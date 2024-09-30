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وزير خارجية فرنسا: يجب على إسرائيل تجنب الاجتياح البري في لبنان
وزير خارجية فرنسا: يجب على إسرائيل تجنب الاجتياح البري في لبنان
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن باريس مستعدة للمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن وقف الأعمال القتالية في جنوب لبنان، مضيفا... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T15:28+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الاثنين، قال فيه إنه يحث إسرائيل على الامتناع عن تنفيذ أي عملية عسكرية لاجتياح لبنان بريا.أكد وزير الخارجية الفرنسي أن مقترح وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد الذي يضمن هدنة فورية يعقبها وقف دائم للعدوان.كما دعا جان نويل بارو، السياسيين اللبنانيين إلى العمل على انتخاب رئيس للبلاد في أقرب وقت.يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 صدر من مجلس الأمن بشأن إيقاف إطلاق النار وهو القرار الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله".وفي وقت سابق، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تحوّل لبنان إلى غزة جديدة، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القصف الإسرائيلي على لبنان مخلفة أعداد كبيرة من الضحايا.وتصاعدة حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.وتؤكد إسرائيل مواصلة الحرب حتى تتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم التي فروا منها بسبب صواريخ "حزب الله"، رغم التحذيرات الدولية من الإنزلاق إلى حرب إقليمية واسعة.
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وزير خارجية فرنسا: يجب على إسرائيل تجنب الاجتياح البري في لبنان

15:28 GMT 30.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن باريس مستعدة للمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن وقف الأعمال القتالية في جنوب لبنان، مضيفا: "سنسهم في تعزيز دعمنا للجيش اللبناني".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الاثنين، قال فيه إنه يحث إسرائيل على الامتناع عن تنفيذ أي عملية عسكرية لاجتياح لبنان بريا.
كلمة لنائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
"حزب الله" ينفي إدعاءات إسرائيل ويكشف لأول مرة من كان رفقة نصر الله أثناء ضربة حريك
09:05 GMT
أكد وزير الخارجية الفرنسي أن مقترح وقف إطلاق النار هو الخيار الوحيد الذي يضمن هدنة فورية يعقبها وقف دائم للعدوان.
كما دعا جان نويل بارو، السياسيين اللبنانيين إلى العمل على انتخاب رئيس للبلاد في أقرب وقت.
يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 صدر من مجلس الأمن بشأن إيقاف إطلاق النار وهو القرار الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل و"حزب الله".
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تحوّل لبنان إلى غزة جديدة، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات القصف الإسرائيلي على لبنان مخلفة أعداد كبيرة من الضحايا.
وتصاعدة حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله"، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
بعد اغتيال حسن نصر الله.. ما سيناريوهات المرحلة المقبلة بين لبنان وحزب الله؟
أمس, 17:51 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.
وتؤكد إسرائيل مواصلة الحرب حتى تتمكن من إعادة سكان الشمال إلى منازلهم التي فروا منها بسبب صواريخ "حزب الله"، رغم التحذيرات الدولية من الإنزلاق إلى حرب إقليمية واسعة.
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