودة في البحرين سوى نوعين فقط، وحتى هذان النوعان لم يتم نشرهما علميا، وكانت كل معرفتنا عنهما من خلال عينات توجد في أحد المتاحف الأميركية، وبهذا مثلت مملكة البحرين فجوة كبيرة في خريطة النمل العالمية، لكننا في هذه الدراسة الجديدة تمكنا إلى حد كبير من سد هذه الفجوة بإصدار أطلس لنمل البحرين، يتضمن 35 نوعا، منها نملة متوطنة، يتم اكتشافها لأول مرة في العالم، و25 نوعا محليا و9 أنواع غازية"، بحسب تصريحات أدلى بها لموع "الجزيرة نت".
ووثق شرف وزملاؤه، خلال الدراسة، 9 أنواع غازية من النمل في البحرين، أي أنها تمثل 26% من أنواع النمل في البحرين (35 نوعا)، وهي النسبة الكبرى بين دول الخليج، حيث تمثل الأنواع الغازية في سلطنة عمان 9%، والإمارات العربية المتحدة 10%، والمملكة العربية السعودية 10%، ودولة قطر 22%.%.
ويذكر أن البحث ضم مجموعة عديدة من الباحثين في المجال، هم عبد العزيز محمد، الأستاذ السابق بجامعة الخليج العربي بالبحرين، وعبد الرحمن بن سعد الداود، الأستاذ بجامعة الملك سعود بالسعودية، ومحمد جمال، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس بمصر، وكريستوس جيورجيادوس، الأستاذ بجامعة أثينا باليونان، وجيمس ويترر، الأستاذ بجامعة فلوريدا أتلانتيك بأمريكا.