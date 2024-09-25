"المقاومة في العراق" تعلن قصف إيلات الإسرائيلية بالمسيرات... فيديو يوثق الأضرار

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240925/إصابات-وأضرار-المقاومة-في-العراق-تعلن-قصف-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-فيديو--1093107523.html
"المقاومة في العراق" تعلن قصف إيلات الإسرائيلية بالمسيرات... فيديو يوثق الأضرار
"المقاومة في العراق" تعلن قصف إيلات الإسرائيلية بالمسيرات... فيديو يوثق الأضرار
سبوتنيك عربي
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منطقة "إيلات" في إسرائيل بالطيران المسير. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T19:36+0000
2024-09-25T19:38+0000
العراق
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق": "تلك العملية استمرار في مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".وتابع البيان: "العملية جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".وجددت "المقاومة الإسلامية في العراق" تأكيدها على "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن سفينة صواريخ من طراز "ساعر 5" تمكنت من اعتراض إحدى المسيرات، بينما سقطت الأخرى داخل مدينة إيلات.وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكنمصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
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العراق, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العراق, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

"المقاومة في العراق" تعلن قصف إيلات الإسرائيلية بالمسيرات... فيديو يوثق الأضرار

19:36 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 19:38 GMT 25.09.2024)
© AP Photoميناء إيلات الإسرائيلي
ميناء إيلات الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منطقة "إيلات" في إسرائيل بالطيران المسير.
وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق": "تلك العملية استمرار في مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".
وتابع البيان: "العملية جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وجددت "المقاومة الإسلامية في العراق" تأكيدها على "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
13:11 GMT
وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن سفينة صواريخ من طراز "ساعر 5" تمكنت من اعتراض إحدى المسيرات، بينما سقطت الأخرى داخل مدينة إيلات.

وأضاف هاغاري أن "القوات الإسرائيلية تراقب عن كثب التهديدات القادمة من العراق وتجمع المعلومات اللازمة للرد المناسب".

وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.
وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.
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