https://sarabic.ae/20240928/نائب-الرئيس-الإيراني-يبعث-رسالة-حازمة-إلى-ميقاتي-1093207578.html
نائب الرئيس الإيراني يبعث رسالة حازمة إلى ميقاتي
نائب الرئيس الإيراني يبعث رسالة حازمة إلى ميقاتي
سبوتنيك عربي
وجه نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبّر له فيها عن إدانة بلاده للهجمات التي تشنها إسرائيل على... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T09:13+0000
2024-09-28T09:13+0000
2024-09-28T09:13+0000
طوفان الأقصى
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e20c1350d67e01c4940cd0b819ff28eb.jpg
وحسب وكالة "مهر"، قال عارف في رسالته، إن "اعتداءات الكيان الصهيوني على منطقة الضاحية في بيروت هي جريمة واضحة ضد الإنسانية، وأظهرت مرة أخرى طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان"، وفق وصفه.وأعرب نائب الرئيس الإيراني في رسالته عن تعازيه لحكومة وشعب لبنان وعائلات ضحايا هذا الحادث.وأشار إلى أن "القصف الوحشي الذي يقوم به النظام الصهيوني على لبنان يشكل انتهاكا واضحا لجميع المعايير الدولية، بما في ذلك سلامة أراضي هذا البلد".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسميا، اليوم السبت، "مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت".وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".
https://sarabic.ae/20240928/إيران-تصدر-تحذيرا-للعالم-بشأن-إسرائيل-عواقب-في-المستقبل-القريب-1093206418.html
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-مقتل-الأمين-العام-لحزب-الله-حسن-نصر-الله---عاجل-1093206564.html
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7c1788b2ccb4b68c1cde805eb299f54f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إيران, أخبار إيران, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
نائب الرئيس الإيراني يبعث رسالة حازمة إلى ميقاتي
وجه نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عبّر له فيها عن إدانة بلاده للهجمات التي تشنها إسرائيل على لبنان.
وحسب وكالة
"مهر"، قال عارف في رسالته، إن "اعتداءات الكيان الصهيوني على منطقة الضاحية في بيروت هي جريمة واضحة ضد الإنسانية، وأظهرت مرة أخرى طبيعة إرهاب الدولة الذي يمارسه هذا الكيان"، وفق وصفه.
وأعرب نائب الرئيس الإيراني في رسالته عن تعازيه لحكومة وشعب لبنان وعائلات ضحايا هذا الحادث.
وأشار إلى أن "القصف الوحشي الذي يقوم به النظام الصهيوني على لبنان يشكل انتهاكا واضحا لجميع المعايير الدولية، بما في ذلك سلامة أراضي هذا البلد".
كما أكد نائب الرئيس الإيراني أن "طهران ستكون مع الشعب اللبناني ومحور المقاومة، وأنها ستلاحق جريمة الصهاينة في المحافل الدولية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رسميا، اليوم السبت، "مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" بواسطة قنابل خارقة للتحصينات والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله
".