سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
10:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
11:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
لبنان والعالم
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
عشرات القتلى ونزوح نحو مليون لبناني بسبب الهجمات الإسرائيلية ونتنياهو: لا يوجد مكان في الشرق الأوسط لن تصل إليه ذراع إسرائيل
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240929/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-ضربات-على-21-قاعدة-للمسلحين-في-سوريا-1093254510.html
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في سوريا
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية في سوريا نفذت ضربات على 21 قاعدة... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T20:29+0000
2024-09-29T20:29+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101787/55/1017875572_0:92:3313:1956_1920x0_80_0_0_f927d75f95d099f0f33ca1086ccdc347.jpg
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".ويوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.
https://sarabic.ae/20240929/روسيا-ترسل-عيادات-متنقلة-ومنظومات-إسعافية-دعما-للقطاع-الصحي-في-سوريا-1093245340.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101787/55/1017875572_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_22438e025d6d3892387036c359af0ad5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في سوريا

20:29 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikovالقاعدة الجوية السورية "حميميم"
القاعدة الجوية السورية حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
تابعنا عبر
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية في سوريا نفذت ضربات على 21 قاعدة للمسلحين.
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".
وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
روسيا ترسل عيادات متنقلة ومنظومات إسعافية دعما للقطاع الصحي في سوريا
17:36 GMT

وذكر النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على 8 قواعد محددة للمسلحين الإرهابيين، الذين غادروا منطقة التنف.

وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".
ويوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала