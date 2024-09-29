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الدفاع الجوي السوري يتصدى لهدف معاد في ريف حمص قرب الحدود مع لبنان
الدفاع الجوي السوري يتصدى لهدف معاد في ريف حمص قرب الحدود مع لبنان
سبوتنيك عربي
تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، اليوم الأحد، لهدف معاد في أجواء الحدود مع لبنان، بريف حمص الغربي، وسط سوريا. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T09:31+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في ريف المحافظة الغربي ناجمة عن تعامل مضادات الدفاع الأرضية مع هدف معادي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.وأضاف أنه يرجح أن يكون الهدف المعادي طائرة مسيرة إسرائيلية.وأكد المراسل أن حمص لم تشهد أي عدوان، مرجحا أن تكون الطائرة المسيرة شاركت في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة (إيعات) بمنطقة البقاع، شمال شرقي لبنان.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حصري
أخبار سوريا اليوم, لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حصري

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهدف معاد في ريف حمص قرب الحدود مع لبنان

09:31 GMT 29.09.2024 (تم التحديث: 09:44 GMT 29.09.2024)
© Photoالدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، الأحد، 12 مارس 2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، الأحد، 12 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
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تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري، اليوم الأحد، لهدف معاد في أجواء الحدود مع لبنان، بريف حمص الغربي، وسط سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص أن أصوات الانفجارات التي سمع دويها في ريف المحافظة الغربي ناجمة عن تعامل مضادات الدفاع الأرضية مع هدف معادي بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.
وأضاف أنه يرجح أن يكون الهدف المعادي طائرة مسيرة إسرائيلية.
وأكد المراسل أن حمص لم تشهد أي عدوان، مرجحا أن تكون الطائرة المسيرة شاركت في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة (إيعات) بمنطقة البقاع، شمال شرقي لبنان.
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
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أمس, 22:50 GMT
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
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