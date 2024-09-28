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وزير الدفاع المصري: قادرون على حماية مقدسات الوطن في ظل التحديات الراهنة
وزير الدفاع المصري: قادرون على حماية مقدسات الوطن في ظل التحديات الراهنة
سبوتنيك عربي
شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم السبت، على أن "القوات المسلحة، بما تملكه من إمكانات وقدرات بمختلف تخصصاتها، قادرة على حماية الوطن وصون... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال حضور الوزير المصري، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، والذي يستمر لأيام عدة، وفقا لبيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.وشملت المناورات "تنفيذ أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية، التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم".وأشاد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، "بالأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية".ولفت إلى أن "ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع يقدم رسالة طمأنة للشعب المصري العظيم، على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية"، بحسب بيان الجيش المصري.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش المصري

وزير الدفاع المصري: قادرون على حماية مقدسات الوطن في ظل التحديات الراهنة

15:47 GMT 28.09.2024
© AP Photo / Nariman El-Moftyقوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر
قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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شدد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، اليوم السبت، على أن "القوات المسلحة، بما تملكه من إمكانات وقدرات بمختلف تخصصاتها، قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات راهنة".
جاء ذلك خلال حضور الوزير المصري، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، والذي يستمر لأيام عدة، وفقا لبيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية.
وشملت المناورات "تنفيذ أعمال القتال لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو بمعاونة القوات الجوية، التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم".
وأشاد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، "بالأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عالية".
ولفت إلى أن "ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع يقدم رسالة طمأنة للشعب المصري العظيم، على قواته المسلحة واستعدادها القتالي الدائم لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية"، بحسب بيان الجيش المصري.
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