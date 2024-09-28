الجيش السوداني يقطع خطا رئيسيا لإمداد "الدعم السريع" بالوقود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-السوداني-يقطع-خطا-رئيسيا-لإمداد-الدعم-السريع-بالوقود-1093202906.html
الجيش السوداني يقطع خطا رئيسيا لإمداد "الدعم السريع" بالوقود
الجيش السوداني يقطع خطا رئيسيا لإمداد "الدعم السريع" بالوقود
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، مساء أمس الجمعة، سيطرته على منطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم والتي كانت تمثل خط إمداد رئيسي لقوات الدعم السريع مع مصفاة... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T01:10+0000
2024-09-28T01:09+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_d96ebe460f6c4d5d1adda4adf228c1a7.jpg
وقال موقع "سودان تربيون" إن توسيع الجيش السوداني لسيطرته جاء بعد يومين من إطلاقه عملية عسكرية هي الأكبر منذ اندلاع الحرب في مدن العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما عبر من أم درمان إلى المدينتين التوأم الخرطوم وبحري.ووثق الجيش السوداني تقدمه مقاطع أظهرت ضباطه وجنوده في ضاحية الكدرو شمالي الخرطوم بحري بعد إعلانها خالية من قوات الدعم السريع.وأعلن قائد منطقة الكدرو العسكرية، اللواء الركن النعمان عوض السيد، "تنظيف الكدرو من التمرد"، قبل أن يؤكد "المضي قدما لتنظيف الجيوب المحتملة"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أكد النائب العام السوداني، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، استمرار السلطات في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية تواطؤهم مع مليشيا الدعم السريع المتمردة".وقال طيفور، "سنلاحق عبدالله حمدوك، (رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية)، ومن معه ضمن قائمة الـ١٦ شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني"، حسب وكالة الأنباء السودانية.وأضاف أن "هناك ما يكفي من البراهين والأدلة التي ثبت تورطهم فيما نسب إليهم"، متابعا: أن "هذه الإثباتات ستقدم في مواجهتهم أمام المحاكم".وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، أكد أن الحرب في السودان لم تكن أبدًا خيارًا لقوات الدعم السريع، مشددًا على التزامها بالسلام والحكم المدني الديمقراطي بقيادة القوى الديمقراطية الحقيقية من كافة مناطق السودان، وخاصة النساء والشباب والمناطق المهمشة.وأعرب دقلو، في بيان نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن ترحيبه بالاهتمام الدولي رفيع المستوى بشأن الأزمة السودانية، والذي تجلى في بيانات صادرة عن اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي والرئيس الأمريكي جو بايدن. وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن علنًا عن الوضع الكارثي في السودان منذ اندلاع الحرب.
https://sarabic.ae/20240927/السودان-وروسيا-يوقعان-على-اتفاقيات-عدة-في-مجال-التوليد-المائي-1093186349.html
https://sarabic.ae/20240922/ما-العراقيل-التي-تقف-في-طريق-الدعوات-الدولية-لوقف-الحرب-في-السودان-1092994341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_874f8055a8c047cca714dba44d2304d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

الجيش السوداني يقطع خطا رئيسيا لإمداد "الدعم السريع" بالوقود

01:10 GMT 28.09.2024
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، مساء أمس الجمعة، سيطرته على منطقة الكدرو بمدينة بحري شمالي العاصمة الخرطوم والتي كانت تمثل خط إمداد رئيسي لقوات الدعم السريع مع مصفاة الخرطوم للبترول (الجيلي) للتزود بالوقود.
وقال موقع "سودان تربيون" إن توسيع الجيش السوداني لسيطرته جاء بعد يومين من إطلاقه عملية عسكرية هي الأكبر منذ اندلاع الحرب في مدن العاصمة السودانية الخرطوم، بعدما عبر من أم درمان إلى المدينتين التوأم الخرطوم وبحري.
ووثق الجيش السوداني تقدمه مقاطع أظهرت ضباطه وجنوده في ضاحية الكدرو شمالي الخرطوم بحري بعد إعلانها خالية من قوات الدعم السريع.
مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مدير الإدارة العامة للتوليد المائي في السودان: سيتم توقيع اتفاقية مع روسيا في مجال التوليد المائي
أمس, 14:43 GMT
وأعلن قائد منطقة الكدرو العسكرية، اللواء الركن النعمان عوض السيد، "تنظيف الكدرو من التمرد"، قبل أن يؤكد "المضي قدما لتنظيف الجيوب المحتملة"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، أكد النائب العام السوداني، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، استمرار السلطات في ملاحقة قيادات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الذين صدرت في حقهم أوامر قبض على خلفية تواطؤهم مع مليشيا الدعم السريع المتمردة".
وقال طيفور، "سنلاحق عبدالله حمدوك، (رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية)، ومن معه ضمن قائمة الـ١٦ شخصا بالقانون وفي أي مكان حتى يتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالتراب السوداني"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
ما العراقيل التي تقف في طريق الدعوات الدولية لوقف الحرب في السودان؟
22 سبتمبر, 17:05 GMT
وأضاف أن "هناك ما يكفي من البراهين والأدلة التي ثبت تورطهم فيما نسب إليهم"، متابعا: أن "هذه الإثباتات ستقدم في مواجهتهم أمام المحاكم".
وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، أكد أن الحرب في السودان لم تكن أبدًا خيارًا لقوات الدعم السريع، مشددًا على التزامها بالسلام والحكم المدني الديمقراطي بقيادة القوى الديمقراطية الحقيقية من كافة مناطق السودان، وخاصة النساء والشباب والمناطق المهمشة.
وأعرب دقلو، في بيان نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" عن ترحيبه بالاهتمام الدولي رفيع المستوى بشأن الأزمة السودانية، والذي تجلى في بيانات صادرة عن اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي والرئيس الأمريكي جو بايدن. وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن علنًا عن الوضع الكارثي في السودان منذ اندلاع الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:19 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل26 سبتمبر, 14:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала