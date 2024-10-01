https://sarabic.ae/20241001/قتلة-يصعقون-ضحيتهم-بالكهرباء-بزعم-إعادتها-للحياة-1093326001.html
قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء بزعم إعادتها للحياة
قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء بزعم إعادتها للحياة
سبوتنيك عربي
قام مجرمون بقتل صديق لهم صعقا بالكهرباء بعدما ادّعوا إعادته إلى الحياة في سلوك غريب لم يأتِ بنتيجة، بل جاء بالشرطة التي كشفت تفاصيل الجريمة الكاملة. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T14:40+0000
2024-10-01T14:40+0000
2024-10-01T14:40+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا شهدت جريمة مروعة بعد موت شاب يبلغ من العمر 18 عاما صعقا بالكهرباء، حيث أقدم 4 أصدقاء له على هذه الفعلة بزعم محاولة إنقاذه من الموت.ووقعت الجريمة في منزل في حي الفاتح الشهير في وسط مدينة إسطنبول التركية، بعد شجار كبير بين "يشار كاراكاش" شاب تركي مع 4 أصدقاء له على خلفية ديون فيما بينهم، حيث سقط "يشار" خلال الشجار مغمى عليه، بعدما تعرض لضرب مبرح من أصدقائه، ما دفعهم لسكب الماء عليه على أمل أن يستيقظ، ولكن بلا جدوى.وأوضحت الوسائل الإعلامية أن المجرمين الثلاثة لجأوا إلى خيار آخر، حيث صعقوا صديقهم بالتيار الكهربائي بهدف إيقاظه، إلا أنهم قتلوه فيما يبدو بذلك الفعل بحسب التوقعات الأولية في الجريمة.وبعدها طلب المجرمون الأربعة سيارة إسعاف لنقل صديقهم للمستشفى بعدما يئسوا من استيقاظه عن طريق الصعق بالكهرباء، في وقت تبين للمسعفين أن صديقهم قد توفي في المنزل، لتكمل الشرطة متابعة القضية التي تبين لهم سريعا أنها جريمة غير عادية.وكشفت التحقيقات الأولية للشرطة التركية أن أحد المعتدين الأربعة، لديه سجل إجرامي يضم عشر جرائم ومتهم آخر لديه سجل من 4 جرائم، ولدى المتهم الثالث سجل إجرامي يضم 11 جريمة.
https://sarabic.ae/20170624/تركيا-وفاة-خمسة-الكهرباء-1024753860.html
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أخبار تركيا اليوم, منوعات, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, منوعات, الأخبار
قتلة يصعقون ضحيتهم بالكهرباء بزعم إعادتها للحياة
قام مجرمون بقتل صديق لهم صعقا بالكهرباء بعدما ادّعوا إعادته إلى الحياة في سلوك غريب لم يأتِ بنتيجة، بل جاء بالشرطة التي كشفت تفاصيل الجريمة الكاملة.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا شهدت جريمة مروعة بعد موت شاب يبلغ من العمر 18 عاما صعقا بالكهرباء، حيث أقدم 4 أصدقاء له على هذه الفعلة بزعم محاولة إنقاذه من الموت.
ووقعت الجريمة في منزل في حي الفاتح الشهير في وسط مدينة إسطنبول
التركية، بعد شجار كبير بين "يشار كاراكاش" شاب تركي مع 4 أصدقاء له على خلفية ديون فيما بينهم، حيث سقط "يشار" خلال الشجار مغمى عليه، بعدما تعرض لضرب مبرح من أصدقائه، ما دفعهم لسكب الماء عليه على أمل أن يستيقظ، ولكن بلا جدوى.
وأوضحت الوسائل الإعلامية أن المجرمين الثلاثة لجأوا إلى خيار آخر، حيث صعقوا صديقهم بالتيار الكهربائي بهدف إيقاظه، إلا أنهم قتلوه فيما يبدو بذلك الفعل بحسب التوقعات الأولية في الجريمة.
وبعدها طلب المجرمون الأربعة سيارة إسعاف لنقل صديقهم للمستشفى بعدما يئسوا من استيقاظه عن طريق الصعق بالكهرباء
، في وقت تبين للمسعفين أن صديقهم قد توفي في المنزل، لتكمل الشرطة متابعة القضية التي تبين لهم سريعا أنها جريمة غير عادية.
وكشفت التحقيقات الأولية للشرطة التركية أن أحد المعتدين الأربعة، لديه سجل إجرامي يضم عشر جرائم ومتهم آخر لديه سجل من 4 جرائم، ولدى المتهم الثالث سجل إجرامي يضم 11 جريمة.