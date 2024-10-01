https://sarabic.ae/20241001/بوتين-مهنئا-شي-جين-بينغ-بالذكرى-الـ75-لتأسيس-الصين-موسكو-تقيم-عاليا-علاقات-الصداقة-مع-بكين-1093300329.html

بوتين مهنئا شي جين بينغ بالذكرى الـ75 لتأسيس الصين: موسكو تقيم عاليا علاقات الصداقة مع بكين

بوتين مهنئا شي جين بينغ بالذكرى الـ75 لتأسيس الصين: موسكو تقيم عاليا علاقات الصداقة مع بكين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تقدر عاليا العلاقات الودية مع بكين، مشيرا إلى أنه على الرغم من الوضع الدولي الصعب فإن حجم التجارة... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-01T07:23+0000

2024-10-01T07:23+0000

2024-10-01T07:23+0000

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وقال بوتين في رسالة تهنئة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، نشرت على موقع الكرملين الرسمي: "صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا أحر التهاني بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وتحتفل الصين بهذه الذكرى المهمة بنجاحات مبهرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية".وأضاف: "أتمنى لكم بصدق الصحة الجيدة والنجاح، ولجميع المواطنين الصينيين السعادة والازدهار".وقال بوتين: "نحن نقدر علاقات الصداقة وحسن الجوار مع بكين، على الرغم من الوضع الدولي الصعب، فقد تمكنا أخيرا من تحقيق نمو عالي الجودة في أحجام التجارة وتنفيذ العديد من المشاريع الثنائية الواسعة النطاق في مختلف المجالات".وأوضح أن "التعاون الروسي الصيني المثمر في إطار الأمم المتحدة و"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الهياكل متعددة الأطراف له أهمية كبيرة أيضا".وأكد بوتين أن العمل المشترك بين موسكو وبكين من أجل تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي سيستمر.

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