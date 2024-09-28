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إعلام غربي يكشف "سبب تصفية" نصر الله وموعد القرار
إعلام غربي يكشف "سبب تصفية" نصر الله وموعد القرار
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن قرار تصفية زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، جاء بعد رفضه التوقف عن دعم حركة "حماس" ومواصلته مهاجمة إسرائيل. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T12:40+0000
2024-09-28T12:40+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
لبنان
أخبار حزب الله
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وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر إسرائيلية أنه "تم اتخاذ القرار بإزالته من عملية صنع القرار، حيث أن التخطيط للعملية بدأ يوم الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول، أي قبل يومين من الغارة".وأضافت المصادر: "تم اتخاذ القرار يوم الجمعة بسبب "الفرصة العملياتية" التي نشأت من خلال القضاء على نصر الله، إذ سيكون من الممكن خلق معادلة جديدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي، "إن سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".تصويت... برأيك هل يستمر "حزب الله" كمنهج وفكر بغياب حسن نصر الله؟وسائط متعددةوتابع بيان "حزب الله": "إننا نعزي صاحب العصر والزمان، وولي أمر المسلمين الإمام علي الخامنئي، دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محققا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية".وأردف أن "قيادة "حزب الله" تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف، وإلى المجاهدين الشرفاء وأبطال المقاومة الإسلامية المظفرين والمنصورين وأنتم أمانة السيد الشهيد المفدى، وأنتم إخوانه الذين كنتم درعه الحصينة ودرة تاج البطولة والفداء".وختم "حزب الله" اللبناني بيانه قائلا: "إن قائدنا سماحة السيد ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه.وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.رئيس الأركان الإسرائيلي يعلق على "اغتيال حسن نصر الله"وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".وأكد أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/حزب-الله-يؤكد-رسميا-مقتل-حسن-نصر-الله---عاجل-1093210679.html
https://sarabic.ae/20240928/رئيس-حزب-إسرائيلي-اغتيال-نصر-الله-إنجاز-مهم-وبدأنا-عصرا-جديدا-في-الشرق-الأوسط-1093212209.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله

إعلام غربي يكشف "سبب تصفية" نصر الله وموعد القرار

12:40 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammarالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن قرار تصفية زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، جاء بعد رفضه التوقف عن دعم حركة "حماس" ومواصلته مهاجمة إسرائيل.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر إسرائيلية أنه "تم اتخاذ القرار بإزالته من عملية صنع القرار، حيث أن التخطيط للعملية بدأ يوم الأربعاء 25 سبتمبر/ أيلول، أي قبل يومين من الغارة".
وأضافت المصادر: "تم اتخاذ القرار يوم الجمعة بسبب "الفرصة العملياتية" التي نشأت من خلال القضاء على نصر الله، إذ سيكون من الممكن خلق معادلة جديدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
"حزب الله" يؤكد رسميا مقتل أمينه العام حسن نصر الله
11:36 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي، "إن سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
تصويت... برأيك هل يستمر "حزب الله" كمنهج وفكر بغياب حسن نصر الله؟وسائط متعددة
وتابع بيان "حزب الله": "إننا نعزي صاحب العصر والزمان، وولي أمر المسلمين الإمام علي الخامنئي، دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محققا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية".
وأردف أن "قيادة "حزب الله" تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف، وإلى المجاهدين الشرفاء وأبطال المقاومة الإسلامية المظفرين والمنصورين وأنتم أمانة السيد الشهيد المفدى، وأنتم إخوانه الذين كنتم درعه الحصينة ودرة تاج البطولة والفداء".
وختم "حزب الله" اللبناني بيانه قائلا: "إن قائدنا سماحة السيد ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار".
الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
رئيس حزب إسرائيلي: اغتيال نصر الله إنجاز مهم وبدأنا عصرا جديدا في الشرق الأوسط
12:30 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه.
وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
رئيس الأركان الإسرائيلي يعلق على "اغتيال حسن نصر الله"
وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".
وأكد أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
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