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https://sarabic.ae/20240928/ترامب-ينوي-مقاضاة-غوغل-لهذا-السبب--1093213206.html
ترامب ينوي مقاضاة "غوغل" لهذا السبب
ترامب ينوي مقاضاة "غوغل" لهذا السبب
سبوتنيك عربي
صرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، بأن محرك البحث "غوغل" يعرض "مقالات سيئة" فقط عنه، بحسب قوله. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T13:07+0000
2024-09-28T13:20+0000
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وتعهد ترامب، عبر حاسبه على منصة "تروث سوشال"، بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن "محرك البحث (غوغل) يعرض فقط مقالات إيجابية عن منافسته الديموقراطية، كامالا هاريس".وقال في المنشور: "هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائيا بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات".وتابع: "إذا لم يحدث ذلك، ووفقا لقوانين بلدنا، فسأطلب مقاضاتهم على أعلى المستويات عندما أفوز في الانتخابات".وجاء منشور ترامب، بعد تقرير لمنظمة يمينية عن النتائج، التي حصلت عليها إثر إجرائها بحثا شمل عبارة "سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024"، والتي وجدت، على ما يبدو، أن نتائج محرك بحث "غوغل" تميل إلى إظهار مقالات إخبارية من المفترض أنها إيجابية للديمقراطية كامالا هاريس، قبل موقع حملة ترامب الخاصة.فيما قالت شركة "غوغل"، في بيان، إن "الموقعين الإلكترونيين للحملتين يتم عرضهما باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة أو عامة".وأكدت "غوغل" أنها "لا تتلاعب بنتائج البحث لصالح أي مرشح سياسي"، في حين لا تكشف الشركة عن العمليات الداخلية للبرنامج، الذي يشغل محرك البحث الشامل الخاص بها.ومع ذلك، فإن التوقيت وشعبية الموضوعات من العوامل المعروفة بأنها تؤثر على نتائج البحث.
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن

ترامب ينوي مقاضاة "غوغل" لهذا السبب

13:07 GMT 28.09.2024 (تم التحديث: 13:20 GMT 28.09.2024)
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
صرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، بأن محرك البحث "غوغل" يعرض "مقالات سيئة" فقط عنه، بحسب قوله.
وتعهد ترامب، عبر حاسبه على منصة "تروث سوشال"، بمقاضاة عملاق التكنولوجيا في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن "محرك البحث (غوغل) يعرض فقط مقالات إيجابية عن منافسته الديموقراطية، كامالا هاريس".
وقال في المنشور: "هذا نشاط غير قانوني، ونأمل أن تلاحقهم وزارة العدل جنائيا بسبب هذا التدخل الصارخ في الانتخابات".
وتابع: "إذا لم يحدث ذلك، ووفقا لقوانين بلدنا، فسأطلب مقاضاتهم على أعلى المستويات عندما أفوز في الانتخابات".
وجاء منشور ترامب، بعد تقرير لمنظمة يمينية عن النتائج، التي حصلت عليها إثر إجرائها بحثا شمل عبارة "سباق دونالد ترامب الرئاسي 2024"، والتي وجدت، على ما يبدو، أن نتائج محرك بحث "غوغل" تميل إلى إظهار مقالات إخبارية من المفترض أنها إيجابية للديمقراطية كامالا هاريس، قبل موقع حملة ترامب الخاصة.
فيما قالت شركة "غوغل"، في بيان، إن "الموقعين الإلكترونيين للحملتين يتم عرضهما باستمرار في أعلى نتائج البحث لاستفسارات محددة أو عامة".
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وأكدت "غوغل" أنها "لا تتلاعب بنتائج البحث لصالح أي مرشح سياسي"، في حين لا تكشف الشركة عن العمليات الداخلية للبرنامج، الذي يشغل محرك البحث الشامل الخاص بها.
ومع ذلك، فإن التوقيت وشعبية الموضوعات من العوامل المعروفة بأنها تؤثر على نتائج البحث.
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