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https://sarabic.ae/20240930/محامي-البشير-يكشف-آخر-تطورات-سفره-إلى-الخارج-1093276571.html
محامي البشير يكشف آخر تطورات سفره إلى الخارج
محامي البشير يكشف آخر تطورات سفره إلى الخارج
سبوتنيك عربي
لا تزال قضية سفر الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى الخارج محل تساؤلات في السودان، حيث كشفت هيئة المحامين التي تدافع عنها آخر تطوراتها. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T12:09+0000
2024-09-30T12:09+0000
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وقال عضو الهيئة محمد الحسن الأمين، إن هناك حوار مع الأجهزة المختصة للسماح للبشير بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، حسبما ذكر موقع "السوداني نيوز"، اليوم الاثنين، الذي أوضح أنه تم نقل البشير إلى مشفى بمدينة مروي، قبل أيام.وتابع الأمين: "إن تم الموافقة على سفر البشير إلى الخارج، فسيكون السبب هو العلاج"، مضيفا: "الحوار لا يزال جاريا حول هذا الأمر".ويمثل نقل البشير إلى مدينة مروى أول مرة يخرج فيها الرئيس السابق من العاصمة الخرطوم منذ سقوط حكمه في 11 أبريل/ نيسان 2019.وفي تصريحات سابقة قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.وتسببت الحرب الحالية بين الجيش السوداني والدعم السريع في خروج نحو 90 في المئة من المستشفيات عن الخدمةويمثل البشير، أول رئيس سوداني يتم محاكمته حضوريا على خلفية اتهامات عدة أبرزها تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على السلطة الدستورية عام 1989.ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، تم احتجازه في قاعدة عسكرية في أم درمان التابعة للعاصمة الخرطوم، التي تخضع لسيطرة الجيش.وبينما تأثرت أم درمان بالحرب، فإن تلك الحرب لم تصل إلى مدينة مروي، التي تبعد عنها نحو 340 كيلومترا إلى الشمال.يذكر أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي توجه له اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003.
https://sarabic.ae/20230716/إعلام-قصف-يستهدف-مستشفى-يستضيف-البشير-وقادة-النظام-السوداني-السابق-في-الخرطوم-1079131849.html
https://sarabic.ae/20240928/الجيش-السوداني-يعلن-السيطرة-الكاملة-على-منطقة-حجر-العسل-1093228596.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, عمر البشير
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان, عمر البشير

محامي البشير يكشف آخر تطورات سفره إلى الخارج

12:09 GMT 30.09.2024
© AP Photoالرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
لا تزال قضية سفر الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى الخارج محل تساؤلات في السودان، حيث كشفت هيئة المحامين التي تدافع عنها آخر تطوراتها.
وقال عضو الهيئة محمد الحسن الأمين، إن هناك حوار مع الأجهزة المختصة للسماح للبشير بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج، حسبما ذكر موقع "السوداني نيوز"، اليوم الاثنين، الذي أوضح أنه تم نقل البشير إلى مشفى بمدينة مروي، قبل أيام.
وتابع الأمين: "إن تم الموافقة على سفر البشير إلى الخارج، فسيكون السبب هو العلاج"، مضيفا: "الحوار لا يزال جاريا حول هذا الأمر".
ويمثل نقل البشير إلى مدينة مروى أول مرة يخرج فيها الرئيس السابق من العاصمة الخرطوم منذ سقوط حكمه في 11 أبريل/ نيسان 2019.
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16 يوليو 2023, 23:21 GMT
وفي تصريحات سابقة قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.
وتسببت الحرب الحالية بين الجيش السوداني والدعم السريع في خروج نحو 90 في المئة من المستشفيات عن الخدمة
ويمثل البشير، أول رئيس سوداني يتم محاكمته حضوريا على خلفية اتهامات عدة أبرزها تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على السلطة الدستورية عام 1989.
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ومع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، تم احتجازه في قاعدة عسكرية في أم درمان التابعة للعاصمة الخرطوم، التي تخضع لسيطرة الجيش.
وبينما تأثرت أم درمان بالحرب، فإن تلك الحرب لم تصل إلى مدينة مروي، التي تبعد عنها نحو 340 كيلومترا إلى الشمال.
يذكر أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي توجه له اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم الإبادة الجماعية في دارفور عام 2003.
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