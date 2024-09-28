https://sarabic.ae/20240928/القضية-الكردية-من-بينها-لافروف-وزيرا-الخارجية-السوري-والتركي-طرحا-أفكارا-للحوار-1093227923.html
"القضية الكردية من بينها"... لافروف: وزيرا الخارجية السوري والتركي طرحا أفكارا للحوار
"القضية الكردية من بينها"... لافروف: وزيرا الخارجية السوري والتركي طرحا أفكارا للحوار
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن وزيري الخارجية التركي والسوري، طرحا أفكارا للحوار لتطبيع العلاقات بين بلديهما، بما في ذلك القضية... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T20:27+0000
2024-09-28T20:27+0000
2024-09-28T20:27+0000
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سيرغي لافروف
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وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد تحدثت أنا وزميلي التركي، في الآونة الأخيرة، عن هذا الأمر وتحدثت أيضًا عن هذا الأمر مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد. هناك أفكار لدى الجانبين، في رأيي، يجب أن تسمح بهذه العملية".وذكر لافروف أن الوحدة العسكرية الروسية في سوريا، تقوم بمهامها الأمنية على خلفية التصعيد الحاد في الشرق الأوسط.وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "فيما يتعلق بكيفية منع امتداد الصراع إلى بلدان أخرى، يبدو لي أن هذا هو ما يمكننا القيام به وسنفعله. في الجمهورية العربية السورية، بناء على طلب الحكومة الشرعية، لدينا وحدة عسكرية تساعد في ضمان ذلك، وسوف تؤدي جميع مهامها على أكمل وجه".وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والسوري: "لا يوجد رد من دمشق حتى الآن".وأضاف بشأن مكان اللقاء: "لم يحدد بعد"، موضحا بالقول: "لتحديد مكان الاجتماع، يجب أولاً الاتفاق على مدى جاهزية الأطراف".
https://sarabic.ae/20240928/وزير-الخارجية-الروسي-يلقي-كلمة-في-الدورة-الـ79-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-فيديو--1093215050.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, سيرغي لافروف
"القضية الكردية من بينها"... لافروف: وزيرا الخارجية السوري والتركي طرحا أفكارا للحوار
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن وزيري الخارجية التركي والسوري، طرحا أفكارا للحوار لتطبيع العلاقات بين بلديهما، بما في ذلك القضية الكردية.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد تحدثت أنا وزميلي التركي، في الآونة الأخيرة، عن هذا الأمر وتحدثت أيضًا عن هذا الأمر مع وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الجديد. هناك أفكار لدى الجانبين، في رأيي، يجب أن تسمح بهذه العملية".
وأشار لافروف، بالقول: "نعم، بالطبع، ستكون القضية الكردية واحدة من القضايا الرئيسية خلال هذه المفاوضات، إلى جانب قضايا قمع مخاطر الإرهاب وضمان أمن الحدود".
وذكر لافروف أن الوحدة العسكرية الروسية في سوريا، تقوم بمهامها الأمنية على خلفية التصعيد الحاد في الشرق الأوسط.
وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "فيما يتعلق بكيفية منع امتداد الصراع إلى بلدان أخرى، يبدو لي أن هذا هو ما يمكننا القيام به وسنفعله. في الجمهورية العربية السورية، بناء على طلب الحكومة الشرعية، لدينا وحدة عسكرية تساعد في ضمان ذلك، وسوف تؤدي جميع مهامها على أكمل وجه".
وأفاد مصدر دبلوماسي تركي، يوم أمس الجمعة، أن أنقرة لم تتلق بعد رداً من دمشق، على اقتراح عقد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري بشار الأسد.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والسوري: "لا يوجد رد من دمشق حتى الآن".
وأضاف بشأن مكان اللقاء: "لم يحدد بعد"، موضحا بالقول: "لتحديد مكان الاجتماع، يجب أولاً الاتفاق على مدى جاهزية الأطراف".