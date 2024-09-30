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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240930/إعلام-أوكراني-يتحدث-عن-فرار-جماعي-للقوات-المسلحة-لنظام-كييف-من-الخدمة--1093286218.html
إعلام أوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف من الخدمة
إعلام أوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف من الخدمة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الفرار من القوات الأوكرانية في النصف الثاني من هذا العام انتشر على نطاق واسع. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T15:55+0000
2024-09-30T15:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "مشكلة فرار الجيش الأوكراني من الخدمة على نطاق واسع حدثت منذ بداية الحرب، ولكن في النصف الثاني من عام 2024، أصبحت منتشرة على نطاق واسع حقًا.وذكر المنشور نقلاً عن أشخاص متورطين في التهريب غير القانوني عبر الحدود، أنه في السابق، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الفارين من بين أولئك الذين يبحثون عن طرق غير قانونية لمغادرة أوكرانيا، ومنذ، شهر مايو/أيار من هذا العام، كان هناك جندي واحد أو أكثر في كل مجموعة تقريبًا.واقتبس المنشور كلام أحد الفارين الأوكرانيين: "بمرور الوقت، يتراكم التعب، بالإضافة إلى أنك لا تزال ترى الناس يموتون ويصبحون مصابين بالشلل من حولك، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه من غير الواضح تمامًا كيف سينتهي كل ذلك ومتى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-1965-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1093235084.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام أوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف من الخدمة

15:55 GMT 30.09.2024
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الفرار من القوات الأوكرانية في النصف الثاني من هذا العام انتشر على نطاق واسع.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "مشكلة فرار الجيش الأوكراني من الخدمة على نطاق واسع حدثت منذ بداية الحرب، ولكن في النصف الثاني من عام 2024، أصبحت منتشرة على نطاق واسع حقًا.

وفقًا للبيانات الرسمية، في عام 2023 وحده، أُدين 1577 عسكريًا بتهمة التخلي غير المصرح به عن الوحدات العسكرية والفرار من الخدمة، لكن هذا مجرد غيض من فيض.

وذكر المنشور نقلاً عن أشخاص متورطين في التهريب غير القانوني عبر الحدود، أنه في السابق، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الفارين من بين أولئك الذين يبحثون عن طرق غير قانونية لمغادرة أوكرانيا، ومنذ، شهر مايو/أيار من هذا العام، كان هناك جندي واحد أو أكثر في كل مجموعة تقريبًا.
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 10:23 GMT
واقتبس المنشور كلام أحد الفارين الأوكرانيين: "بمرور الوقت، يتراكم التعب، بالإضافة إلى أنك لا تزال ترى الناس يموتون ويصبحون مصابين بالشلل من حولك، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه من غير الواضح تمامًا كيف سينتهي كل ذلك ومتى".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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