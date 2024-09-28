https://sarabic.ae/20240928/تركيا-تعلق-على-أنباء-مقتل-الأمين-العام-لـحزب-الله-اللبناني-1093209089.html
تركيا تعلق على أنباء مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني
تركيا تعلق على أنباء مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
صرح جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، بأنه في حال تأكدت المعلومات حول اغتيال زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التوتر، وهو ما... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T10:20+0000
2024-09-28T10:20+0000
2024-09-28T10:20+0000
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وجاءت تصريحات يلماز خلال مقابلة مع شبكة "CNN Türk"، قال فيها إن "تأكيد هذه المعلومات ضروري، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة التوتر الجيوسياسي، من حيث المبدأ، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، اليوم السبت، "مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت".وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منذ لحظات، إنه نجح "في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه".وأضاف أنه "قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب".وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".نتنياهو بعد استهداف نصر الله: إسرائيل ليست شبكة عنكبوت ولكنها من فولاذ... فيديووأكد أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/من-يخلف-حسن-نصرالله-في-قيادة-حزب-الله-اللبناني-1093207977.html
https://sarabic.ae/20240928/نحو-30-غارة-إسرائيلية-على-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-خلال-ساعتين-1093202689.html
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العالم, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله
العالم, طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله
تركيا تعلق على أنباء مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني
صرح جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، بأنه في حال تأكدت المعلومات حول اغتيال زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التوتر، وهو ما تسعى إليه إسرائيل.
وجاءت تصريحات يلماز خلال مقابلة مع شبكة "CNN Türk"، قال فيها إن "تأكيد هذه المعلومات ضروري، وهذا سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة التوتر الجيوسياسي، من حيث المبدأ، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي رسميا، اليوم السبت، "مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت".
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان منذ لحظات، إنه نجح "في القضاء أمس على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه".
وأضاف أنه "قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب".
وأوضح البيان أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أغارت بتوجيه استخباري دقيق على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني في منطقة الضاحية الجنوبية".
وأكد أن "الغارة نفذت في الوقت الذي تواجدت قيادة حرب الله داخل المقر".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله
".