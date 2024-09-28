https://sarabic.ae/20240928/إيران-تصدر-تحذيرا-للعالم-بشأن-إسرائيل-عواقب-في-المستقبل-القريب-1093206418.html

إيران تصدر تحذيرا للعالم بشأن إسرائيل.. "عواقب في المستقبل القريب"

إيران تصدر تحذيرا للعالم بشأن إسرائيل.. "عواقب في المستقبل القريب"

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "الوحش الصهيوني يشكل تهديدا للعالم أجمع". 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T08:08+0000

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وقال عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أنه "في غياب أي تحرك من جانب الحكومات والمؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ضد الجرائم المروعة وغير المسبوقة التي يرتكبها النظام الصهيوني في فلسطين ولبنان، في ظل الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي الكامل من جانب حكومة أمريكا لهذا النظام الإجرامي، يصبح دور الأمم محوريا وحاسما في دعم فلسطين ولبنان".وتابع كنعاني مشددا على أن "عواقب التقاعس العالمي عن العمل إزاء جرائم النظام الإسرائيلي المروع والمارق، ستؤثر على العالم أجمع في المستقبل القريب"، وفق تعبيره.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أدان بشدة الهجمات الجوية "الوحشية والإرهابية"، بحسب وصفه، التي شنها الجيش الإسرائيلي، والتي استهدفت عددًا من المباني السكنية في الضاحية الجنوبية المكتظة بالسكان في بيروت، أمس الجمعة.وقال كنعاني في بيان، إن "الهجوم البربري الذي نفذ بالقنابل التي قدمتها أمريكا للنظام الصهيوني المتمرد، بالإضافة إلى كونه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وكذلك سيادة لبنان وسلامة أراضيه وأمنه الوطني، كان جريمة حرب صارخة لا يمكن إنكارها".وأضاف أنه "لا شك أن النظام الأمريكي، إلى جانب النظام الصهيوني، شريك في هذه الجريمة ويجب محاسبته"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً بعد إعلان الحزب فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيهما 37 شخصاً وأُصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية. وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية و"حزب الله" يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، نحو 30 غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف خلالها أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20240928/نتنياهو-بعد-استهداف-نصر-الله-إسرائيل-ليست-شبكة-عنكبوت-ولكنها-من-فولاذ-فيديو-1093203836.html

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