https://sarabic.ae/20240925/إصابات-وأضرار-المقاومة-في-العراق-تعلن-قصف-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-فيديو--1093107523.html

"المقاومة في العراق" تعلن قصف إيلات الإسرائيلية بالمسيرات... فيديو يوثق الأضرار

"المقاومة في العراق" تعلن قصف إيلات الإسرائيلية بالمسيرات... فيديو يوثق الأضرار

سبوتنيك عربي

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الأربعاء، أنها استهدفت منطقة "إيلات" في إسرائيل بالطيران المسير. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T19:36+0000

2024-09-25T19:36+0000

2024-09-25T19:38+0000

العراق

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق": "تلك العملية استمرار في مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".وتابع البيان: "العملية جاءت ردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".وجددت "المقاومة الإسلامية في العراق" تأكيدها على "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن سفينة صواريخ من طراز "ساعر 5" تمكنت من اعتراض إحدى المسيرات، بينما سقطت الأخرى داخل مدينة إيلات.وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكنمصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"

https://sarabic.ae/20240925/الجيش-الإسرائيلي-لا-يستبعد-القيام-بعملية-برية-في-لبنان-1093093634.html

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