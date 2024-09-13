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https://sarabic.ae/20240913/رجل-يحقق-اكتشافا-علميا-كبيرا-خلال-تصفح-خرائط-غوغل-صور-----1092687370.html
رجل يحقق اكتشافا علميا كبيرا خلال تصفح خرائط غوغل... صور
رجل يحقق اكتشافا علميا كبيرا خلال تصفح خرائط غوغل... صور
سبوتنيك عربي
عثر رجل كندي أثناء تصفحه تطبيق "غوغل إيرث"، على ما قد يكون حفرة ناجمة عن اصطدام كويكب عملاق في البلاد. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T15:28+0000
2024-09-13T15:28+0000
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الرجل الكندي والذي يدعى، جويل لابوانت، اكتشف فوهة يبلغ قطرها نحو 15 كم عبر بحيرة مارسال في منطقة كوت نورد في كيبيك.ويقول المركز الأوروبي للأبحاث والتدريس في علوم الأرض البيئية (سيريجيه)، إن العلماء يقومون بتقييم الموقع لتحديد ما إذا كانت بالفعل فوهة اصطدام لنيزك بالأرض.وأكد العلماء في الاجتماع السنوي السادس والثمانين للجمعية النيزكية 2024، أنه "بناء على الأدلة الأولية المتاحة بالفعل، يبدو أن بحيرة مارسال مرشحة جادة لتصبح الهيكل الحادي عشر المؤكد الناتج عن الاصطدام من كيبيك". وإذا تم تأكيد تشكل الحفرة نتيجة اصطدام نيزكي، فقد تكون هذه الحفرة اكتشافاً رائداً، حيث تم العثور على آخر فوهة بهذا الحجم فقط في عام 2013.كما تشير الدراسات الأولية للعينات من الموقع إلى أن واحدة منها على الأقل تحتوي على الزركون، وهو معدن يتكون عادة تحت ضغط شديد وحرارة اصطدام نيزكي. في حين يشتبه العلماء بأن الحفرة ربما تكون قد تشكلت منذ نحو 38-450 مليون سنة. ووفقاً للمقال المنشور على موقع "أي إف إل ساينس"، فإن أكثر من 30 من الحفر الـ200 المعروفة حالياً بجميع أنحاء العالم تقع في كندا. مع ذلك، ينتظر الفريق إجراء المزيد من الاختبارات قبل الإدلاء بتصريحات نهائية حول أصل الحفرة.رائد فضاء يسجل وميضا غامضا فوق نهر النيل... فيديوعالمة روسية تتحدث عن تجربة "الاختبار" على جدار محطة الفضاء الدولية
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العالم, علوم, أخبار كندا, حفر, الحفر, البيئة, جيولوجيا, الجيولوجيا, منوعات
العالم, علوم, أخبار كندا, حفر, الحفر, البيئة, جيولوجيا, الجيولوجيا, منوعات

رجل يحقق اكتشافا علميا كبيرا خلال تصفح خرائط غوغل... صور

15:28 GMT 13.09.2024
© Fotolia / James Thewنيزك يقترب من الأرض
نيزك يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Fotolia / James Thew
تابعنا عبر
عثر رجل كندي أثناء تصفحه تطبيق "غوغل إيرث"، على ما قد يكون حفرة ناجمة عن اصطدام كويكب عملاق في البلاد.
الرجل الكندي والذي يدعى، جويل لابوانت، اكتشف فوهة يبلغ قطرها نحو 15 كم عبر بحيرة مارسال في منطقة كوت نورد في كيبيك.
ويقول المركز الأوروبي للأبحاث والتدريس في علوم الأرض البيئية (سيريجيه)، إن العلماء يقومون بتقييم الموقع لتحديد ما إذا كانت بالفعل فوهة اصطدام لنيزك بالأرض.

وبحسب العلماء، فإنه "تم تسليط الضوء على منخفض دائري تقريباً يزيد قطره عن 15 كيلومترا في صور الأقمار الصناعية بجانب بحيرة "ماغبي" ونهر إلى الغرب".

وأكد العلماء في الاجتماع السنوي السادس والثمانين للجمعية النيزكية 2024، أنه "بناء على الأدلة الأولية المتاحة بالفعل، يبدو أن بحيرة مارسال مرشحة جادة لتصبح الهيكل الحادي عشر المؤكد الناتج عن الاصطدام من كيبيك".
وتُظهر صور الأقمار الصناعية إلى أن التكوين له فرق ارتفاع متوسط ​​بين الأرضية والحافة يبلغ نحو 200 إلى 300 متر، إلى جانب حلقة داخلية دائرية خافتة يبلغ قطرها 8 كيلومترات.
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وإذا تم تأكيد تشكل الحفرة نتيجة اصطدام نيزكي، فقد تكون هذه الحفرة اكتشافاً رائداً، حيث تم العثور على آخر فوهة بهذا الحجم فقط في عام 2013.

يُذكر أن الفوهة الصدمية تتشكل عندما تصطدم أجسام مثل الكويكبات أو النيازك بالسطح الصلب لكوكب، أو قمر ما يؤدي إلى إحداث حفرة. ويمكن أن تكشف دراسة مثل هذه الحفر عن رؤى جديدة حول أصل الصخور الفضائية والأجسام الكونية التي ضربتها.

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كما تشير الدراسات الأولية للعينات من الموقع إلى أن واحدة منها على الأقل تحتوي على الزركون، وهو معدن يتكون عادة تحت ضغط شديد وحرارة اصطدام نيزكي. في حين يشتبه العلماء بأن الحفرة ربما تكون قد تشكلت منذ نحو 38-450 مليون سنة.
ووفقاً للمقال المنشور على موقع "أي إف إل ساينس"، فإن أكثر من 30 من الحفر الـ200 المعروفة حالياً بجميع أنحاء العالم تقع في كندا. مع ذلك، ينتظر الفريق إجراء المزيد من الاختبارات قبل الإدلاء بتصريحات نهائية حول أصل الحفرة.
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