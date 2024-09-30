https://sarabic.ae/20240930/إعلام-أوكراني-يتحدث-عن-فرار-جماعي-للقوات-المسلحة-لنظام-كييف-من-الخدمة--1093286218.html

إعلام أوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف من الخدمة

إعلام أوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف من الخدمة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الفرار من القوات الأوكرانية في النصف الثاني من هذا العام انتشر على نطاق واسع. 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T15:55+0000

2024-09-30T15:55+0000

2024-09-30T15:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "مشكلة فرار الجيش الأوكراني من الخدمة على نطاق واسع حدثت منذ بداية الحرب، ولكن في النصف الثاني من عام 2024، أصبحت منتشرة على نطاق واسع حقًا.وذكر المنشور نقلاً عن أشخاص متورطين في التهريب غير القانوني عبر الحدود، أنه في السابق، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الفارين من بين أولئك الذين يبحثون عن طرق غير قانونية لمغادرة أوكرانيا، ومنذ، شهر مايو/أيار من هذا العام، كان هناك جندي واحد أو أكثر في كل مجموعة تقريبًا.واقتبس المنشور كلام أحد الفارين الأوكرانيين: "بمرور الوقت، يتراكم التعب، بالإضافة إلى أنك لا تزال ترى الناس يموتون ويصبحون مصابين بالشلل من حولك، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه من غير الواضح تمامًا كيف سينتهي كل ذلك ومتى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240929/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-1965-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1093235084.html

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الأخبار

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روسيا, أخبار أوكرانيا