بوتين مهنئا شي جين بينغ بالذكرى الـ75 لتأسيس الصين: موسكو تقيم عاليا علاقات الصداقة مع بكين

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ع الموجة مع ايلي
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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بوتين مهنئا شي جين بينغ بالذكرى الـ75 لتأسيس الصين: موسكو تقيم عاليا علاقات الصداقة مع بكين
بوتين مهنئا شي جين بينغ بالذكرى الـ75 لتأسيس الصين: موسكو تقيم عاليا علاقات الصداقة مع بكين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تقدر عاليا العلاقات الودية مع بكين، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوضع الدولي الصعب فإن حجم التجارة... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T07:23+0000
2024-10-01T07:23+0000
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وقال بوتين في رسالة تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وتحتفل الصين بهذه الذكرى المهمة بنجاحات مبهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية".وأضاف: "أتمنى لكم بصدق الصحة الجيدة والنجاح، ولجميع المواطنين الصينيين السعادة والازدهار".وقال بوتين: "نحن نقدر علاقات الصداقة وحسن الجوار مع بكين، على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فقد تمكنا أخيرا من تحقيق نمو عالي الجودة في أحجام التجارة وتنفيذ العديد من المشاريع الثنائية الواسعة النطاق في مختلف المجالات".وأوضح أن "التعاون الروسي الصيني المثمر في إطار الأمم المتحدة و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف له أهمية كبيرة أيضا".وأكد بوتين أن العمل المشترك بين موسكو وبكين من أجل تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي سيستمر.
https://sarabic.ae/20241001/السفير-الروسي-موسكو-وبكين-تجريان-95-من-المدفوعات-البينية-بعملتي-الدولتين-1093296659.html
https://sarabic.ae/20240516/بوتين-يصل-قاعة-الشعب-الكبرى-في-بكين-استعدادًا-للقاء-شي-جين-بينغ-1088879580.html
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الصين, روسيا, العالم

بوتين مهنئا شي جين بينغ بالذكرى الـ75 لتأسيس الصين: موسكو تقيم عاليا علاقات الصداقة مع بكين

07:23 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تقدر عاليا العلاقات الودية مع بكين، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوضع الدولي الصعب فإن حجم التجارة المتبادلة آخذ في النمو.
وقال بوتين في رسالة تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وتحتفل الصين بهذه الذكرى المهمة بنجاحات مبهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية".

وأشار بوتين إلى أنه تحت قيادة شي جين بينغ، نجحت الصين في "تعزيز مكانتها على المسرح العالمي ولعب دور مهم في حل المشاكل الملحة على الأجندة الإقليمية والعالمية".

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وأضاف: "أتمنى لكم بصدق الصحة الجيدة والنجاح، ولجميع المواطنين الصينيين السعادة والازدهار".
وقال بوتين: "نحن نقدر علاقات الصداقة وحسن الجوار مع بكين، على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فقد تمكنا أخيرا من تحقيق نمو عالي الجودة في أحجام التجارة وتنفيذ العديد من المشاريع الثنائية الواسعة النطاق في مختلف المجالات".
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين استعدادا للقاء شي جين بينغ
16 مايو, 03:17 GMT
وأوضح أن "التعاون الروسي الصيني المثمر في إطار الأمم المتحدة و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف له أهمية كبيرة أيضا".
وأكد بوتين أن العمل المشترك بين موسكو وبكين من أجل تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي سيستمر.
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