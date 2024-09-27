"كاد يرتبط بمحمد صلاح".... مهمة علمية في دولة عربية تنتهي "بصيد ثمين" واكتشاف كائن مثير

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بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
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خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
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خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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29 د
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مدار الليل والنهار
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36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
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قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240927/كاد-يرتبط-بمحمد-صلاح-مهمة-علمية-في-دولة-عربية-تنتهي-بصيد-ثمين-واكتشاف-كائن-مثير----1093182256.html
"كاد يرتبط بمحمد صلاح".... مهمة علمية في دولة عربية تنتهي "بصيد ثمين" واكتشاف كائن مثير
"كاد يرتبط بمحمد صلاح".... مهمة علمية في دولة عربية تنتهي "بصيد ثمين" واكتشاف كائن مثير
سبوتنيك عربي
عثر فريق بحثي على صيد علمي ثمين في زراعات قديمة مهملة مرتبطة بزراعات النخيل في منطقة حضرية، في الثلث الشمالي من البحرين، وهذا الصيد هو نوع جديد من ممالك النمل... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T14:11+0000
2024-09-27T14:11+0000
مجتمع
علوم
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واعتاد مجتمع العلماء على منح الاكتشافات المهمة أسماءً رنانة تحقق لها الانتشار والتميز، ففي البداية اختار د.مصطفى شرف، قائد الفريق البحثي لهذ الاكتشاف، الباحث المشارك بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك، اسم النملة على اسم نجم ليفربول اللاعب المصري، محمد صلاح، ليصبح اسمها "ميرانوبلوس مو صلاحي"، لكن شرف ورفاقه، قرروا وبعد مداولات ومشاورات أن يكون اكتشافهم الجديد، الذي تم الإعلان عنه في دراسة، نشرت بدورية "جورنال أوف نيتشر هيستوري"، مرتبطا باسم الدولة التي اكتشفت فيها.وبحسب شرف، تنتمي النملة المكتشفة إلى جنس "ليبيسيوتا"، والذي يتميز شكله العام بجسم ممدود ونحيف، يساعده على التنقل بسرعة وخفة عبر الموائل المختلفة، وينقسم إلى 4 أجزاء رئيسية، وهي الرأس والصدر (الجزء الأوسط) والخصر ثم أخيرا البطن (الجزء المِعدي)، وغالبا ما يكون شكل الرأس في هذا الجنس مستديرا إلى حد ما أو بيضاويا، وتكون لديه قرون استشعار مقسمة وعادة ما تكون طويلة، ما يسمح بمدى حسّي واسع.وأوضح شرف أنه "لم يكن معروفا من أنواع النمل الموجودة في البحرين سوى نوعين فقط، وحتى هذان النوعان لم يتم نشرهما علميا، وكانت كل معرفتنا عنهما من خلال عينات توجد في أحد المتاحف الأميركية، وبهذا مثلت مملكة البحرين فجوة كبيرة في خريطة النمل العالمية، لكننا في هذه الدراسة الجديدة تمكنا إلى حد كبير من سد هذه الفجوة بإصدار أطلس لنمل البحرين، يتضمن 35 نوعا، منها نملة متوطنة، يتم اكتشافها لأول مرة في العالم، و25 نوعا محليا و9 أنواع غازية"، بحسب تصريحات أدلى بها لموع "الجزيرة نت".ويذكر أن البحث ضم مجموعة عديدة من الباحثين في المجال، هم عبد العزيز محمد، الأستاذ السابق بجامعة الخليج العربي بالبحرين، وعبد الرحمن بن سعد الداود، الأستاذ بجامعة الملك سعود بالسعودية، ومحمد جمال، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس بمصر، وكريستوس جيورجيادوس، الأستاذ بجامعة أثينا باليونان، وجيمس ويترر، الأستاذ بجامعة فلوريدا أتلانتيك بأمريكا.
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https://sarabic.ae/20240927/تجربة-فضائية-تكشف-أن-أنسجة-القلب-تتدهور-أسرع-بـ-5-مرات-خارج-الأرض-1093181371.html
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علوم
علوم

"كاد يرتبط بمحمد صلاح".... مهمة علمية في دولة عربية تنتهي "بصيد ثمين" واكتشاف كائن مثير

