https://sarabic.ae/20240929/رئيس-الوزراء-الروسي-يعتزم-زيارة-طهران-واللقاء-بالرئيس-الإيراني-1093243225.html
رئيس الوزراء الروسي يعتزم زيارة طهران واللقاء بالرئيس الإيراني
رئيس الوزراء الروسي يعتزم زيارة طهران واللقاء بالرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران غدًا الاثنين، حيث سيجري مباحثات مع قيادات البلاد. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T15:30+0000
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وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه "في 30 سبتمبر 2024، سيزور رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، جمهورية إيران الإسلامية (طهران)، وسيجري مفاوضات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف".وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم 17 سبتمبر/أيلول، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستتطور بشكل دائم.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الإيرانية، استقبل بزشكيان، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وقال خلال اللقاء إن "العلاقات بين طهران وموسكو ستتطور بشكل دائم ومستمر".وأضاف البيان أن بزشكيان نوه بالسجل البنّاء للعلاقات الإيرانية الروسية، مؤكدًا أن حكومة بلاده "ستتابع بجدية التعاون والإجراءات الجارية لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين".وأعرب بزشكيان عن أمله إجراء مناقشات مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الإيرانية الروسية، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
https://sarabic.ae/20240915/روسيا-وإيران-تناقشان-التعاون-في-مجال-الدوريات-البحرية-1092735236.html
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روسيا, إيران, العالم
رئيس الوزراء الروسي يعتزم زيارة طهران واللقاء بالرئيس الإيراني
15:30 GMT 29.09.2024 (تم التحديث: 15:31 GMT 29.09.2024)
أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران غدًا الاثنين، حيث سيجري مباحثات مع قيادات البلاد.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه "في 30 سبتمبر 2024، سيزور رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، جمهورية إيران الإسلامية (طهران)، وسيجري مفاوضات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف".
ومن المقرر خلال المفاوضات مناقشة جميع مجالات التعاون الروسي الإيراني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم 17 سبتمبر/أيلول، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستتطور بشكل دائم.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الإيرانية، استقبل بزشكيان، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وقال خلال اللقاء إن "العلاقات بين طهران وموسكو ستتطور بشكل دائم ومستمر".
وأضاف البيان أن بزشكيان نوه بالسجل البنّاء للعلاقات الإيرانية الروسية، مؤكدًا أن حكومة بلاده "ستتابع بجدية التعاون والإجراءات الجارية لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين".
واعتبر بزشكيان أن تعميق وتعزيز التعاون بين إيران وروسيا هو السبب في إضعاف تأثير العقوبات المفروضة على البلدين.
وأعرب بزشكيان عن أمله إجراء مناقشات مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الإيرانية الروسية، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.