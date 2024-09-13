https://sarabic.ae/20240913/رجل-يحقق-اكتشافا-علميا-كبيرا-خلال-تصفح-خرائط-غوغل-صور-----1092687370.html

رجل يحقق اكتشافا علميا كبيرا خلال تصفح خرائط غوغل... صور

رجل يحقق اكتشافا علميا كبيرا خلال تصفح خرائط غوغل... صور

سبوتنيك عربي

عثر رجل كندي أثناء تصفحه تطبيق "غوغل إيرث"، على ما قد يكون حفرة ناجمة عن اصطدام كويكب عملاق في البلاد. 13.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-13T15:28+0000

2024-09-13T15:28+0000

2024-09-13T15:28+0000

مجتمع

العالم

علوم

أخبار كندا

حفر

الحفر

البيئة

جيولوجيا

الجيولوجيا

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101775/92/1017759229_0:210:2897:1839_1920x0_80_0_0_ed7910aa6000b6551568876626a784d8.jpg

الرجل الكندي والذي يدعى، جويل لابوانت، اكتشف فوهة يبلغ قطرها نحو 15 كم عبر بحيرة مارسال في منطقة كوت نورد في كيبيك.ويقول المركز الأوروبي للأبحاث والتدريس في علوم الأرض البيئية (سيريجيه)، إن العلماء يقومون بتقييم الموقع لتحديد ما إذا كانت بالفعل فوهة اصطدام لنيزك بالأرض.وأكد العلماء في الاجتماع السنوي السادس والثمانين للجمعية النيزكية 2024، أنه "بناء على الأدلة الأولية المتاحة بالفعل، يبدو أن بحيرة مارسال مرشحة جادة لتصبح الهيكل الحادي عشر المؤكد الناتج عن الاصطدام من كيبيك". وإذا تم تأكيد تشكل الحفرة نتيجة اصطدام نيزكي، فقد تكون هذه الحفرة اكتشافاً رائداً، حيث تم العثور على آخر فوهة بهذا الحجم فقط في عام 2013.كما تشير الدراسات الأولية للعينات من الموقع إلى أن واحدة منها على الأقل تحتوي على الزركون، وهو معدن يتكون عادة تحت ضغط شديد وحرارة اصطدام نيزكي. في حين يشتبه العلماء بأن الحفرة ربما تكون قد تشكلت منذ نحو 38-450 مليون سنة. ووفقاً للمقال المنشور على موقع "أي إف إل ساينس"، فإن أكثر من 30 من الحفر الـ200 المعروفة حالياً بجميع أنحاء العالم تقع في كندا. مع ذلك، ينتظر الفريق إجراء المزيد من الاختبارات قبل الإدلاء بتصريحات نهائية حول أصل الحفرة.رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديوعالمة روسية تتحدث عن تجربة "الاختبار" على جدار محطة الفضاء الدولية

https://sarabic.ae/20240809/بحث-مكثف-في-منطقة-عربية-عن-شهاب-نيزيكي-سقط-أخيرا-فيديو--1091567799.html

https://sarabic.ae/20240907/العراق-يصدر-توضيحا-بشأن-أنباء-سقوط-نيزك-على-أراضيه-1092477754.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, علوم, أخبار كندا, حفر, الحفر, البيئة, جيولوجيا, الجيولوجيا, منوعات