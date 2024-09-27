https://sarabic.ae/20240927/كاد-يرتبط-بمحمد-صلاح-مهمة-علمية-في-دولة-عربية-تنتهي-بصيد-ثمين-واكتشاف-كائن-مثير----1093182256.html

"كاد يرتبط بمحمد صلاح".... مهمة علمية في دولة عربية تنتهي "بصيد ثمين" واكتشاف كائن مثير

"كاد يرتبط بمحمد صلاح".... مهمة علمية في دولة عربية تنتهي "بصيد ثمين" واكتشاف كائن مثير

سبوتنيك عربي

عثر فريق بحثي على صيد علمي ثمين في زراعات قديمة مهملة مرتبطة بزراعات النخيل في منطقة حضرية، في الثلث الشمالي من البحرين، وهذا الصيد هو نوع جديد من ممالك النمل... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T14:11+0000

2024-09-27T14:11+0000

2024-09-27T14:11+0000

مجتمع

علوم

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واعتاد مجتمع العلماء على منح الاكتشافات المهمة أسماءً رنانة تحقق لها الانتشار والتميز، ففي البداية اختار د.مصطفى شرف، قائد الفريق البحثي لهذ الاكتشاف، الباحث المشارك بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك، اسم النملة على اسم نجم ليفربول اللاعب المصري، محمد صلاح، ليصبح اسمها "ميرانوبلوس مو صلاحي"، لكن شرف ورفاقه، قرروا وبعد مداولات ومشاورات أن يكون اكتشافهم الجديد، الذي تم الإعلان عنه في دراسة، نشرت بدورية "جورنال أوف نيتشر هيستوري"، مرتبطا باسم الدولة التي اكتشفت فيها.وبحسب شرف، تنتمي النملة المكتشفة إلى جنس "ليبيسيوتا"، والذي يتميز شكله العام بجسم ممدود ونحيف، يساعده على التنقل بسرعة وخفة عبر الموائل المختلفة، وينقسم إلى 4 أجزاء رئيسية، وهي الرأس والصدر (الجزء الأوسط) والخصر ثم أخيرا البطن (الجزء المِعدي)، وغالبا ما يكون شكل الرأس في هذا الجنس مستديرا إلى حد ما أو بيضاويا، وتكون لديه قرون استشعار مقسمة وعادة ما تكون طويلة، ما يسمح بمدى حسّي واسع.وأوضح شرف أنه "لم يكن معروفا من أنواع النمل الموجودة في البحرين سوى نوعين فقط، وحتى هذان النوعان لم يتم نشرهما علميا، وكانت كل معرفتنا عنهما من خلال عينات توجد في أحد المتاحف الأميركية، وبهذا مثلت مملكة البحرين فجوة كبيرة في خريطة النمل العالمية، لكننا في هذه الدراسة الجديدة تمكنا إلى حد كبير من سد هذه الفجوة بإصدار أطلس لنمل البحرين، يتضمن 35 نوعا، منها نملة متوطنة، يتم اكتشافها لأول مرة في العالم، و25 نوعا محليا و9 أنواع غازية"، بحسب تصريحات أدلى بها لموع "الجزيرة نت".ويذكر أن البحث ضم مجموعة عديدة من الباحثين في المجال، هم عبد العزيز محمد، الأستاذ السابق بجامعة الخليج العربي بالبحرين، وعبد الرحمن بن سعد الداود، الأستاذ بجامعة الملك سعود بالسعودية، ومحمد جمال، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة عين شمس بمصر، وكريستوس جيورجيادوس، الأستاذ بجامعة أثينا باليونان، وجيمس ويترر، الأستاذ بجامعة فلوريدا أتلانتيك بأمريكا.

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