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رئيس الوزراء الروسي يعتزم زيارة طهران واللقاء بالرئيس الإيراني
رئيس الوزراء الروسي يعتزم زيارة طهران واللقاء بالرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران غدًا الاثنين، حيث سيجري مباحثات مع قيادات البلاد. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T15:30+0000
2024-09-29T15:31+0000
روسيا
إيران
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وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه "في 30 سبتمبر 2024، سيزور رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، جمهورية إيران الإسلامية (طهران)، وسيجري مفاوضات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف".وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم 17 سبتمبر/أيلول، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستتطور بشكل دائم.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الإيرانية، استقبل بزشكيان، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وقال خلال اللقاء إن "العلاقات بين طهران وموسكو ستتطور بشكل دائم ومستمر".وأضاف البيان أن بزشكيان نوه بالسجل البنّاء للعلاقات الإيرانية الروسية، مؤكدًا أن حكومة بلاده "ستتابع بجدية التعاون والإجراءات الجارية لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين".وأعرب بزشكيان عن أمله إجراء مناقشات مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الإيرانية الروسية، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
https://sarabic.ae/20240915/روسيا-وإيران-تناقشان-التعاون-في-مجال-الدوريات-البحرية-1092735236.html
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روسيا, إيران, العالم
روسيا, إيران, العالم

رئيس الوزراء الروسي يعتزم زيارة طهران واللقاء بالرئيس الإيراني

15:30 GMT 29.09.2024 (تم التحديث: 15:31 GMT 29.09.2024)
© Photo / Telegram/The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Photo / Telegram/The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، سيقوم بزيارة رسمية إلى إيران غدًا الاثنين، حيث سيجري مباحثات مع قيادات البلاد.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه "في 30 سبتمبر 2024، سيزور رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، جمهورية إيران الإسلامية (طهران)، وسيجري مفاوضات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف".

ومن المقرر خلال المفاوضات مناقشة جميع مجالات التعاون الروسي الإيراني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم 17 سبتمبر/أيلول، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين إيران وروسيا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين ستتطور بشكل دائم.
مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية أوكيان - 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
روسيا وإيران تناقشان التعاون في مجال الدوريات البحرية
15 سبتمبر, 12:18 GMT
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الإيرانية، استقبل بزشكيان، اليوم الثلاثاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، وقال خلال اللقاء إن "العلاقات بين طهران وموسكو ستتطور بشكل دائم ومستمر".
وأضاف البيان أن بزشكيان نوه بالسجل البنّاء للعلاقات الإيرانية الروسية، مؤكدًا أن حكومة بلاده "ستتابع بجدية التعاون والإجراءات الجارية لتحسين مستوى العلاقات بين البلدين".
واعتبر بزشكيان أن تعميق وتعزيز التعاون بين إيران وروسيا هو السبب في إضعاف تأثير العقوبات المفروضة على البلدين.
وأعرب بزشكيان عن أمله إجراء مناقشات مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الإيرانية الروسية، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة "بريكس" المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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