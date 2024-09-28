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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
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عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
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البرنامج الصباحي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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https://sarabic.ae/20240928/إعصار-جون-يضرب-المكسيك-بقوة-فيديو-1093221962.html
إعصار "جون" يضرب المكسيك بقوة.. فيديو
إعصار "جون" يضرب المكسيك بقوة.. فيديو
سبوتنيك عربي
ألحق إعصار "جون" في المكسيك والمصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل البلاد على المحيط الهادئ. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T18:33+0000
2024-09-28T18:33+0000
مجتمع
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن السلطات المكسيكية، أن 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة قد سادت ولاية أكابولكو بالبلاد، تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة، التي هطلت على دولة المكسيك العام الماضي، بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.وذكرت رئيسة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية أليخاندرا مينديز، أن إعصار "جون" أغرق ولاية غيريرو، فضلا عن ولاية أكابولكو بأكثر من 95 سنتيمترا من الأمطار منذ يوم الاثنين الماضي، مقارنة بإعصار "أوتيس" العام الماضي، والذي جلب 35 سنتيمترا فقط من الأمطار.ويأتي هذا فيما حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن "الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية الكارثية ستستمر جنوبي وجنوب غربي المكسيك".وكان إعصار "سام"، قد تحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مع توقع مزيد من القوة خلال الليل، خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.​وكان إعصار "إيدا"، قد ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمر أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.ويعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرّب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت نحو 1800 شخص.
https://sarabic.ae/20240927/ضرب-ولاية-فلوريدا-مشاهد-من-إعصار-هيلين--1093185439.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك

إعصار "جون" يضرب المكسيك بقوة.. فيديو

18:33 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Bui Van Lanh/VNAانهار جسر بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة فو ثو، فيتنام
انهار جسر بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار ياغي في مقاطعة فو ثو، فيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bui Van Lanh/VNA
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ألحق إعصار "جون" في المكسيك والمصحوب بأمطار غزيرة أضرارا بالمنازل والمباني والطرق على طول ساحل البلاد على المحيط الهادئ.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن السلطات المكسيكية، أن 4 أيام من الأمطار الغزيرة المستمرة قد سادت ولاية أكابولكو بالبلاد، تتجاوز بمقدار 3 مرات تقريبا مؤشرات الأمطار الغزيرة، التي هطلت على دولة المكسيك العام الماضي، بسبب إعصار "أوتيس" المدمر.
وذكرت رئيسة هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية أليخاندرا مينديز، أن إعصار "جون" أغرق ولاية غيريرو، فضلا عن ولاية أكابولكو بأكثر من 95 سنتيمترا من الأمطار منذ يوم الاثنين الماضي، مقارنة بإعصار "أوتيس" العام الماضي، والذي جلب 35 سنتيمترا فقط من الأمطار.
إعصار دوريان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مجتمع
أكثر من مليون شخص بدون كهرباء.. إعصار "هيلين" يضرب فلوريدا (فيديو)
أمس, 14:09 GMT
ويأتي هذا فيما حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن "الفيضانات المفاجئة والانهيارات الطينية الكارثية ستستمر جنوبي وجنوب غربي المكسيك".
وكان إعصار "سام"، قد تحول إلى إعصار من الفئة الرابعة، مع توقع مزيد من القوة خلال الليل، خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.
​وكان إعصار "إيدا"، قد ضرب سابقاً ساحل الخليج بقوة، ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد دمر أماكن كاملة، وقدرت قيمة الأضرار بالمليارات.
ويعيد "إيدا" ذكريات إعصار "كاترينا"، الذي خرّب مدينة نيو أورلينز قبل 16 عامًا، وقتل في ذلك الوقت نحو 1800 شخص.
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