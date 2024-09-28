https://sarabic.ae/20240928/رئيسة-اتحاد-النساء-الليبي-تستنكر-العدوان-الإسرائيلي-على-النساء-والأطفال-في-فلسطين-ولبنان-1093214116.html
رئيسة اتحاد النساء الليبي تستنكر العدوان الإسرائيلي على النساء والأطفال في فلسطين ولبنان
رئيسة اتحاد النساء الليبي تستنكر العدوان الإسرائيلي على النساء والأطفال في فلسطين ولبنان
سبوتنيك عربي
أعربت فتحية البخبخي، رئيسة اتحاد النساء الليبي ونائبة رئيس الاتحاد العربي للنساء، اليوم السبت، عن استنكارها الشديد "لما تتعرض له النساء والأطفال والمدنيون في... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T13:25+0000
2024-09-28T13:25+0000
2024-09-28T13:25+0000
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وأعربت البخبخي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن تضامنها التام مع المدنيين في فلسطين ولبنان، مؤكدة أن "القضية الفلسطينية هي قضية مشتركة بين الشعوب العربية".كما شددت على أن "اتحاد النساء الليبي لم يتوانَ عن دعم القضية الفلسطينية، إذ قدم العديد من أشكال الدعم المستمر للشعب الفلسطيني".وأشارت فتحية البخبخي، إلى أن "المرأة تواجه التمييز والعنف، إذ ارتفعت معدلات العنف ضد النساء في بعض الدول بشكل ملحوظ، وخاصة في ليبيا، التي تعاني من تأخر في تحديث القوانين المتعلقة بحقوق المرأة".كما أكدت أن "الاتحاد يسعى لمكافحة العنف، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة، بالتعاون مع نساء من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة".ولفتت إلى أن "الاتحاد يسعى لحماية حقوق المرأة، ومواجهة العراقيل المنهجية التي تعترضها، مع التركيز على التوعية السياسية، الاجتماعية والقانونية وضمان تحقيق العدالة للمرأة في المجتمع كأحد أبرز أهدافه".
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, أخبار ليبيا اليوم, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
رئيسة اتحاد النساء الليبي تستنكر العدوان الإسرائيلي على النساء والأطفال في فلسطين ولبنان
حصري
أعربت فتحية البخبخي، رئيسة اتحاد النساء الليبي ونائبة رئيس الاتحاد العربي للنساء، اليوم السبت، عن استنكارها الشديد "لما تتعرض له النساء والأطفال والمدنيون في قطاع غزة ولبنان من العدوان الإسرائيلي".
وأعربت البخبخي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن تضامنها التام مع المدنيين في فلسطين ولبنان، مؤكدة أن "القضية الفلسطينية هي قضية مشتركة بين الشعوب العربية".
كما شددت على أن "اتحاد النساء الليبي لم يتوانَ عن دعم القضية الفلسطينية
، إذ قدم العديد من أشكال الدعم المستمر للشعب الفلسطيني".
وأشارت إلى أنهم "نظموا حملات تبرع، وشاركوا في وقفات احتجاجية، بالإضافة إلى إصدار بيانات وتنظيم حملات مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل".
وأشارت فتحية البخبخي، إلى أن "المرأة تواجه التمييز والعنف، إذ ارتفعت معدلات العنف ضد النساء في بعض الدول بشكل ملحوظ، وخاصة في ليبيا، التي تعاني من تأخر في تحديث القوانين المتعلقة بحقوق المرأة".
كما أكدت أن "الاتحاد يسعى لمكافحة العنف، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة، بالتعاون مع نساء من مجلس النواب الليبي
والمجلس الأعلى للدولة".
ولفتت إلى أن "الاتحاد يسعى لحماية حقوق المرأة، ومواجهة العراقيل المنهجية التي تعترضها، مع التركيز على التوعية السياسية، الاجتماعية والقانونية وضمان تحقيق العدالة للمرأة في المجتمع كأحد أبرز أهدافه".