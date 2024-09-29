https://sarabic.ae/20240929/وزير-الخارجية-الإيراني-مقتل-نصر-الله-خسارة-كبيرة-1093231828.html

وزير الخارجية الإيراني: اغتيال نصر الله لن يمر دون رد ونتأهب لحرب واسعة

وزير الخارجية الإيراني: اغتيال نصر الله لن يمر دون رد ونتأهب لحرب واسعة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن "مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله تعتبر خسارة كبيرة ولكنه لن يسبب أي ارتباك للحزب... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T06:04+0000

2024-09-29T06:04+0000

2024-09-29T06:38+0000

إيران

لبنان

أخبار حزب الله

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

طوفان الأقصى

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092307943_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1dedd07e91a799a16b1c2b7111e54b74.jpg

وأضاف عراقجي في تصريحات متلفزة، أن "الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، لن يضعف المقاومة، بل سيزيد من قوة حزب الله ويؤدي إلى نشوء قوى مقاومة جديدة".وأوضح أنه "لا مستقبل للكيان الصهيوني في المنطقة، وجرائمه في غزة ولبنان لن تجعله ينعم بالهدوء"، لافتاً إلى أن "المنطقة تمر بوضع خطير ومثير للقلق".وتابع وزير الخارجية الإيراني "الجميع يعترف بخطورة نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة، ونحن في حالة تأهب".كما أشار عراقجي إلى أن مجلس الأمن الدولي أثبت عدم قدرته على حل هذه الأزمات، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا أمس، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وعدد من قيادات الحزب في غارة على الضاحية الجنوبية ببيروت، الجمعة الماضية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "شاركت في الغارات طائرات عدة من طراز "إف-35" وقصفت بواسطة قنابل خارقة للتحصينات، والهدف هو مقر هيئة أركان "حزب الله" الرئيسية والمستهدف قائده حسن نصر الله".ونعى "حزب الله" اللبناني، في وقت لاحق أمينه العام، حسن نصر الله، الذين قاد مسيرة الحزب لمدة 30 عاما، مؤكدا نبأ وفاته.

https://sarabic.ae/20240929/تقرير-يكشف-كيف-نجحت-إسرائيل-في-تحديد-موقع-نصر-الله-واغتياله-1093231640.html

إيران

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, الأخبار