https://sarabic.ae/20240930/إيران-تعلن-رغبتها-في-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-بشكل-جدي-1093277113.html

إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي

إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي

سبوتنيك عربي

صرح النائب الأول للرئيس الإيراني ،محمد رضا عارف، اليوم الإثنين، بأن إيران تعتزم تعزيز العلاقات بجدية مع روسيا، وحل القضايا المثيرة للجدل بالتعاون مع بعضهما... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T12:35+0000

2024-09-30T12:35+0000

2024-09-30T12:35+0000

إيران

روسيا

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وقال عارف خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في طهران: "أنا مسرور جدا بالوتيرة الجيدة التي تتطور بها علاقاتنا على جميع المستويات، أود أن أؤكد أن الحكومة الإيرانية الجديدة جادة في تعزيز علاقاتنا".وشدد أن التعاون مع روسيا هو أحد أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.وقال عارف: "في الحكومة الجديدة، نصر على اتباع نهج عملي ونهدف إلى بدء المفاوضات وضمان تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أرض الواقع في المستقبل القريب".وأوضح أن "التجربة المشتركة بين البلدين في مواجهة العقوبات الغربية غير القانونية وضرورة التعاون لتحييد هذه العقوبات تتطلب أن تتعاون إيران وروسيا مع بعضهما بعض على جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات".وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بأن روسيا مهتمة برفع مستوى التعاون مع إيران إلى مستوى أعلى.وقال ميشوستين: "العلاقات بين روسيا وإيران لها تاريخ يمتد لقرون، يقوم على مبادئ الصداقة وحسن الجوار والاحترام وان روسيا مهتمة بصدق برفع تعاوننا إلى مستوى أعلى".وأضاف: "نرحب بقرار إيران المبدئي بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع روسيا والمشاركة الكاملة في هذا الموقف".وشدد أن روسيا تولي أهمية ذات أولوية لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وتنويع التبادل التجاري المتبادل وهيكله، ويقترح مواصلة العمل على زيادته.ومن المقرر مناقشة كامل نطاق التعاون الروسي الإيراني في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وسيتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع المشتركة الكبيرة في مجالات النقل والطاقة والصناعة والزراعة.

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