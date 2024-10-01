https://sarabic.ae/20241001/الخارجية-الروسية-خطط-إستونيا-وفنلندا-لإغلاق-الخليج-تعد-انتهاكا-للقانون-البحري-1093297869.html
الخارجية الروسية: خطط إستونيا وفنلندا لإغلاق الخليج تعد انتهاكا للقانون البحري
الخارجية الروسية: خطط إستونيا وفنلندا لإغلاق الخليج تعد انتهاكا للقانون البحري
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه في حال كانت فنلندا وإستونيا تخططان لفرض حصار كامل على الخليج الفنلندي أمام الملاحة الروسية، فإن روسيا ستعتبر... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T05:31+0000
2024-10-01T05:31+0000
2024-10-01T05:31+0000
روسيا
العالم
فنلندا
إستونيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104511/05/1045110522_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_0efec05e90062e4db4d0505b3ea8fb74.jpg
وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة"سبوتنيك": "إذا كانت فنلندا وإستونيا تخططان لفرض حصار كامل على الخليج الفنلندي أمام الملاحة الروسية، فإن روسيا ستعتبر مثل هذه الإجراءات بمثابة انتهاك واضح للقانون البحري الدولي، ولا تحتوي قواعده على أحكام تسمح، حتى على أساس أي "تهديد"، لفرض إجراءات تقييد الملاحة، وخاصة الإجراءات التمييزية الأحادية الجانب التي تستهدف دولة معينة".وتابعت: "بشكل عام، ليس واضحا تمامًا ما هي التهديدات التي تقصدها السلطات الفنلندية والإستونية، لكننا ننطلق من حقيقة، أنها في هذه المسألة سوف تلتزم بصرامة بالقانون الدولي".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن هلسنكي وتالين تعكفان على تطوير خطط لإغلاق خليج فنلندا أمام السفن الروسية "في حالة وجود تهديد".إعلام: الناتو يجري مناورات في إستونيا ويكشف عما يستعد لهالناتو: نرحب بمقترح فنلندا وضع موقع قيادة الحلف قرب حدود روسياالخارجية الروسية: موسكو تراقب نشاط الناتو في فنلندا وتدرس المخاطر المحتملة
https://sarabic.ae/20240927/فنلندا-تقترح-وضع-مقر-حلف-شمال-الأطلسي-بالقرب-من-الحدود-الروسية-1093174429.html
فنلندا
إستونيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104511/05/1045110522_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_7f90d47d080f163d5347d77045a39cf9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, فنلندا, إستونيا
روسيا, العالم, فنلندا, إستونيا
الخارجية الروسية: خطط إستونيا وفنلندا لإغلاق الخليج تعد انتهاكا للقانون البحري
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه في حال كانت فنلندا وإستونيا تخططان لفرض حصار كامل على الخليج الفنلندي أمام الملاحة الروسية، فإن روسيا ستعتبر مثل هذه الإجراءات بمثابة انتهاك للقانون البحري الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة"سبوتنيك": "إذا كانت فنلندا وإستونيا تخططان لفرض حصار كامل على الخليج الفنلندي أمام الملاحة الروسية، فإن روسيا ستعتبر مثل هذه الإجراءات بمثابة انتهاك واضح للقانون البحري الدولي، ولا تحتوي قواعده على أحكام تسمح، حتى على أساس أي "تهديد"، لفرض إجراءات تقييد الملاحة، وخاصة الإجراءات التمييزية الأحادية الجانب التي تستهدف دولة معينة".
وأضافت الخارجية الروسية: "إذا كنا نتحدث عن خطط فنلندا وإستونيا لترسيم حدود مناطقهما المتاخمة للخليج الفنلندي، فإن مثل هذه الخطوة هي حقهما السيادي، ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات، وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لا تجعل من الممكن إعاقة الشحن والسيطرة عليه".
وتابعت: "بشكل عام، ليس واضحا تمامًا ما هي التهديدات التي تقصدها السلطات الفنلندية والإستونية، لكننا ننطلق من حقيقة، أنها في هذه المسألة سوف تلتزم بصرامة بالقانون الدولي".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن هلسنكي وتالين تعكفان على تطوير خطط لإغلاق خليج فنلندا أمام السفن الروسية "في حالة وجود تهديد".