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سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في سوريا
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية في سوريا نفذت ضربات على 21 قاعدة... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T20:29+0000
2024-09-29T20:29+0000
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وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".ويوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.
https://sarabic.ae/20240929/روسيا-ترسل-عيادات-متنقلة-ومنظومات-إسعافية-دعما-للقطاع-الصحي-في-سوريا-1093245340.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي ينفذ ضربات على 21 قاعدة للمسلحين في سوريا
صرح النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية في سوريا نفذت ضربات على 21 قاعدة للمسلحين.
وأضاف إيغناسيوك في مؤتمر صحفي، أنه "شنت القوات الجوية الروسية ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور ضد 21 قاعدة محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف".
وبحسب إيغناسيوك، فإن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، من خلال التحليق في انتهاك لبروتوكولات منع التصادم.
وذكر النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوم 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على 8 قواعد محددة للمسلحين الإرهابيين، الذين غادروا منطقة التنف.
وأضاف إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، أن "القوات الجوية الروسية شنت ضربات في المناطق الصحراوية في محافظتي حمص ودير الزور، على 8 قواعد محددة للمسلحين، الذين غادروا منطقة التنف".
ويوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن النقيب أول أوليغ إيغناسيوك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن طائرة من دون طيار من طراز "إم كيو-9" تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "سو-35" جنوبي محافظة حمص في سوريا.