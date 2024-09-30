إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي
© Sputnik . Dmitry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى إيران
© Sputnik . Dmitry Astakhov/
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صرح النائب الأول للرئيس الإيراني ،محمد رضا عارف، اليوم الإثنين، بأن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل بالتعاون مع بعضهما بعض.
وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: "أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا".
🇷🇺🇮🇷 رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يصل إيران في زيارة رسمية، حيث من المقرر عقد مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والنائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، حسبما أفاد المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي في وقت سابق. pic.twitter.com/U6Q6oKrvRN— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 30, 2024
وشدد أن التعاون مع روسيا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.
وقال عارف: "في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب".
وأوضح أن "التجربة المشتركة بين البلدين في مواجهة العقوبات الغربية غير القانونية وضرورة التعاون لتحييد هذه العقوبات تتطلب أن تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما بعض على جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات".
وفي حديثه عن التعاون الاقتصادي، أشار عارف إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليا 2.5 مليون يورو، وأعرب عن أمله في أن يرتفع هذا الرقم "إلى مستوى أعلى" بفضل الجهود المشتركة.
وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن روسيا مهتمة برفع مستوى التعاون مع إيران إلى مستوى أعلى.
15 سبتمبر, 12:18 GMT
وقال ميشوستين: "العلاقات بين روسيا وإيران لها تاريخ يمتد لقرون، يقوم على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام وان روسيا مهتمة بصدق برفع تعاوننا إلى مستوى أعلى".
وأضاف: "نرحب بقرار إيران المبدئي بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع روسيا والمشاركة الكاملة في هذا الموقف".
وشدد أن روسيا تولي أهمية ذات أولوية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتنويع التبادل التجاري المتبادل وهيكله، ويقترح مواصلة العمل على زيادته.
وفي وقت سابق، أفادت الحكومة الروسية أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين سيزور إيران، اليوم الإثنين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان.
ومن المقرر مناقشة كامل نطاق التعاون الروسي الإيراني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع المشتركة الكبيرة في مجالات النقل والطاقة والصناعة والزراعة.