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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
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مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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https://sarabic.ae/20241001/خبير-الفاشية-أصبحت-نموذجا-لإدارة-الدول-بالوكالة-1093323096.html
خبير: الفاشية أصبحت نموذجا لإدارة الدول بالوكالة
خبير: الفاشية أصبحت نموذجا لإدارة الدول بالوكالة
سبوتنيك عربي
أكد ديميتريوس باتيليس، أستاذ الفلسفة في جامعة بوليتكنيك في كريت، أن الفاشية الحديثة اتخذت أشكالا مختلفة مقارنة بالقرن العشرين، وتستخدم اليوم كنموذج لحكم الدول... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T13:25+0000
2024-10-01T13:25+0000
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وقال باتيليس لوكالة مع وكالة "سبوتنيك": "فاشية القرن الحادي والعشرين، فاشية الحرب العالمية الثالثة الحالية، تختلف عن الأشكال السابقة للفاشية لأنها حقبة مختلفة. كانت الفاشية في السنوات ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية شكلاً من أشكال تنظيم الدولة الإمبريالية وتعبئة الاقتصاد والمجتمع ككل من أجل شن حرب عالمية بين القوى الإمبريالية الكبرى، وحرب من أجل التدمير الكامل للاشتراكية، والتدمير الكامل للاتحاد السوفيتي".وتابع باتيليس: "اليوم مرحلة مختلفة. اليوم يعطون الفاشية أشكالاً أخرى. تُستخدم الفاشية اليوم كنموذج لحكم الدول بالوكالة مثل أوكرانيا، مثل ما يسمى بجمهوريات البلطيق التي تمارس الفصل العنصري ضد الروس و بالسكان الناطقين بالروسية، مثل النظام الذي حاول (ميخائيل) ساكاشفيلي إقامته في جورجيا، أو (مايا) ساندو في مولدوفا الآن".وبحسب باتيليس ويشمل في هذه الدول نظام الاحتلال في الجزء الكوري الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية وأنظمة أخرى مثل تايوان. "ويجري السعي أيضًا إلى إقامة مثل هذا النظام في دول أطراف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مثل اليونان. وتجري حاليًا عملية إضفاء الطابع الأوكراني على هذه المجتمعات".وقال الخبير: "الانتصار الأولي لنظام عميل من النوع الفاشي والنازي في أوكرانيا، حتى لو بقي جزء من هذا النظام النازي في لفوف أو غاليسيا، فإن هذا الجزء سيستخدم كمعيار لتكرار مثل هذه الأنظمة في أوروبا وحول العالم، وكلها تابعة لهذا المحور العدواني اليوم".يعتقد باتيليس أن الدول الغربية الحديثة لا يمكن أن تمثل منظورًا إيجابيًا أو نموذجًا مثاليًا يمكن جذب الناس إليه، وخاصة الشباب.وقال باتيليس: "يفعلون ذلك لأنهم لا يريدون للإنسانية أن تنضج وتتصرف كذات جماعية واعية. فالإنسان لا يعيش دون منظور وخطة للمستقبل. إنهم يدمرون المنظور، وبالتالي فإن هيمنتهم لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق التدهور والتدمير، تقويض أي إمكانية للإنسان في أن يصبح إنسانًا، أن يصبح ذاتًا كاملة".أكد باتيليس أن بقاء البشرية مرهون بانتصار روسيا والشعب الروسي على المحور العدواني الذي تقوده الولايات المتحدة في أوكرانيا، وفي هذا الصراع لدى روسيا حلفاء كثر.باتيليس هو عضو في المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية (WAP)، والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية من مختلف البلدان والتي تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.خبير: مؤتمر أوكرانيا يبدو وكأنه محاولة للانتقام من الفاشية مسؤول روسي: القوات الأوكرانية أغرقت خيرسون في سنوات الاحتلال الفاشيمجلس الأمن الروسي: المهمة الرئيسية في عام 2024 هي هزيمة الفاشية الجديدة بشكل كامل
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: الفاشية أصبحت نموذجا لإدارة الدول بالوكالة

13:25 GMT 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد ديميتريوس باتيليس، أستاذ الفلسفة في جامعة بوليتكنيك في كريت، أن الفاشية الحديثة اتخذت أشكالا مختلفة مقارنة بالقرن العشرين، وتستخدم اليوم كنموذج لحكم الدول الوكيلة مثل أوكرانيا وجمهوريات البلطيق.
وقال باتيليس لوكالة مع وكالة "سبوتنيك": "فاشية القرن الحادي والعشرين، فاشية الحرب العالمية الثالثة الحالية، تختلف عن الأشكال السابقة للفاشية لأنها حقبة مختلفة. كانت الفاشية في السنوات ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية شكلاً من أشكال تنظيم الدولة الإمبريالية وتعبئة الاقتصاد والمجتمع ككل من أجل شن حرب عالمية بين القوى الإمبريالية الكبرى، وحرب من أجل التدمير الكامل للاشتراكية، والتدمير الكامل للاتحاد السوفيتي".

