وزير الدفاع المصري: قادرون على حماية مقدسات الوطن في ظل التحديات الراهنة
© AP Photo / Nariman El-Moftyقوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر
قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم السبت، على أن "القوات المسلحة، بما تملكه من إمكانات وقدرات بمختلف تخصصاتها، قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات راهنة".
جاء ذلك خلال حضور الوزير المصري، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، والذي يستمر لأيام عدة، وفقا لبيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
وشملت المناورات "تنفيذ أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية، التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم".
#المتحدث_العسكرى : الفريق أول / عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى ...— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 28, 2024
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وأشاد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، "بالأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية".
ولفت إلى أن "ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع يقدم رسالة طمأنة للشعب المصري العظيم، على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية"، بحسب بيان الجيش المصري.