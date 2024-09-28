https://sarabic.ae/20240928/الخارجية-الروسية-تفجيرات-التيار-الشمالي-أعمال-إرهابية-يجب-التحقيق-فيها-وفق-القانون-الدولي-1093205497.html
الخارجية الروسية: تفجيرات "التيار الشمالي" أعمال إرهابية يجب التحقيق فيها وفق القانون الدولي
الخارجية الروسية: تفجيرات "التيار الشمالي" أعمال إرهابية يجب التحقيق فيها وفق القانون الدولي
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر تفجيرات خطي الغاز "التيار الشمالي 1 و2" أعمالا إرهابية ينبغي التحقيق فيها وفقاً... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T06:53+0000
2024-09-28T06:53+0000
2024-09-28T06:53+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_0:223:3181:2012_1920x0_80_0_0_5ea13c8aded473ed2915af310193af8a.jpg
وأوضحت زاخاروفا لـ"سبوتنيك"، أن "تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي 1 و2 هي عمل صارخ من أعمال الإرهاب الدولي، ويندرج تحت عدد من المعاهدات الدولية التي تحدد التزامات بمنع مثل هذه الأعمال والتحقيق في ارتكابها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".وأضافت: "للأسف، نرى أن هذه الالتزامات لا يتم الوفاء بها، على الرغم من الدعوات المتكررة من روسيا".ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.خبير بريطاني يكشف سبب اتهام الغرب لنظام زيلينسكي بتقويض "التيار الشمالي"
https://sarabic.ae/20240926/الاستخبارات-الروسية-تفجير-التيار-الشمالي-حرب-من-الأنغلوسكسونيين-ضد-الأوروبيين--1093117178.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/05/1061871664_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_043090a8778e90858399e9ce39812616.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: تفجيرات "التيار الشمالي" أعمال إرهابية يجب التحقيق فيها وفق القانون الدولي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر تفجيرات خطي الغاز "التيار الشمالي 1 و2" أعمالا إرهابية ينبغي التحقيق فيها وفقاً للقانون الدولي، مطالبة بضرورة التحقيق الجاد في هذه التفجيرات.
وأوضحت زاخاروفا لـ"سبوتنيك"، أن "تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي 1 و2 هي عمل صارخ من أعمال الإرهاب الدولي، ويندرج تحت عدد من المعاهدات الدولية التي تحدد التزامات بمنع مثل هذه الأعمال والتحقيق في ارتكابها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وأضافت: "للأسف، نرى أن هذه الالتزامات لا يتم الوفاء بها، على الرغم من الدعوات المتكررة من روسيا".
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، "التيار الشمالي 1 و2"، في 26 سبتمبر/ أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريبية مقصودة.
وأفادت حينها شركة "نورد ستريم آي جي"، الشركة المشغلة لخط "السيل الشمالي"، أن تدمير خطوط أنابيب الغاز غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وبدأ مكتب المدعي العام الروسي قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا طلبت مرارا وتكرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، لكنها لم تتلقها أبدا.