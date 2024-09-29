https://sarabic.ae/20240929/رئيس-البرلمان-الإيراني-اغتيال-حسن-نصر-الله-يظهر-مدى-يأس-إسرائيل-1093234009.html

رئيس البرلمان الإيراني: اغتيال حسن نصر الله يظهر مدى يأس إسرائيل

رئيس البرلمان الإيراني: اغتيال حسن نصر الله يظهر مدى يأس إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن "اغتيال إسرائيل لزعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله وحملتها الإرهابية ضد قادة المقاومة، توضح مدى يأس... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T09:05+0000

2024-09-29T09:05+0000

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وأضاف في كلمته أمام اجتماع برلماني، اليوم الأحد، إن "استشهاد نصر الله، الزعيم الشجاع والحكيم لجبهة المقاومة، أحزن المسلمين في العالم، وأعاد إلى الأذهان مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتبر قاليباف أنه "بسبب هزائمه الكبيرة، أصبح وجود النظام الصهيوني في خطر، لذلك لجأ إلى الأساليب التكتيكية للإرهاب والعمليات النفسية، بسبب يأسه، من أجل تعويض هزائمه الاستراتيجية".وأشار إلى أن "النظام الصهيوني أطلق "حربا هجينة معقدة" بعد فشله في تحقيق أهدافه على الأرض"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تسعى إلى اغتيال قادة جبهة المقاومة لتحويل هزيمتها إلى نصر". وطالب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمته "بضرورة وضع خطط دقيقة ومركبة لمواجهة إسرائيل".وشهدت جلسة مناقشات تداعيات اغتيال، حسن نصر الله"، في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، رفع صورته. وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، أمس الجمعة.

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