السفير الروسي: موسكو وبكين تجريان 95% من المدفوعات البينية بعملتي الدولتين

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241001/السفير-الروسي-موسكو-وبكين-تجريان-95-من-المدفوعات-البينية-بعملتي-الدولتين-1093296659.html
السفير الروسي: موسكو وبكين تجريان 95% من المدفوعات البينية بعملتي الدولتين
السفير الروسي: موسكو وبكين تجريان 95% من المدفوعات البينية بعملتي الدولتين
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، في مقابلة مع سبوتنيك، بأن 95% من تسوية المعاملات بين روسيا والصين تتم حاليا بعملتي الدولتين دون مشاركة عملات دولة... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T02:30+0000
2024-10-01T02:29+0000
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سبوتنيك. يشار إلى أنه في الفترة ما بين مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان من هذا العام، لوحظ انخفاض طفيف في التجارة الثنائية بين روسيا والصين، على وجه الخصوص في شهر مارس، ولأول مرة منذ عام 2022، انخفض إجمالي صادرات السلع من الصين إلى روسيا على أساس سنوي، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى صعوبة التسويات المتبادلة.وأوضح السفير مورغولوف أنه "فيما يتعلق بمشكلة التسويات بين روسيا والصين، دعونا لا ننسى أنها اليوم تتم بالفعل بنسبة 95% بالروبل واليوان، أي دون مشاركة عملات دولة ثالثة".يذكر أنه في وقت سابق، شهدت التجارة بين الصين وروسيا زيادة بنسبة 26.3% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 240.11 مليار دولار في عام 2023.وكان الزعيمان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، قد حددا هدف مضاعفة التجارة من 100 مليار دولار سنويا في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، وهو رقم تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وتحتفل روسيا والصين بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وأصبح الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية في اليوم التالي لإعلانها.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد التقى يوم الأربعاء الماضي، بنظيره الصيني وانغ يي، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال لافروف في بداية اللقاء: "صديقي العزيز، يسعدني دائمًا أن تكون اتصالاتنا ممتعة ورفاقية فحسب، ولكنها أيضًا ذات منفعة متبادلة. على مدار ثلاثة أرباع القرن، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى مستوى الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، لقد أصبحت أحد أهم العناصر في الحياة الدولية، وعنصر استقرار".وأكد لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين هي "عامل مهم للغاية في التنمية الداخلية لكل من جمهورية الصين الشعبية وروسيا".ومن جانبه، أشار وانغ يي إلى أن الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا ستحل قريبا. ووفقا له، فإن البلدين تجمعهما "الصداقة الأبدية والجوار والشراكة الاستراتيجية الشاملة".
https://sarabic.ae/20240913/باحث-في-الشؤون-السياسية-روسيا-والصين-تسعيان-إلى-خلق-نظام-عالمي-جديد-1092660820.html
https://sarabic.ae/20240912/وزير-الخارجية-الصيني-روسيا-والصين-تعززان-التعاون-الاستراتيجي-1092650776.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الأخبار

السفير الروسي: موسكو وبكين تجريان 95% من المدفوعات البينية بعملتي الدولتين

02:30 GMT 01.10.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال مراسم وضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، وعلى اليسار السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف
رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال مراسم وضع الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر في موسكو، وعلى اليسار السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، في مقابلة مع سبوتنيك، بأن 95% من تسوية المعاملات بين روسيا والصين تتم حاليا بعملتي الدولتين دون مشاركة عملات دولة ثالثة.
سبوتنيك. يشار إلى أنه في الفترة ما بين مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان من هذا العام، لوحظ انخفاض طفيف في التجارة الثنائية بين روسيا والصين، على وجه الخصوص في شهر مارس، ولأول مرة منذ عام 2022، انخفض إجمالي صادرات السلع من الصين إلى روسيا على أساس سنوي، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى صعوبة التسويات المتبادلة.
وأوضح السفير مورغولوف أنه "فيما يتعلق بمشكلة التسويات بين روسيا والصين، دعونا لا ننسى أنها اليوم تتم بالفعل بنسبة 95% بالروبل واليوان، أي دون مشاركة عملات دولة ثالثة".
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
باحث في الشؤون السياسية: روسيا والصين تسعيان إلى خلق نظام عالمي جديد
13 سبتمبر, 06:46 GMT
يذكر أنه في وقت سابق، شهدت التجارة بين الصين وروسيا زيادة بنسبة 26.3% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 240.11 مليار دولار في عام 2023.
وكان الزعيمان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، قد حددا هدف مضاعفة التجارة من 100 مليار دولار سنويا في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024، وهو رقم تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتحتفل روسيا والصين بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، وأصبح الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية في اليوم التالي لإعلانها.
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
وزير الخارجية الصيني: روسيا والصين تعززان التعاون الاستراتيجي
12 سبتمبر, 15:43 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد التقى يوم الأربعاء الماضي، بنظيره الصيني وانغ يي، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال لافروف في بداية اللقاء: "صديقي العزيز، يسعدني دائمًا أن تكون اتصالاتنا ممتعة ورفاقية فحسب، ولكنها أيضًا ذات منفعة متبادلة. على مدار ثلاثة أرباع القرن، وصلت العلاقات الروسية الصينية إلى مستوى الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، لقد أصبحت أحد أهم العناصر في الحياة الدولية، وعنصر استقرار".
وأكد لافروف أن العلاقات بين روسيا والصين هي "عامل مهم للغاية في التنمية الداخلية لكل من جمهورية الصين الشعبية وروسيا".
ومن جانبه، أشار وانغ يي إلى أن الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا ستحل قريبا. ووفقا له، فإن البلدين تجمعهما "الصداقة الأبدية والجوار والشراكة الاستراتيجية الشاملة".
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