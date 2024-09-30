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https://sarabic.ae/20240930/وزارة-الطوارئ-الروسية-إخماد-حريق-في-مبنى-سكني-في-شمال-موسكو-1093256040.html
وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق في مبنى سكني في شمال موسكو
وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق في مبنى سكني في شمال موسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في موسكو، اليوم الإثنين، عن إخماد حريق اندلع في مبنى سكني على طريق إلمنسكي في شمال موسكو. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T01:54+0000
2024-09-30T01:53+0000
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سبوتنيك. أوضحت الطوارئ الروسية عبر تليغرام إن شققًا من الطابق الخامس إلى الثامن احترقت في مجمع سكني في شمال موسكو، وتم إنقاذ سبعة أشخاص من الحريق.وفي وقت سابق، أفادت إدارة النقل في موسكو بتوقف حركة المرور على طول طريق إلمنسكي برويزد من المبنى "كي 814" وحتى المبنى"كي 314" مرجحة أن ذلك التوقف جاء بسبب الحريق.يذكر أنه في 10 أغسطس/ آب الماضي، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن صاروخًا أوكرانيًا سقط على مبنى سكني في كورسك، ما تسبب في نشوب حريق في المبنى.وقال سميرنوف، عبرمنشور عبر تطبيق "تلغرام": "سقط اليوم صاروخ أوكراني على مبنى سكني في مدينة كورسك، واندلع حريق"، أضاف أن "جميع خدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الاستهداف".من جانب آخر، قال المقر الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن "الهياكل الداعمة للمبنى السكني لم تتضرر"، مشيرًا إلى أن "خدمات الطوارئ أنقذت 15 شخصًا".وأوضح المقر، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، بالقول: "رجال الإطفاء التابعون لوزارة الطوارئ الروسية يعملون على تخفيف تداعيات الحادث في كورسك. تحطمت نوافذ مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، وتضررت الشرفات. لم تتضرر الهياكل الداعمة للمبنى. اشتعلت النيران في سيارات عدة. لم ينتشر الحريق وقد تم إخماده".
https://sarabic.ae/20240916/إعلام-الولايات-المتحدة-تخشى-من-رد-فعل-موسكو-على-خطة-كييف-شن-ضربات-في-عمق-الأراضي-الروسية-1092757014.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو, الأخبار, أخبار العالم الآن

وزارة الطوارئ الروسية: إخماد حريق في مبنى سكني في شمال موسكو

01:54 GMT 30.09.2024
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministryإطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو
إطفاء حريق مشتعل في مخزن بحي غوليانوفو في شرق موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Photo / Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية في موسكو، اليوم الإثنين، عن إخماد حريق اندلع في مبنى سكني على طريق إلمنسكي في شمال موسكو.
سبوتنيك. أوضحت الطوارئ الروسية عبر تليغرام إن شققًا من الطابق الخامس إلى الثامن احترقت في مجمع سكني في شمال موسكو، وتم إنقاذ سبعة أشخاص من الحريق.
وفي وقت سابق، أفادت إدارة النقل في موسكو بتوقف حركة المرور على طول طريق إلمنسكي برويزد من المبنى "كي 814" وحتى المبنى"كي 314" مرجحة أن ذلك التوقف جاء بسبب الحريق.
يذكر أنه في 10 أغسطس/ آب الماضي، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن صاروخًا أوكرانيًا سقط على مبنى سكني في كورسك، ما تسبب في نشوب حريق في المبنى.
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وقال سميرنوف، عبرمنشور عبر تطبيق "تلغرام": "سقط اليوم صاروخ أوكراني على مبنى سكني في مدينة كورسك، واندلع حريق"، أضاف أن "جميع خدمات الطوارئ توجهت إلى مكان الاستهداف".
من جانب آخر، قال المقر الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، أن "الهياكل الداعمة للمبنى السكني لم تتضرر"، مشيرًا إلى أن "خدمات الطوارئ أنقذت 15 شخصًا".
وأوضح المقر، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، بالقول: "رجال الإطفاء التابعون لوزارة الطوارئ الروسية يعملون على تخفيف تداعيات الحادث في كورسك. تحطمت نوافذ مبنى سكني مكون من تسعة طوابق، وتضررت الشرفات. لم تتضرر الهياكل الداعمة للمبنى. اشتعلت النيران في سيارات عدة. لم ينتشر الحريق وقد تم إخماده".
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Поврежденный автомобиль на поле, пострадавшем в результате израильского авиаудара в деревне Наби-Шит в восточной части долины Бекаа в Ливане - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل أمس, 21:20 GMT
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