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بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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https://sarabic.ae/20240930/إيران-تعلن-رغبتها-في-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-بشكل-جدي-1093277113.html
إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي
إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي
سبوتنيك عربي
صرح النائب الأول للرئيس الإيراني ،محمد رضا عارف، اليوم الإثنين، بأن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل بالتعاون مع بعضهما... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T12:35+0000
2024-09-30T12:35+0000
إيران
روسيا
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وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: "أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا".وشدد أن التعاون مع روسيا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.وقال عارف: "في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب".وأوضح أن "التجربة المشتركة بين البلدين في مواجهة العقوبات الغربية غير القانونية وضرورة التعاون لتحييد هذه العقوبات تتطلب أن تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما بعض على جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات".وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن روسيا مهتمة برفع مستوى التعاون مع إيران إلى مستوى أعلى.وقال ميشوستين: "العلاقات بين روسيا وإيران لها تاريخ يمتد لقرون، يقوم على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام وان روسيا مهتمة بصدق برفع تعاوننا إلى مستوى أعلى".وأضاف: "نرحب بقرار إيران المبدئي بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع روسيا والمشاركة الكاملة في هذا الموقف".وشدد أن روسيا تولي أهمية ذات أولوية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتنويع التبادل التجاري المتبادل وهيكله، ويقترح مواصلة العمل على زيادته.ومن المقرر مناقشة كامل نطاق التعاون الروسي الإيراني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع المشتركة الكبيرة في مجالات النقل والطاقة والصناعة والزراعة.
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https://sarabic.ae/20240915/روسيا-وإيران-تناقشان-التعاون-في-مجال-الدوريات-البحرية-1092735236.html
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إيران, روسيا
إيران, روسيا

إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي

12:35 GMT 30.09.2024
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى إيران
الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Sputnik . Dmitry Astakhov
/
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تابعنا عبر
صرح النائب الأول للرئيس الإيراني ،محمد رضا عارف، اليوم الإثنين، بأن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل بالتعاون مع بعضهما بعض.
وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: "أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا".
وشدد أن التعاون مع روسيا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.
وقال عارف: "في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب".
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وأوضح أن "التجربة المشتركة بين البلدين في مواجهة العقوبات الغربية غير القانونية وضرورة التعاون لتحييد هذه العقوبات تتطلب أن تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما بعض على جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات".

وفي حديثه عن التعاون الاقتصادي، أشار عارف إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 2.5 مليون يورو، وأعرب عن أمله في أن يرتفع هذا الرقم "إلى مستوى أعلى" بفضل الجهود المشتركة.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن روسيا مهتمة برفع مستوى التعاون مع إيران إلى مستوى أعلى.
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وقال ميشوستين: "العلاقات بين روسيا وإيران لها تاريخ يمتد لقرون، يقوم على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام وان روسيا مهتمة بصدق برفع تعاوننا إلى مستوى أعلى".
وأضاف: "نرحب بقرار إيران المبدئي بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع روسيا والمشاركة الكاملة في هذا الموقف".
وشدد أن روسيا تولي أهمية ذات أولوية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتنويع التبادل التجاري المتبادل وهيكله، ويقترح مواصلة العمل على زيادته.

وفي وقت سابق، أفادت الحكومة الروسية أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين سيزور إيران، اليوم الإثنين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.

ومن المقرر مناقشة كامل نطاق التعاون الروسي الإيراني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع المشتركة الكبيرة في مجالات النقل والطاقة والصناعة والزراعة.
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