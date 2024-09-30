https://sarabic.ae/20240930/إعلام-أوكراني-يتحدث-عن-فرار-جماعي-للقوات-المسلحة-لنظام-كييف-من-الخدمة--1093286218.html
إعلام أوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف من الخدمة
إعلام أوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف من الخدمة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الفرار من القوات الأوكرانية في النصف الثاني من هذا العام انتشر على نطاق واسع. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T15:55+0000
2024-09-30T15:55+0000
2024-09-30T15:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43e9ceff752d20754a41e80756601ee9.jpg
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "مشكلة فرار الجيش الأوكراني من الخدمة على نطاق واسع حدثت منذ بداية الحرب، ولكن في النصف الثاني من عام 2024، أصبحت منتشرة على نطاق واسع حقًا.وذكر المنشور نقلاً عن أشخاص متورطين في التهريب غير القانوني عبر الحدود، أنه في السابق، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الفارين من بين أولئك الذين يبحثون عن طرق غير قانونية لمغادرة أوكرانيا، ومنذ، شهر مايو/أيار من هذا العام، كان هناك جندي واحد أو أكثر في كل مجموعة تقريبًا.واقتبس المنشور كلام أحد الفارين الأوكرانيين: "بمرور الوقت، يتراكم التعب، بالإضافة إلى أنك لا تزال ترى الناس يموتون ويصبحون مصابين بالشلل من حولك، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه من غير الواضح تمامًا كيف سينتهي كل ذلك ومتى".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240929/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-1965-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1093235084.html
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام أوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف من الخدمة
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الفرار من القوات الأوكرانية في النصف الثاني من هذا العام انتشر على نطاق واسع.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "مشكلة فرار الجيش الأوكراني من الخدمة على نطاق واسع حدثت منذ بداية الحرب، ولكن في النصف الثاني من عام 2024، أصبحت منتشرة على نطاق واسع حقًا.
وفقًا للبيانات الرسمية، في عام 2023 وحده، أُدين 1577 عسكريًا بتهمة التخلي غير المصرح به عن الوحدات العسكرية والفرار من الخدمة، لكن هذا مجرد غيض من فيض.
وذكر المنشور نقلاً عن أشخاص متورطين في التهريب غير القانوني عبر الحدود، أنه في السابق، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الفارين من بين أولئك الذين يبحثون عن طرق غير قانونية لمغادرة أوكرانيا، ومنذ، شهر مايو/أيار من هذا العام، كان هناك جندي واحد أو أكثر في كل مجموعة تقريبًا.
واقتبس المنشور كلام أحد الفارين الأوكرانيين: "بمرور الوقت، يتراكم التعب، بالإضافة إلى أنك لا تزال ترى الناس يموتون ويصبحون مصابين بالشلل من حولك، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه من غير الواضح تمامًا كيف سينتهي كل ذلك ومتى".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية
، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.