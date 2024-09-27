https://sarabic.ae/20240927/مسؤول-في-الإدارة-الأمريكية-يكشف-موعد-انسحاب-قوات-التحالف-من-العراق--1093201156.html
مسؤول في الإدارة الأمريكية يكشف موعد انسحاب قوات التحالف من العراق
مسؤول في الإدارة الأمريكية يكشف موعد انسحاب قوات التحالف من العراق
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة قررت مع حلفائها استكمال المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق". 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T20:18+0000
2024-09-27T20:18+0000
2024-09-27T20:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
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وأضاف المسؤول في إحاطة خاصة للصحفيين، أنه "ضمن الخطة الانتقالية، سيتم استكمال المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وسيتم إنهاء تواجد قوات التحالف في عدد من مناطق العراق المحددة وفق الاتفاق المتبادل".وكانت ذريعة التدخل، الذي حدث دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هي الاتهامات بأن البلاد "تمتلك أسلحة دمار شامل".وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وتسببت في تصعيد الصراع الطائفي في البلاد، وخلقت الفوضى ومهدت الطريق لظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مسؤول في الإدارة الأمريكية يكشف موعد انسحاب قوات التحالف من العراق
صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة قررت مع حلفائها استكمال المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق".
وأضاف المسؤول في إحاطة خاصة للصحفيين، أنه "ضمن الخطة الانتقالية، سيتم استكمال المهمة العسكرية للتحالف الدولي، وسيتم إنهاء تواجد قوات التحالف في عدد من مناطق العراق المحددة وفق الاتفاق المتبادل".
وأضاف أن "الفترة الانتقالية، ستبدأ في سبتمبر( أيلول) من هذا العام وتنتهي في سبتمبر 2025".
وأطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية "الصدمة والرعب" في 20 مارس/ آذار 2003، بهدف الإطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حسين.
وكانت ذريعة التدخل، الذي حدث دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هي الاتهامات بأن البلاد "تمتلك أسلحة دمار شامل".
وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي، وتسببت في تصعيد الصراع الطائفي في البلاد، وخلقت الفوضى ومهدت الطريق لظهور تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).