ووفقا له، فإنه خلال الحرب العالمية الثانية، لم تنخرط القوى الغربية، حتى ضمن التحالف المناهض للفاشية، في عمل عسكري واسع النطاق حتى أصبح من الواضح أن الجيش الأحمر هو المنتصر، وكان ظهور الجيش الأحمر في باريس مسألة وقت.

وتابع باتيليس: "اليوم مرحلة مختلفة. اليوم يعطون الفاشية أشكالاً أخرى. تُستخدم الفاشية اليوم كنموذج لحكم الدول بالوكالة مثل أوكرانيا، مثل ما يسمى بجمهوريات البلطيق التي تمارس الفصل العنصري ضد الروس و بالسكان الناطقين بالروسية، مثل النظام الذي حاول (ميخائيل) ساكاشفيلي إقامته في جورجيا، أو (مايا) ساندو في مولدوفا الآن".

وأوضح أن "الفاشية اليوم هي شكل من أشكال السيطرة على البلدان الطرفية التي تتحول إلى أدوات ضاربة بالوكالة ضد تلك القوى التي تقاوم التبعية الكاملة، ودكتاتورية البلدان التي تقودها الولايات المتحدة.

وبحسب باتيليس ويشمل في هذه الدول نظام الاحتلال في الجزء الكوري الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية وأنظمة أخرى مثل تايوان. "ويجري السعي أيضًا إلى إقامة مثل هذا النظام في دول أطراف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مثل اليونان. وتجري حاليًا عملية إضفاء الطابع الأوكراني على هذه المجتمعات".
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20 أغسطس, 12:35 GMT
وقال الخبير: "الانتصار الأولي لنظام عميل من النوع الفاشي والنازي في أوكرانيا، حتى لو بقي جزء من هذا النظام النازي في لفوف أو غاليسيا، فإن هذا الجزء سيستخدم كمعيار لتكرار مثل هذه الأنظمة في أوروبا وحول العالم، وكلها تابعة لهذا المحور العدواني اليوم".
يعتقد باتيليس أن الدول الغربية الحديثة لا يمكن أن تمثل منظورًا إيجابيًا أو نموذجًا مثاليًا يمكن جذب الناس إليه، وخاصة الشباب.

واوضح أنه "ليس لديهم مستقبل. إنها يمثلون التدهور والدمار للبشرية جمعاء. أشكال مختلفة من الإبادة الجماعية وأشكال الحرب والتهديدات بالدمار الشامل للبشرية بسبب العواقب الإيكولوجية للموقف المفترس من الطبيعة، مما يقوض حتى الجوهر البيولوجي للفرد والأسرة من الجنس البشري".

وقال باتيليس: "يفعلون ذلك لأنهم لا يريدون للإنسانية أن تنضج وتتصرف كذات جماعية واعية. فالإنسان لا يعيش دون منظور وخطة للمستقبل. إنهم يدمرون المنظور، وبالتالي فإن هيمنتهم لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق التدهور والتدمير، تقويض أي إمكانية للإنسان في أن يصبح إنسانًا، أن يصبح ذاتًا كاملة".

وأشارإلى أنهم "يريدون احتكار الذاتية لأنفسهم وهذا هو جوهر هذه الحرب العالمية الثالثة".

أكد باتيليس أن بقاء البشرية مرهون بانتصار روسيا والشعب الروسي على المحور العدواني الذي تقوده الولايات المتحدة في أوكرانيا، وفي هذا الصراع لدى روسيا حلفاء كثر.
باتيليس هو عضو في المنصة العالمية المناهضة للإمبريالية (WAP)، والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية من مختلف البلدان والتي تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا.
خبير: مؤتمر أوكرانيا يبدو وكأنه محاولة للانتقام من الفاشية
مسؤول روسي: القوات الأوكرانية أغرقت خيرسون في سنوات الاحتلال الفاشي
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