14:11 GMT 27.09.2024
© Photo / unsplash/Chetra Khieuمجموعة من النمل تلتقط حشرة
مجموعة من النمل تلتقط حشرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Photo / unsplash/Chetra Khieu
تابعنا عبر
عثر فريق بحثي على صيد علمي ثمين في زراعات قديمة مهملة مرتبطة بزراعات النخيل في منطقة حضرية، في الثلث الشمالي من البحرين، وهذا الصيد هو نوع جديد من ممالك النمل لم يسبق اكتشافه في أي مكان في العالم، وتمت تسمية النملة الجديدة المكتشفة في المملكة "ليبيسيوتا بحرينينسيس" نسبة إلى دولة البحرين، التي اكتشفت فيها.
واعتاد مجتمع العلماء على منح الاكتشافات المهمة أسماءً رنانة تحقق لها الانتشار والتميز، ففي البداية اختار د.مصطفى شرف، قائد الفريق البحثي لهذ الاكتشاف، الباحث المشارك بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك، اسم النملة على اسم نجم ليفربول اللاعب المصري، محمد صلاح، ليصبح اسمها "ميرانوبلوس مو صلاحي"، لكن شرف ورفاقه، قرروا وبعد مداولات ومشاورات أن يكون اكتشافهم الجديد، الذي تم الإعلان عنه في دراسة، نشرت بدورية "جورنال أوف نيتشر هيستوري"، مرتبطا باسم الدولة التي اكتشفت فيها.

وقال شرف، في تصريحات لـ"الجزيرة نت": "عندما قررت في المرة الأولى إعطاء اسم "مو صلاحي" للنملة الجديدة، كان ذلك سببه أن سلطنة عمان، التي اكتشفت بها النملة، تمت دراسة بيئتها كثيرا، وخرجت منها اكتشافات جديدة، لكن عالم النمل في البحرين كان مجهولا، لذلك رأينا أن يكون أول اكتشاف مهم حاملا لاسم الدولة".

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وبحسب شرف، تنتمي النملة المكتشفة إلى جنس "ليبيسيوتا"، والذي يتميز شكله العام بجسم ممدود ونحيف، يساعده على التنقل بسرعة وخفة عبر الموائل المختلفة، وينقسم إلى 4 أجزاء رئيسية، وهي الرأس والصدر (الجزء الأوسط) والخصر ثم أخيرا البطن (الجزء المِعدي)، وغالبا ما يكون شكل الرأس في هذا الجنس مستديرا إلى حد ما أو بيضاويا، وتكون لديه قرون استشعار مقسمة وعادة ما تكون طويلة، ما يسمح بمدى حسّي واسع.
أما بالنسبة للجزء العلوي من الصدر يكون عريضا ومسطّحا، والبطن منتفخ عادة، وتكون الأرجل طويلة ونحيلة بشكل استثنائي، ومكيفة للحركات السريعة، وتكون قصبة الساق (أجزاء الساق) مسطحة للمساعدة في البحث عن الطعام والتسلق،وبين الصدر والبطن تكون هناك عقلة واحدة، اسمها العنق، تكون مزوّده بشوكة أو شوكتين في أغلب الأنواع التي تتبع الجنس، ولكن ما يميز "ليبيسيوتا بحرينينسيس"، هو غياب الأشواك، حيث توجد بديلا عنها زاوية تكاد تكون مستديرة، وهذه هي الميزة التي جعلت الفريق البحثي يصنفها نوعا جديدا.
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وأوضح شرف أنه "لم يكن معروفا من أنواع النمل الموجودة في البحرين سوى نوعين فقط، وحتى هذان النوعان لم يتم نشرهما علميا، وكانت كل معرفتنا عنهما من خلال عينات توجد في أحد المتاحف الأميركية، وبهذا مثلت مملكة البحرين فجوة كبيرة في خريطة النمل العالمية، لكننا في هذه الدراسة الجديدة تمكنا إلى حد كبير من سد هذه الفجوة بإصدار أطلس لنمل البحرين، يتضمن 35 نوعا، منها نملة متوطنة، يتم اكتشافها لأول مرة في العالم، و25 نوعا محليا و9 أنواع غازية"، بحسب تصريحات أدلى بها لموع "الجزيرة نت".
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ووثق شرف وزملاؤه، خلال الدراسة، 9 أنواع غازية من النمل في البحرين، أي أنها تمثل 26% من أنواع النمل في البحرين (35 نوعا)، وهي النسبة الكبرى بين دول الخليج، حيث تمثل الأنواع الغازية في سلطنة عمان 9%، والإمارات العربية المتحدة 10%، والمملكة العربية السعودية 10%، ودولة قطر 22%.%.

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ويذكر أن البحث ضم مجموعة عديدة من الباحثين في المجال، هم عبد العزيز محمد، الأستاذ السابق بجامعة الخليج العربي بالبحرين، وعبد الرحمن بن سعد الداود، الأستاذ بجامعة الملك سعود بالسعودية، ومحمد جمال، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس بمصر، وكريستوس جيورجيادوس، الأستاذ بجامعة أثينا باليونان، وجيمس ويترر، الأستاذ بجامعة فلوريدا أتلانتيك بأمريكا.
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